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Сегодня, 16:45

«Алания» уходит в отрыв, Слуцкий теряет очки, победа Кононова, конфуз «Балтики»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты «Алании».
Фото ФК «Алания»
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Обзор ярких событий 15-го тура первой лиги.

Слуцкий — в тройке

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:0
Рубин

«Рубин» на выезде не смог одолеть крепкий «Акрон» (0:0). Моментов в этой встрече было немного, однако казанцы все же могли увезти из Жигулевска три очка. В первом тайме Фамейе великолепно пробил через себя — хозяев спасла перекладина. А после перерыва гол едва не соорудили игроки, вышедшие на замену. Лисакович вывел на ударную позицию Бакаева, но тот в ближнем бою не переиграл Волкова. Команда Леонида Слуцкого сравнялась по очкам с «КАМАЗом» и делит с челнинцами 3-4-е места.

Леонид Слуцкий. Слуцкий назвал «Рубин» лидером лиги по статистическим показателям в атаке. Так ли это?

— Мы ехали сюда за победой и, считаю, были к ней поближе, — заметил Слуцкий на пресс-конференции. — По крайней мере, такого момента, какой был у Бакаева, у «Акрона» не было. В первом тайме соперник оборонялся далеко за линией мяча. Получалось, что хозяева совсем не прессинговали наших центральных защитников — начало атаки развивалось через Грицаенко и Тесленко. Не всегда они принимали правильные решения, не всегда нам удавалось вскрыть такую массированную оборону. Во втором тайме мы постарались, чтобы атаки начинала не пара центральных защитников, а кто-либо из центральной тройки полузащитников. Поэтому появилось большее количество зон.

Кононов — в гонке

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:2
Волгарь

На неделе пошли разговоры о возможной отставке главного тренера «Арсенала» Олега Кононова. Туляки забуксовали: потерпели два подряд поражения в первой лиге, вылетели из Кубка.

Немногие верили в то, что «оружейники» возьмут три очка в домашнем поединке с колючим и неуступчивым «Волгарем». Ведь Кононов не мог рассчитывать на двух ключевых игроков. Ткачев не до конца восстановился после травмы, Луценко пропускал встречу из-за перебора карточек. В итоге из трио ветеранов, которое определяет игру красно-желтых в этом сезоне, на поле появился только Панченко.

Кирилл отработал за себя и за того парня. Сначала скинул мяч под голевой удар Померко, а вскоре оказался первым на добивании после того, как Смирнов справился с непростым выстрелом Яковлева со средней дистанции. В итоге — 2:0 к 11-й минуте!

«Арсенал» летел вперед, создавал моменты, но развить успех до перерыва не сумел. Напротив, пропустил гол в раздевалку. Стефанович здорово замкнул подачу Талалая, головой пробив под перекладину, — 1:2.

Стартовый отрезок второго тайма остался за туляками, что и вылилось в гол воспитанника академии клуба Хабибова — 3:1. «Волгарь» ответил быстро, да как! Талалай сделал навесную передачу от лицевой, и Стефанович, изловчившись, в прыжке, пяткой, в стиле Ибрагимовича, послал мяч в дальний угол. Блеск!

Больше забитых мячей зрители в этот вечер не увидели. «Арсенал» поднялся на пятую строчку, на одно очко отстает от «Рубина» и «КАМАЗа».

Игнашевич: «Победа на классе — это не про нас»

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 18:00. Калининград (Калининград)
Балтика
2:2
Волга Ул

Главный неудачник тура — даже не «Велес», крупно проигравший в Хабаровске (0:6), а «Балтика», дома упустившая победу над аутсайдером турнира «Волгой» — 2:2.

Начало матча получилось для команды Сергея Игнашевича обескураживающим. На 4-й минуте Бориско отразил обводящий удар Воронина, однако первым на добивании оказался капитан гостей Герюгов — 0:1.

Калининградцы долго не могли ничего придумать впереди и сподобились на гол лишь перед самым перерывом. На помощь в очередной раз пришел стандарт. Остойич перевисел в воздухе оппонента после подачи Кузьмина с углового и пробил над руками вратаря — 1:1.

«Балтика» прибавила в агрессии сразу после перерыва и создала два классных момента. В первом случае Климович продемонстрировал чудеса реакции, вытащив сложнейший мяч из «девятки» после удара головой Лазарева с отскоком от газона. А во втором голкипер в похожей ситуации уже не спас — Казаев вывел хозяев вперед.

Вскоре «Балтика» могла забивать третий, но Гузина, выведенный Казаевым один на один с Климовичем, не выцелил в ближний угол.

Упущенный момент аукнулся хозяевам на 92-й минуте. Вышедший на замену Билалов замкнул головой подачу Абазова — 2:2!

— Игра у нас не получилась, — признал Игнашевич. — Ненадежно действовали в обороне, да и реализация хромала. Возможно, кто-то из игроков дал себе слабину, держал в голове не самый высокий статус соперника. Но футбол моментально за это наказал! Думаю, этот матч станет для нас хорошим уроком. Победа на классе — это сегодня не про нас.

«Балтика» осталась на втором месте, но отрыв от «Алании» увеличился до шести очков.

Гиоргобиани рвет и мечет

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 16:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
0:3
Алания

«Алания» на выезде разобралась с «Краснодаром-2» (3:0). Причем в первом тайме молодые «быки» дали «барсам» настоящий бой. У одного Самко было три верных момента, Кокоев бил из выгодной позиции — мимо створа.

Гости гораздо бережнее распорядились своими шансами. На 17-й минуте сработала их заготовка. Галоян, выполняя штрафной удар, мягко перекинул «стенку», сделав тем самым голевой пас на прибежавшего в ту точку Гиоргобиани, — 0:1. Изобретательно, эффектно и эффективно!

А во втором тайме Гиоргобиани дважды выступил в роли ассистента, снабдив передачами Петрова и Машукова. Таким образом, в последних трех играх Николай набрал семь баллов по системе «гол плюс пас». Потрясающая статистика.

«Алания» уверенно лидирует в первой лиге, опережая «Балтику» на шесть очков.

— Начало первого тайма получилось не очень удачным, — констатировал тренер «Алании» Заур Тедеев. — Надо отдать должное «Краснодару-2». Хорошие мальчишки, обученные. Но прежде всего нужно говорить о наших ошибках в простых ситуациях. Много потерь, которые приводили к атакам хозяев. Пообщались в перерыве в раздевалке. Ни слова не сказали о тактике. Дело было в психологии. Просто мы вспомнили, кто мы, откуда и что мы делаем в этой лиге. Слава Господу, футболисты меня услышали.

Низамутдинов решает в 41 год

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
КАМАЗ

«Шинник» в родных стенах взял верх над главной сенсацией турнира — «КАМАЗом» (1:0), который не мог рассчитывать в этой встрече на своего лидера Гаглоева. Зато на первый план вышла легенда ярославцев Низамутдинов. На 80-й минуте Семенов навесил от правой бровки, и 41-летний форвард, в активе которого пять матчей и один гол за московский «Спартак», подрезал мяч головой — под левую от себя штангу.

«97-й гол в Первой лиге! 41 год. Mamma Mia! Он еще может! Он еще многое сделает. Три мяча до сотни!» — не смог скрыть своего восторга комментатор встречи.

— Гол Низамутдинова? Мастерство. Исполнение. Сыграл на опережение и забил, как мы говорим, из песочной ямы. В дальний угол... Не каждый форвард так исполнит. — Главный тренер «КАМАЗа» Владимир Клонцак отдал должное ветерану хозяев.

А рулевой «Шинника» Вадим Евсеев на пресс-конференции поднял насущную проблему:

— Уже похолодало, а мы все еще играем летними мячами. Скоро уже минусовая температура... Летние мячи по-другому реагируют на такие климатические условия. РПЛ же играет зимними мячами, хотелось бы, чтобы и нам разрешили. Тем более в ближайшую пятницу «Шинник» покажут по федеральному каналу (ярославцы дома сыграют с «Арсеналом». — Прим. «СЭ»). В 16-м туре — дождались... Покажут «Шинник» наконец. Всех приглашаем на искрометный футбол.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Олег Кононов
1
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Слуцкий назвал «Рубин» лидером лиги по статистическим показателям в атаке. Так ли это?