«Рубин» ужасен и рискует остаться в первой лиге. Реальна ли отставка Слуцкого?

«Рубин» проиграл два последних матча в первой лиге, а вчера вылетел из Кубка России от худшей команды дивизиона — «Волги». В таблице казанцы идут на 6-м месте, отставая от зоны прямого выхода в РПЛ на 6 очков.

Болельщики уже устали слушать объяснения от Леонида Слуцкого о плохой игре команды и требуют его покинуть клуб. «СЭ» рассуждает, насколько это реально.

«Рубин» пожертвовал Кубком, чтобы подготовиться к Хабаровску

Уже по составу на матч с «Волгой» было понятно, что в «Рубине» не будут особо переживать, если вылетят из Кубка России. Слуцкий оставил в Казани всех лидеров, которые тренировались на базе, — в воскресенье у «Рубина» важнейший матч в лиге против «СКА-Хабаровска». Слуцкому нужна победа на тяжелом выезде, поэтому он пожертвовал Кубком.

Но даже ближайшие резервисты «Рубина» — футболисты по именам хорошего уровня, которые вполне могли продвигаться в Кубке дальше. Тренер, видимо, рассчитывал, что команде удастся победить за счет уровня Чуперки, Беленова, Бакаева, Горбунова и Костюкова. Но только «Рубин» уже давно не в том состоянии, чтобы обыгрывать кого-то на классе.

Последняя команда первой лиги в итоге спокойно играла с казанцами по счету, не дав ничего создать, — это самый печальный итог для «Рубина». Возможно, эмоциональные последствия этой игры Слуцкий не просчитал. Поражение в Кубке от такого соперника — удар по имиджу и эмоциональному фону вокруг команды. «Рубин», который по-прежнему позиционирует себя клубом уровня РПЛ, не имеет права проигрывать таким оппонентам ни в каком состоянии. Иначе все слова игроков и руководителей клуба о том, что казанцы находятся не на своем месте, — пустой звук.

Победа в Кубке могла бы чуть встряхнуть коллектив, добавить положительных эмоций, немного сбросить давление и чуть успокоить болельщиков. Вместо этого «Рубин» и Слуцкий снова дали повод рассуждать о том, по пути ли тренеру с командой.

Футболисты «Волги» и «Рубина» перед матчем Кубка России. ФК «Рубин», Фото Соцсети

Много звезд, но нет стратегии

В «Рубине» летом чуть ли не с гордостью говорили о том, что всех игроков взяли бесплатно, и это был один из критериев при поиске новичков. Клуб пытался найти свободных агентов, у которых есть опыт игры в ФНЛ. Которых не удивят плохие поля, слабое судейство и поездки на автобусе.

Но в итоге, набрав исполнителей из первой лиги, «Рубин» идеально вписался в турнир и по уровню игры ей соответствует. У казанцев лишь несколько футболистов, которые бы сейчас смогли закрепиться в командах премьер-лиги. Тот же «Арсенал», который также пытается вернуться в РПЛ, обыграл «Рубин» за счет своих лидеров с большим опытом выступления на высшем уровне — Луценко, Ткачева, Григалавы, Панченко.

Да, у «Рубина» уехали многие легионеры, а российский костяк игроков нуждался в усилении. Но, возможно, стоило сделать ставку на качество, а не на количество. В клубах, где большое внимание уделяют идеологии и стилю, футболистов ищут под свое видение. В «Рубине» получилось по-другому: клуб набрал десяток свободных агентов с именем, а теперь пытается понять, во что с ними играть и как слепить из них коллектив.

Отсюда и разговоры на протяжении сезона о том, что команда еще не нашла свою игру, что ей нужно больше времени, а также сравнения «Рубина» с «Крыльями Советов», которые в свой последний сезон в ФНЛ тоже буксовали на старте.

Вот только у самарцев была и есть эта общая стратегия и стиль. С уходом Сергеева, Зиньковского и Сарвели команда не перестала играть в свой футбол. И в этом принципиальное отличие от «Рубина» Слуцкого, где потеря любого сильного футболиста влечет большие проблемы, все завязано на индивидуальных качествах игроков и импровизации.

Получается, что звезд у «Рубина» много, а стратегического понимания, зачем они нужны, нет. Слуцкий так и не выстроил тот футбол, который бы дал этому объяснение.

Леонид Слуцкий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Уйдет ли Слуцкий из «Рубина»?

Подбором игроков и переговорами летом занималось не только руководство клуба, но и сам Слуцкий. У тренера были все возможности, чтобы собрать необходимый для решения задачи состав. И перед сезоном Леонид Викторович говорил, что «Рубин» будет доминировать в лиге.

Но после трети сезона все сводится к тому, что «Рубин» просто не реализует свои моменты. Избитая формулировка, которую использует Слуцкий после неудачных матчей.

Вылет из РПЛ впервые за 20 лет, вылет из Кубка в первом же раунде, 6-е место в первой лиге — коллекция позорных достижений с каждым месяцем пополняется, и поэтому, когда тренер пытается найти очередные оправдания плохой игры, это не может не вызывать негативной реакции.

Фанаты «Рубина» призывали Слуцкого уйти после матча с «Арсеналом» — впервые фан-сектор позволил себе нападки на тренера за почти три года его работы. В Ульяновске Слуцкому посвятили баннеры с похожим критическим содержанием.

Тренер же улыбался и отшучивался про лишний вес, который помогает справляться с внешним давлением, когда его спросили о такой реакции фанатов. Вероятно, Слуцкий понимает, что это уже сигнал, ведь даже очень терпеливые казанские болельщики не хотят мириться с происходящим.

Перед сезоном, когда тренер раздавал билеты на матч первого тура, сотни людей в основном выражали поддержку, а не критиковали и возмущались положением дел. Теперь фон совсем другой — в Казани устали ждать чудес и хотят перемен.

В воскресенье у «Рубина» важнейший матч в Хабаровске — команда Слуцкого летит в гости к экс-тренеру казанцев Роману Шаронову, чей коллектив не проигрывает уже девять матчей подряд. Символично, что в самый тяжелый период сезона Слуцкий сыграет именно против тренера, которого и заменил в «Рубине».

Судя по всему, матч будет определяющим для Леонида Викторовича. Не зря ли он пожертвовал Кубком и берег состав, сможет ли выправить ситуацию и не проиграть четвертую игру подряд?

Поражение может откинуть «Рубин» на 8-9-е место, что будет катастрофой. И в этот раз Леонид Викторович уже вряд ли найдет силы улыбаться и отшучиваться. Если и при негативном исходе матча никаких кадровых решений и выводов не последует, тогда «Рубин» рискует остаться в первой лиге еще на сезон.

Слухов и обсуждений об отставке Слуцкого в этом сезоне было много, но гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов не так давно четко дал понять, что доверяет тренеру. Однако ему придется считаться с позицией самого специалиста. Почти из всех команд Слуцкий уходил по собственной инициативе. Его контракт с «Рубином» рассчитан так, что может быть расторгнут в одностороннем порядке.

И если тренер вдруг захочет уйти после серии поражений, вряд ли его будут удерживать.