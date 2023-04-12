Рахимов в «Рубине»: как его назначали и почему убрали Уткульбаева? Инсайды «СЭ»

В руководстве хотят видеть более атакующий футбол.

Сегодня «Рубин» официально объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера. «СЭ» рассказывает, почему в руководстве казанцев выбрали именно его и с чем связана отставка Юрия Уткульбаева, не проигравшего ни одного матча.

Рашид Рахимов. ФК «Рубин»

«Надо умирать на поле и быть единым коллективом»

В понедельник Рашид Рахимов прилетел в Казань, а уже к вечеру вторника договорился о подписании контракта. По информации «СЭ», соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию продления в случае выхода в РПЛ.

Другие детали контракта и финансовые условия неизвестны, но, как говорят в клубе, каких-то завышенных условий тренер не озвучивал, а руководителей подкупило то, что он был готов быстро приступить к работе.

Уже сегодня Рахимов познакомился с командой: на встрече с игроками его представил президент «Рубина» Марат Сафиуллин.

«Он специалист высокого уровня и настоящий профессионал, живет футболом и любит его», — сказал руководитель.

Сам Рахимов в своем обращении к игрокам призвал их объединиться:

— Мне приятно прийти в «Рубин», это клуб с именем, который уже добивался достаточно многого. К сожалению, сейчас тяжелый период. Вы сами понимаете, где должна быть команда, в какой лиге должна играть. Это важнейшая цель, которая перед нами стоит. Вы достойны выступать в премьер-лиге, потому что там играют лучшие, это очень важно.

Но сейчас у нас одна задача: мы должны объединиться и сделать все возможное. Нужно осознать, что у каждого игрока есть класс. Если мы не будем единым целым, не станем соблюдать тактическую дисциплину и не выложимся в каждом эпизоде — вы сами знаете, что футбол вас за это не отблагодарит. Сейчас завершающая часть чемпионата, надо умирать на поле и быть единым коллективом. Тогда класс каждого сыграет свою роль.

Уткульбаев не проиграл ни одного матча, но руководство устало от игры

Ранее с игроками попрощался Юрий Уткульбаев, при котором «Рубин» не потерпел ни одного поражения. С момента его назначения команда набрала 16 очков: больше только у «Балтики», которая лидирует в таблице, хотя казанцы отстают от конкурента на 6 очков.

Да и вообще три специалиста за один сезон — такое в современной истории «Рубина» случилось впервые.

Но руководство устало от стиля игры: последние четыре матча завершились вничью (0:0, 0:0, 1:1, 0:0). Решающий матч в Астрахани против «Волгаря», который многое определял для тренера, «Рубин» переломить не сумел. Команда снова сыграла в 0:0, толком не создав голевых моментов, при этом могла и уступить: хозяева не реализовали выход один на один и попадали в каркас ворот.

После очередной потери очков и началась активная работа по поиску нового тренера. А с Уткульбаевым, подхватившим команду после ухода Леонида Слуцкого, было решено расстаться.

По данным «СЭ», в «Рубине» также связывались с Мурадом Мусаевым и Андреем Талалаевым. Но Рахимов смог оперативно отозваться на приглашение и вылететь в Казань.

Олег Кузьмин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Рахимов вернул Кузьмина и сохранил прежний штаб

Вместе с Уткульбаевым клуб покинул его сын Артур, работавший в штабе отца аналитиком. Другие помощники — Олег Нечаев и Сергей Никитин — остаются. Сегодня они были на тренировке с Рахимовым.

Также тренер вернул в штаб Олега Кузьмина, который был выведен из состава тренеров после прихода Уткульбаева. Тренер вратарей Сергей Козко, тренер по физподготовке Хавьер Сальсес, помощник Александр Дутов продолжают свою работу. В этом списке не будет новых имен — Рахимову пока предложили работать с тем штабом, кто остался в клубе на контракте.

По случаю смены тренера «Рубин» организовал открытую тренировку на базе. Журналисты, которые ее посетили, в самом начале увидели: Рахимов вышел из здания базы последним и буквально выбежал на поле, где собрал команду и персонал в полукруг, чтобы рассказать о предстоящем занятии и его направленности.

Стандартная разминка с передачами на третьего сопровождалась комментариями Рахимова: «Дайте качество! У вас это есть, пацаны!»

Ключевая задача нового тренера — объединить коллектив, заставить их биться за клуб и при этом дать правильную идею. Кажется, именно это не получилось у Уткульбаева: некоторые футболисты были недовольны выбранным стилем игры, чувствовался скепсис к тренеру со стороны лидеров. Возможно, у Рахимова получится лучше — например, Олег Иванов много лет играл под руководством Рахимова в «Ахмате» и сейчас может стать важной фигурой на поле. Последние матчи «Рубина» при Уткульбаеве он смотрел со скамейки запасных из-за повреждения.

Сам Рахимов, как это обычно делали и Уткульбаев, и Слуцкий на открытых тренировках, с журналистами не общался. Поэтому пока мало что известно об игровых планах тренера, а также о том, какой футбол он будет ставить. Но, по слухам, это будет атакующая модель.

Руководство «Рубина» устало от «бинарых кодов» Уткульбаева с нулями и единицами. К Рахимову было пожелание перестроить игру так, чтобы она стала более зрелищной и интересной. Почти наверняка команда перестроится на новую схему с 5-3-2, которую выстраивал Уткульбаев.

Показать новый «Рубин» тренер сможет уже в субботу — против «Шинника» Вадима Евсеева. В первом круге — еще при Слуцком — казанцы проиграли в Ярославе (0:1).