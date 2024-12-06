Интервью «СЭ» дал президент «Урала» Григорий Иванов.

В первой части сезона выступили посредственно

— Первая часть сезона завершена. Как бы оценили игру «Урала» и промежуточное третье место?

— Недоволен этим результатом. В ряде матчей меня не порадовала и наша игра. Несколько встреч свели вничью, когда не имели права этого делать! Были осечки. Так что хорошую оценку «Уралу» за первую часть сезона поставить не могу. Надо признать: выступили мы посредственно... И это при том, что условия у ребят остались прежние. Контракты те же. Ничего никому не урезали. Мне кажется, футболисты должны были больше отдаваться игре. Что ж, весной чемпионат возобновится. С нас задачу никто не снимал. Будем бороться за выход в РПЛ, готовы к конкуренции.

— Считаете, много очков недобрали?

— Да, прилично. Но где-то, как мне кажется, и судьи повлияли. Имею в виду наш домашний матч с «Торпедо». Почему нам поставили пенальти в концовке? Уже даже компенсированное время закончилось, а судья позволил москвичам один угловой подать, второй... Мяч попал нашему игроку в руку — рефери указал на «точку».

Во встрече с «Чайкой» пропустили на последних секундах. Да вообще во многих матчах упустили важные победы. Не хочется затрагивать тему арбитров, но...

— Придется?

— Ну вот смотрите. Мы обращаемся в ЭСК. Там признают, что в наши ворота пенальти поставили ошибочно, а в ворота соперников стоило назначить 11-метровый. Так самое интересное, что потом эти судьи работают в РПЛ.

Ничего против них не имею, но, на мой взгляд, они пока не готовы судить на таком уровне! Если им тяжело без ошибок принимать решения в такой рубке, как в ФНЛ, то зачем же их назначать на матчи элитного дивизиона? Да, они молодые, пока еще будут ошибаться. Но пусть они набьют шишек в первой лиге, а потом уже двигаются дальше. Ну что поделать... Пусть наши судейские органы решают. Просто, по моим ощущениям (надо еще посмотреть статистику), в ворота «Урала» чаще всех ставили пенальти.

— Вот как?

— Хотя у нас вроде бы не такие грубые защитники. Были и справедливые пенальти, но ряд решений арбитров я не понял. Они тоже отчасти повлияли на промежуточный результат. Ну ничего. Сейчас отдохнем, наберемся сил. Будем до конца сражаться за путевку в РПЛ!

Олег Шатов. Фото ФК «Урал»

Шатов остается в «Урале». Говорил с Федотовым

— Главный вопрос, который интересует болельщиков «Урала»: Олег Шатов продолжит тренировать команду, избавится от приставки «и. о.»?

— Понимаете, в чем дело... Он не может быть главным тренером команды, не может избавиться от этой приставки, пока не получит лицензию PRO. Хочу, чтобы он как можно быстрее поступил на обучение. Могу сказать, что Олег точно останется в «Урале». А вот в какой должности — решим чуть позже. Будет работать у нас.

— То есть Шатов не будет готовить «Урал» ко второй части сезона?

— Нам сейчас надо найти тренера с лицензией PRO. Сейчас есть уже такое правило, что мы не можем поставить на эту должность, что называется, «говорящую голову». То есть нам нужен реальный специалист с такой категорией. Ведем консультации. Найдем.

А Олег останется в команде. Лично я очень хотел бы, чтобы Шатов был нашим главным тренером! Но, к сожалению, не могу его назначить... Есть регламентные нормы.

— Проходила информация, что вы можете пригласить Владимира Федотова, который долгое время выступал за «Уралмаш», за «Урал», а потом тренировал команду.

— Не скрою, имел с ним разговор. Но Владимир Валентинович — тренер очень высокой квалификации. Думаю, он будет востребован в РПЛ. Но если изъявит желание работать у нас, мы всегда рады видеть его в родных стенах, в городе. Он очень многое отдал и «Уралмашу», и «Уралу». Здесь, по сути, и начиналась его тренерская карьера. Могу одну историю про него рассказать.

— Давайте.

— Помню, мы расстались с ним как с тренером. Немного не совпадали наши взгляды на игру. Володя был отличным защитником и проповедовал тогда оборонительный футбол. Но я все равно не хотел его терять. Он же наш, коренной, из Михайловска. Предложил ему возглавить академию: «Принимай, начинай работать».

— А он?

— Ответил: «Викторыч, я хочу быть тренером». И вот он поработал сначала в «Металлурге-Кузбассе», а затем пошел тренировать команду на первенство области! Так хотел быть тренером. Потом уже получил приглашение в «Оренбург». И так постепенно начал двигаться дальше. Стал отличным специалистом. Я уж не знаю, что у него там произошло с ЦСКА — не мое дело. Мне нравится его работа. Всегда рад его видеть. У Володи глубокие познания.

— Значит, Федотова в «Урале» не будет?

— У каждого тренера своя планка, свой ориентир. Если у Владимира Валентиновича есть шанс поработать в РПЛ, он будет его ждать. А если захочет помочь «Уралу» — всегда пожалуйста!

— А как бы тогда оценили короткий отрезок работы Шатова? Ожидали, что он наберет 10 очков в четырех турах ФНЛ?

— Ждал, что он наберет 12. Верил в это. Но упустили победу над «Чайкой»... Что поделать. Не тренер же выходит на поле. Когда мы играем дома, захожу в раздевалку. Но я ничего там не говорю. Вижу, как ребята доверяют Олегу Александровичу, как его слушают. Рад, что Шатов начинал играть у меня, потом тренировать. Пусть у него получится яркая, насыщенная карьера!

— Сегодня в Сети появилось фото, на котором Шатов присутствует на тренировке «Зенита». Кто-то даже предположил, что он может войти в тренерский штаб Сергея Семака.

— Не знаю. Не думаю, что он сейчас пойдет работать к Семаку. Хотя лучше у него спросить. В жизни все бывает. У Олега в Питере квартира, семья. В «Зените», наверное, хорошие условия. В принципе приму любое его решение. Хотя мы договаривались с ним о другом.

Мартин Секулич. Фото ФК «Урал»

Секулич — открытие сезона. Юсупов нас покидает

— Лучший игрок «Урала» в первой части сезона?

— В целом не любитель кого-то выделять. Считаю, ярко и продуктивно отыграл Андрей Егорычев. На мой взгляд, Саниль Сунгатуллин здорово прибавил. Я им был не слишком доволен в прошлом сезоне, но сейчас он постепенно становится лидером «Урала». Да, бывают ошибки, он все-таки еще молод. Но в целом мне нравятся и его игра, и отношение к делу. Секулич пришел и сразу стал забивать. На его счету уже 8 мячей. Одно из открытий ФНЛ в этом году. Мишкич держит уровень. Егор Филиппенко, хоть и много пропустил из-за травмы, остается лидером раздевалки. А когда выходит на поле, не разочаровывает. Но главное — команда. Один в поле не воин.

— А Юсуповым довольны?

— Он на определенном этапе нам помог. У него контракт был до 5 декабря, мы не стали его продлевать.

— Вы упомянули Секулича. В прошлом сезоне в центре нападения «Урала» играл Каштанов, которого вы отдали в аренду в «Факел». В интервью «СЭ» он назвал вас футбольным отцом.

— Я слежу за ним, за его игрой в «Факеле». Прочитал интервью. Понравилось. И даже не то, что он меня похвалил. У нас разные моменты случались. И ругались, и на повышенных тонах разговаривали. Но не на футбольные темы. Могу сказать, что Алексей фанатично любит футбол, много самостоятельно тренируется. В «Урале» у него был яркий отрезок, когда забил немало голов. Но потом что-то сломалось...

— Что именно?

— Мне кажется, что иногда он даже слишком много тренируется, загоняет себя. И от этого избыточного желания что-то не получалось во время игры. А в «Факеле», считаю, он хорошо смотрится. Да, наверное, забил не так много. Но как борется, как цепляется за мячи! Приносит воронежцам пользу. Возможно, ему надо было сменить обстановку. У него начался новый этап в карьере. Ему повезло с супругой. Хочу сказать ей большое спасибо. Жена Алексею здорово помогает. Дети, быт — все на ней. Леша погружен только в футбол! Не исключаю, что мы Каштанова еще вернем в «Урал».

Родители думают, что их мальчик станет чемпионом мира, и увозят в Москву. Потом возвращаются...

— Вопрос про молодых игроков «Урала». По уровню таланта Ишков, Воронов сравнимы с ранним Шатовым или Бикфалви?

— Я бы сейчас не выдавал авансы нашей молодежи. Рано! Задатки, конечно, есть. Оба — наши воспитанники, оба играют. Но, мне кажется, в их возрасте Шатов был все-таки посильнее.

— Шатов входит в пятерку лучших игроков «Урала» за всю историю?

— Да у нас много было сильных ребят. И Шатов, и Бикфалви, и Володя Федотов. Спартак Гогниев очень хорошо себя у нас проявил, был лидером и на поле, и в раздевалке. Фонтанелло — очень приличный защитник. Вот, наверное, навскидку эту пятерку и назову.

— А по Ишкову и Воронову пока нет предложений?

— Как нет? Конечно, есть! Да сейчас какие-то непонятные времена... Кто-то влезает ребятам в голову. Куда-то переманивают. Хорошо, что я знаю семью Ишкова. Илюха уже у нас давно. Он понимает, что его здесь никто не обманет! А другим что-то на стороне кто-то обещает... Знаете, недавно прочитал интервью Игоря Акинфеева. Мне очень понравились его слова: «У меня в карьере был только один агент. Гинер». И я полностью поддерживаю нашего великого вратаря. И отдаю должное Евгению Леннорычу. У него футболисты под его крылом. Ребята ему верят, он их не обманывает!

Я эту фразу Игоря привожу и нашим игрокам. Акинфеев мог сто раз себе найти другого агента, под его влиянием куда-то перейти. Но Игорь доверяет президенту клуба.

Так и должно быть. Не только в первой команде, но и в школе, академии. Пытаемся эту мысль до родителей донести. Современные родители очень амбициозные, хотят, чтобы их чада обязательно поехали в столицу, другую академию. Но потом все эти ребята возвращались, прятали глаза — возьмите обратно... Они не понимают, что в Москву едет вся страна! Сегодня условный Воронов там закрепился, а вскоре там появится другой мальчик посильнее его. И Воронов пойдет на мороз... В итоге судьбу парню исковеркают. Уезжай, когда ты окрепнешь! Вот и все. А то у нас мамы с папами считают, что маленький мальчик станет обязательно чемпионом мира, и сразу в Москву его везут...

— Считаете, вовремя отпустили Дмитриева? (20-летний полузащитник перешел в «Спартак», но играет в аренде в «Крыльях Советов». — Прим. «СЭ».)

— У него в контракте с клубом была прописана сумма отступных. «Спартак» ее заплатил. Пополнили бюджет «Урала». Тут все честно. Парень играет в «Крыльях», начал забивать. Раньше он быстро бежал, но конкретики было немного. Сейчас прибавил в плане результативности, окреп. Рад за него. Считаю, что приложили руку к его развитию.

Григорий Иванов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Здоровье

— Раз уж эта информация появилась в Сети (в конце ноября журналист Иван Карпов написал, что Григорий Иванов болен раком. — Прим. «СЭ»), во-первых, желаем вам здоровья! А во-вторых, что говорят врачи?

— Да все нормально. Зачем это все писать...

Вообще про «Урал» публикуют много неточностей. Могу заявить, что наш губернатор никогда в жизни не говорил мне, какие решения я должен принимать по клубу. Повторяю, глава области никогда не влезал в жизнь нашей команды! При этом интересуется, в курсе событий. Но он не снимает и не назначает тренеров! А то пишут, что именно губернатор решил судьбу Евгения Аверьянова... Зачем? Никогда такого не было, чтобы губернатор зашел в раздевалку и заявил: вы не так играете. Никогда!

Зачем писать про мое здоровье? Это же моя личная жизнь. Я никому не рассказываю. Не стоит эту тему трогать. Все нормально. Вы же видите меня по телевизору на футболе. Я с командой. Каждый день хожу на работу. Что еще нужно?

— Ваша главная футбольная цель?

— Вернуть «Урал» в РПЛ. И, конечно, сейчас много внимания уделяем академии, нашей молодежи. Надо воспитывать игроков для сборной. Стремиться к этому.