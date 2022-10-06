«Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки

Гоча Гогричиани отстранен от тренировок.

Нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани отстранен от тренировок с командой из-за внутреннего расследования клуба.

Бывшая девушка игрока Кристина Куддус заявила, что Гогричиани неоднократно ее избивал, а во время последней ссоры сломал нос.

«Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть.

Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс — и он снова травмировал его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома. Душил меня. Угрожал, что задушит. Скажите, разве это достойно быть членом команды, разве это не позор для спортсмена?!

Руководство клуба пытается прикрыть его, чтобы не вызвать общественный резонанс, разве так должны адекватные люди реагировать на произошедшее?!

Он пытается перед всеми там выставить меня неадекватной дурой, рассказывает сказки о том, что он «случайно». Разве девушка, которая в отношениях с ним и полностью занимается его жизнью и карьерой, будет дважды вызывать наряд полиции, писать заявления и снимать побои, если он «случайно» задел меня? И гематома у меня на все бедро тоже, наверное, «случайно»? «Случайно» с мячом перепутал...ну разве это не абсурд?", — приводит слова Куддус Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».

Гогричиани — воспитанник академий «Краснодара» и «Ростова», а в «Балтику» перешел из «Текстильщика» этим летом. В 2020 году форвард подписал контракт с ЦСКА, но так и не сыграл за армейцев. Зато уходил в аренды: в «Акрон» и «Текстильщик».

Его бывшая девушка Кристина — КМС по гандболу, фитнес-эксперт, вице-чемпион в фитнес-бикини. По ее словам, она также выполняла роль агента и личного тренера Гогричиани, разрабатывала для него план питания.

Причиной очередного конфликта стали обвинения девушки в изменах — Гогричиани использовал приложение для знакомств, что возмутило Куддус.

«Послужили этому очередные поиски женщин в «Тиндере». В Калининграде и везде, где бы он ни был. Он меня толкнул со всей силы ногой — в телевизор, в вазу. Душил и говорил: «Я тебя сейчас задушу». Угрожал прям. Несколько ударов было. Я переживала, чтобы не задел лицо. Я убежала в комнату на кровать. Он меня перевернул на спину и со всей силы начал выдавливать нос рукой», — добавила девушка телеграм-каналу Mash.

Кристина обращались в клуб за помощью к пресс-атташе «Балтики» Александру Строку, но, по ее словам, никакой реакции не последовало. Ее комментарии под постами клуба в социальных сетях удалялись.

После того, как история с избиением девушки появилась в прессе, «Балтика» все-таки отреагировала и начала внутреннее расследование в отношении игрока.

«Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы с какими-то официальными заявлениями выступать не будем», — цитирует генерального директора клуба Кирилла Волженкина «Чемпионат».

Пока клуб ведет расследование, дело уже дошло до полиции. Правоохранительные органы проводят свою проверку.

«В полицию поступило заявление, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД Калининграда.

Что будет с Гогричиани, если его вина будет доказана? Юрист Александр Добровинский рассказал «СЭ», что футболисту может грозить до 2 лет лишения свободы: «Здесь однозначно статья 116 УК РФ, которая может повлечь за собой до 2 лет лишения свободы. Такое, конечно, оставлять нельзя, потому что это зверство».