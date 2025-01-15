«Урал» объявил об уходе Бикфалви. Любимец болельщиков провел в Екатеринбурге восемь лет

Трогательное прощание с легендой.

«Урал» объявил об уходе лидера и капитана команды — румынского нападающего Эрика Бикфалви. Красивая история Тора в екатеринбургском клубе подошла к концу.

Прощальные слова

Пресс-служба «шмелей» сообщила, что клуб и 36-летний игрок договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

«Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем еще в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков. Болельщики также платили ему своей любовью. Эрик видел посвященные ему плакаты, слышал, как трибуны скандировали его имя», — говорится в заявлении команды.

А сам Бикфалви написал трогательное прощальное письмо, в котором поблагодарил всех: от медицинского штаба до фанатов.

«Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами все, что я хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет — это приносить вам счастье и улыбки! Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет! Дети носят мои футболки! Исполнилась моя самая большая мечта в футболе — оставить после себя для молодых поколений вдохновение и любовь к этому виду спорта со страстью и решимостью! Мой совет напоследок: верьте в себя, рискуйте и осмеливайтесь создавать яркие и безумные моменты на поле», — сообщил Эрик.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Любимец фанатов

Бикфалви перешел в «Урал» в январе 2017 года. Его дебют пришелся на четвертьфинал Кубка России с «Краснодаром». В том матче екатеринбуржцы уступали 0:3, но в конечном итоге сумели сравнять счет благодаря дублю Эрика и выиграть по пенальти.

За восемь лет Викинг провел 227 матчей: на его счету 61 гол и 22 голевые передачи. Вместе с оранжево-черными он дважды становился финалистом Кубка России (2017, 2019). Бородатый форвард стал любимцем и легендой в глазах фанатов и одноклубников, его не раз признавали лучшим футболистом команды.

Шатов говорил об уходе Бикфалви

О том, что Эрик может покинуть Екатеринбург, стало известно в декабре 2024-го. Исполняющий обязанности главного тренера Олег Шатов рассказывал журналистам о переговорах с ветераном и поисках компромисса.

«Вопрос о его будущем волнует всех жителей Екатеринбурга. Но всю информацию о тех, кто останется в клубе, поедет на сборы, вы узнаете 14-15 января. Ситуация с Эриком тяжелая. Мы разговариваем, ищем компромисс. Прекрасно понимаем, он — большой профессионал, легенда клуба. Его статистика нас как тренерский штаб не устраивает», — заявил тренер.

Эрик Бикфалви в первой части сезона провел 11 матчей регулярного чемпионата, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ранее клуб покинул еще один ветеран

Во вторник, 14 января, «Урал» объявил об уходе 35-летнего нападающего Алексея Ионова.

«Наш клуб и нападающий Алексей Ионов договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Футболист стал нашим игроком прошлой зимой. Он провел за «Урал» 37 игр и забил пять голов», — сообщили в клубе.

По словам президента екатеринбуржцев Григория Иванова, Ионов решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера.

«Урал» в этом сезоне выступает в Первой лиге. Перед командой стоит задача вернуться в РПЛ, но для прямого выхода нужно занять место не ниже второго. К зимней паузе в чемпионате «шмели» подошли на третьей строчке с отставанием в 6 очков от «Торпедо» и 8 — от «Балтики».