ФНЛ ответила «Шиннику»: «Клуб может винить только себя. Травяное покрытие поля составляет лишь 41 процент...»

Ранее «СЭ» публиковал точку зрения ярославцев, недовольных переносом их матча на нейтральное поле.

11 марта на сайте «СЭ» вышел материал о состоянии полей в первой лиге. В нем, в частности, говорилось о том, что три клуба ФНЛ — КАМАЗ, «СКА-Хабаровск» и «Шинник» — проводят домашние матчи не в родных стенах, так как у лиги и РФС возникли вопросы к состоянию газонов.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков выразил несогласие с тем, что его команду обязали принять «Енисей» в рамках 22-го тура первой лиги не в Ярославле, а в другом городе.

— Все дело в ГОСТе, в стандарте, который был принят РФС накануне домашнего чемпионата мира, — сказал Кулаков. — К нам впервые сейчас приехала комиссия, чтобы провести даже не визуальный анализ поля, а с помощью инструментальных средств. У нас поле ровное. Зеленое. Играть на нем точно можно. При этом оно немного не соответствует тому ГОСТу, о котором я сказал выше. Но если бы все было так, как написано в стандарте РФС, в марте в Ярославле можно было бы проводить матчи ЧМ.

Состояние газона на домашнем стадионе «Шинника».

— Основная претензия комиссии? Не хватает травяного покрытия?

— ГОСТ довольно-таки жесткий. Поля всех стадионов должны полностью ему соответствовать. Вы же знаете, что «Торпедо» не разрешили принять «Урал» в «Лужниках». У «Шинника» похожая история. Но я повторюсь: у нас ровное зеленое поле. Но вот эти «испытания», которые проводит лига, в теории могут привести к тому, что до мая в Ярославле «Шинник» больше не сыграет. В ГОСТе прописано, что травяное покрытие должно составлять не менее 85 процентов поля.

— А у вас?

— 50 процентов. Но, уверен, на этом поле можно играть в футбол. Ранее поля в Ярославле были и похуже. Так что мы не согласны с решением комиссии. Я гарантировал, что мы подготовим поле к 12 марта, что мы и сделали. Но...

Состояние газона на домашнем стадионе «Шинника».

Сегодня «СЭ» получил комментарий от пресс-службы первой лиги по ситуации с переносом матча «Шинник» — «Енисей» из Ярославля в Домодедово.

«Футбольная национальная лига хочет внести ясность в ситуацию, связанную с переносом игры «Шинник» — «Енисей» с домашнего стадиона команды «Шинник» в Ярославле на нейтральное поле.

Комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей первенства по футболу 28 февраля посетила стадион «Шинник» в Ярославле для оценки состояния поля с натуральным покрытием. В ходе визуального осмотра были сделаны фотографии объекта и составлен акт о том, что травяное покрытие не соответствует регламенту соревнования и критерию стандарта РФС «травяное покрытие». Акт был подписан ответственными сотрудниками со стороны «Шинника» (генеральным директором и агрономом). На следующей день, 1 марта, состоялось заседание комиссии ФНЛ, где на основании ранее составленного акта осмотра и представленных фотоматериалов было принято решение о временной приостановке проведения матчей на стадионе «Шинник» в связи с его несоответствием критерию стандарта РФС «травяное покрытие». А ФК «Шинник» надлежало осуществить мероприятия по организации и проведению матча 22-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги на другом стадионе в соответствии с регламентом соревнования. В тот же день заключение было направлено в ФК «Шинник».

Состояние газона на домашнем стадионе «Шинника».

Однако ФНЛ получила апелляцию от гендиректора «Шинника» Сергея Кулакова. Клуб просил принять во внимание то, что осмотр был проведен визуально, а также за 13 дней до начала 22-го тура. Клуб ссылался на опыт аналогичного периода прошлого года, тогда поле соответствовало требованиям стандарта РФС. «Шинник» просил провести повторную инспекцию.

ФНЛ с разрешения профильного отдела РФС направила вторую комиссию на стадион «Шинник», которая 6 марта провела инструментальный осмотр футбольного поля. Для прохождения инспекции поле должно соответствовать четырем критериям: травяное покрытие, твердость поверхности, поверхностное сцепление и влажность грунта. В результате заключения комиссии поле не соответствовало критерию «травяное покрытие», так как на стадионе «Шинник» оно составляло 41,4 процента вместо положенных не менее 85 процентов. Клубу были даны рекомендации по поводу работ по восстановлению газона футбольного поля. Представители «Шинника» подписались под актом инструментальной оценки.

Согласно стандартам РФС футбольное поле с натуральным покрытием должно соответствовать всем четырем обязательным критериям стандарта РФС. Однако поле стадиона «Шинник» не дотягивало до половины нормы стандарта «травяного покрытия».

В феврале, несмотря на имеющиеся сложности при подготовке газона, команда специалистов стадиона «Труд» совместно с администрацией Ульяновской области приложили максимум усилий для проведения кубкового матча «Волги» и «Зенита». Хотя первоначальный отзыв о поле комиссии ФНЛ был негативный, однако к повторной совместной инспекции ФНЛ и РФС работники стадиона «Труд» провели большую работу.

В ситуации с полем «Шинника» клуб может винить только себя: техника при осмотре комиссии ФНЛ находилась под снегом и была в непригодном состоянии, а покрытие больше напоминало «микрозелень». Ульяновский пример показателен, что вместо работы в медиапространстве стоит уделить больше внимания подготовке газона к проведению матчей.

Совместная комиссия ФНЛ и РФС планирует еще одну проверку состояния поля стадиона «Шинник» 14 марта.