Тайна названия «Рубина», которую скрывали 50 лет. Драгоценный камень тут ни при чем

А вы знали?

Принято считать, что название главного футбольного клуба Казани — это отсылка к драгоценному камню рубину, который использован в цветах формы, а также логотипа. На самом деле это миф, а настоящую причину выбора названия скрывали почти 50 лет.

Как «Искра» стала «Рубином» по инициативе директора завода

Футбольный клуб, который в будущем станет двукратным чемпионом России, был образован в 1958 году под названием «Искра».

65 лет назад произошло расширение класса Б чемпионата СССР, куда включили клуб из Казани. Базовой для «Искры» стала команда авиационного завода имени Горбунова. Он функционирует до сих пор, а тренировочный комплекс «Рубина» находится по соседству с заводом в Авиастроительном районе города.

Создание «Искры». предоставлено пресс-службой «Рубина»

Команда завода считалась сильнейшей в Казани, поэтому власти решили заявить ее на чемпионат. Дату проведения дебютного матча «Искры» в Херсоне против местного «Спартака» принято считать днем рождения «Рубина».

В своем первом сезоне казанская команда сменила четырех главных тренеров (Михаила Михина, Петра Дементьева, Илью Эвранова и Александра Минова) и заняла 14-е место из 16.

В конце 1958-го «Искру» возглавил Николай Сентябрев, с которым связаны первые большие успехи. Сентябрев работал до 1971 года и вывел клуб на новый уровень. Именно при нем казанцы поднялись в класс А и были близки к выходу в высшую лигу (в 1969 году не хватило одного очка для участия в финальном турнире).

Футболисты «Искры». предоставлено пресс-службой «Рубина»

В 1963 году спортивный клуб авиационного завода имени Горбунова переименовали в «Рубин». А в 1965-м такое же название досталось и футбольной команде — как выяснилось позднее, директор завода Николай Максимов инициировал это из-за плохих результатов.

«Рубин-1» — секретная советская разработка, которую ставили на Ту-16

В 1967 году Максимов скончался, и ответ на вопрос, почему он решил назвать команду «Рубином», никто не знал. Многие посчитали, что выбор был навеян драгоценным камнем.

О том, как это связано, никто не задумывался — название прижилось и ассоциировалось с рубином (что было отражено даже в логотипе, который презентовали в 2013 году).

Олновление логотипа «Рубина» в 2013-м году. предоставлено пресс-службой «Рубина»

Однако в 2015 году сын Максимова Леонид впервые рассказал, как отцу пришла идея сменить «Искру» на «Рубин», и раскрыл тайну переименования футбольного клуба.

«Футбол был для него отдушиной. Заводская команда «Искра», к сожалению, не блистала. И в разговоре отец начал мне жаловаться: «Проигрываем все время, даже не знаю, что делать. Название, что ли, сменить? У нас есть радиостанция на бомбардировщике Ту-16, ее шифр — «Рубин». Красивое слово! Если так назвать, то это создаст связь с авиацией», — вспоминал он.

Свидетельство о присвоении клубу нового имени. предоставлено пресс-службой «Рубина»

Речь идет о радиолокационной системе «Рубин-1», которой с 1965 года оснащали бомбардировщики Ту-16. Это секретная разработка завода — с помощью прибора осуществлялось точное наведение боеприпасов.

По сути, под прицелом «Рубин-1» наводили ракеты по воздушным и наземным целям на большинстве бомбардировщиков и военной технике в 60-х и 70-х годах. Считается, что «Рубин-1» был лучшей радиолокационной станцией того времени.

Разработка являлась секретной, поэтому и раскрыть тайну названия клуба Максимов не мог. Болельщики, сотрудники клуба и футболисты не знали, с чем связан такой выбор. А директор завода видел в этом свой символизм, ведь понятия «прицел», «удар», «попадание» можно перенести и на футбольное поле.

Афиша матча «Зенит» — «Рубин» в 1967-м году. предоставлено пресс-службой «Рубина»

«Игроки даже не догадывались, что название — это код станции в бомбардировщике. Только ближний круг отца знал происхождение имени «Рубина». В то время РЛС являлась секретной разработкой, и название нельзя было раскрывать. Даже был определенный риск, что Максимов так назвал футбольный клуб. КГБ не придрался к этому почему-то. Наверное, подумали: «Ну, камень рубин — красивый и драгоценный». Всегда можно было найти такое оправдание», — объяснял сын Максимова.

Принесла ли смена названия успехи? В тот же год «Рубин» занял второе место в зональном турнире и пробился в класс А, а игроки получили медали чемпионата РСФСР и звания мастеров спорта. Команда пошумела и в Кубке СССР — в 1967 году в 1/16 казанцы обыграли «Зенит» в Ленинграде (3:0).

Наконец, тренер Сентябрев попал в пул тренеров, которые поехали на чемпионат мира 1966 года в Англии. Для скромного клуба из Казани, который никогда не выступал в высшей лиге, это был невероятный успех.