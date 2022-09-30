Клубы из Крыма будут играть в России? Как идет интеграция и что говорят в УЕФА и РФС

Подробности громкой истории.

В четверг представители первой лиги (экс-ФНЛ) сообщили о собрании рабочей группы по вопросу интеграции футбольных клубов из Крыма. По их словам, в ближайшее время состоятся аудит и будет составлен отчет по инфраструктурным, экономическим и спортивным критериям.

Со стороны лиги рабочую группу возглавляет президент Наиль Измайлов. 6 октября состоится совместное заседание группы, в котором примут участие представители Федерации футбола Крыма и Севастополя, а также Крымского футбольного союза. На нем будут изучать вопрос о присоединении команд к первой лиге.

«СЭ» рассказывает, что на сегодня известно об интеграции крымских клубов в российский футбол.

Что говорят в РФС?

В середине августа президент РПЛ и бывший генеральный секретарь РФС Александр Алаев дал понять, что процесс интеграции крымских клубов в российский футбол запущен и организации готовы к этому.

«На протяжении последних восьми лет Крым является особой зоной развития футбола УЕФА. К сожалению, сейчас можем констатировать, что наши коллеги из ФИФА и УЕФА не сделали ничего для развития футбола. Мы вели диалог, мы пришли к определенным решениям. Но, к сожалению, 24 февраля диалог закончился. Недавно он восстановился, это неофициальные переговоры.

Если коллеги из ФИФА и УЕФА не смогли выполнить задачу по развитию футбола в Крыму, этим должны заниматься организации и министерства в России. Я уверен, что крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться. Но важно не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы. Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе. Ситуация менялась и с нашей стороны, и со стороны коллег. На сегодняшний день интеграция крымского футбола в российский неизбежна», — рассказал Алаев журналистам.

ФИФА и УЕФА. Фото Global Look Press

Какая реакция в УЕФА?

В УЕФА летом говорили о том, что крымские клубы не могут участвовать в турнирах под эгидой РФС. В четверг, отвечая на запрос «СЭ», в УЕФА снова сообщили, что их позиция не изменилась.

«Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года. Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе организации.

То есть интеграция клубов из Крыма в российский футбол может привести к открытому конфликту с УЕФА и ФИФА. А это может повлечь за собой еще большую изоляцию.

Валерий Чалый. Александр Волгин

Какие клубы могут принять в первую лигу и как это будет?

По разным данным, три клуба из чемпионата Крыма — «Таврия», «Севастополь» и «Рубин» из Ялты — претендуют на попадание в зону «Юг» второй лиги.

Сейчас эти клубы играют в премьер-лиге Крымского футбольного союза, где в новом сезоне прошло пять туров. По их итогам лидирует «Севастополь». «Рубин» идет на третьем месте, «Таврия» — на 4-й строчке. Также в премьер-лиге выступают «Океан» из Керчи, «Кызылташ» (Бахчисарай), «Спарта-КТ» (Молодежное), «Ялта» и «Алустон-ЮБК» из Алушты.

Сколько именно команд из Крыма будет интегрировано, пока не сообщается. Вероятно, число зависит от того, сколько клубов пройдут лицензирование и будут соответствовать необходимым критериям.

О готовности клубов Крыма и Севастополя войти в состав российского футбола говорил Валерий Чалый — бывший тренер казанского «Рубина», а ныне гендиректор «Севастополя».

«Сейчас любительские клубы какой-то Медиалиги играют в Кубке России. Почему мы не играем?» — заявил он «РБ Спорт».

Клубы из Крыма смогут интегрироваться в российские лиги не раньше сезона-2023/24. По ходу нынешнего сезона их принять нельзя, чтобы не нарушать целостность соревнований и действующий регламент.

Возможно, клубы из Крыма даже получат мораторий на вылет — такую идею в разговоре со Sport24 озвучил член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков: «После 2018 года не было никаких препятствий принять крымские клубы под эгиду РФС. Нужно их включить в первую лигу с мораторием на вылет на три года».

А депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев допустил, что для крымских команд может быть создана отдельная лига.

«В состав рабочей группы вошли специалисты и эксперты, которые примут решения по перспективам крымских клубов — будут ли они участвовать в ФНЛ либо будет создана отдельная лига. Будем изучать этот вопрос», — сказал он «СЭ».

Подробности процесса интеграции, судя по всему, появятся уже в начале октября, когда рабочая комиссия побывает на полуострове и проведет лицензирование.