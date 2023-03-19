«Рубин» нужен в РПЛ!» Жалобы на поле, яркий перформанс, очередь за шаурмой: репортаж «СЭ» с дерби Татарстана

В Набережных Челнах КАМАЗ дал бой соседям из Казани.

Накануне татарстанского дерби Леонид Слуцкий появился в очередном шоу на YouTube — и вспомнил о своей работе в Казани: «Отлично тренировал «Рубин»! Попали в еврокубки, Хвича Кварацхелия — лучший игрок в мире. А какая концовка? Не помню концовки», — с улыбкой отшучивался экс-тренер казанцев в студии.

Эту концовку теперь пытается достойно провести Юрий Уткульбаев и новое руководство «Рубина», осмысливая доставшееся наследие. Пока Слуцкий куражится в эфирах, казанцы колесят по первой лиге.

В Набережные Челны, как и ранее в Нижнекамск, «Рубин» отправился на двух автобусах с персоналом и игроками — по трассе М7 через Мамадыш. Придорожные кафе с чебуреками и копченой рыбой, вход в туалет на дороге за 20 рублей, ларек с CD-дискам шансона — спутники по пути на очередное дерби Татарстана.

Приезд «Рубина» в любой татарстанский город — событие. КАМАЗ специально не выходил на поле домашнего стадиона и ездил в Нижнекамск на тренировки, чтобы газон был готов к матчу с казанцами. К нему приурочили открытие фан-шопа и приезд исполнителя Салавата. Плюс попкорн, сладкая вата, кукуруза и певцы — в маленьком городе многого и не надо, чтобы завлечь зрителя.

При этом в Челнах очень любят футбол и до сих пор вспоминают эпичный матч 1998 года — именно тогда «Рубин» последний раз играл в гостях у КАМАЗа (сыграли 2:2, челнинцев от поражения спас Роберт Евдокимов). С тех пор Казань ушла далеко — был и выход в премьер-лигу, и два «золота» с Бердыевым, и Лига чемпионов с «Барсой» и «Интером», и новый стадион на 45 тысяч, построенный к чемпионату мира. В Набережных Челнах с ревностью смотрели на успехи старшего брата, который этом году снова варится с их командой в одной лиге. Команда по-прежнему играет на скромном стадионе «Гренада» и снова собирает аншлаг на «Рубин». Все как в 1998-м.

Очень показательно, что болельщики в Челнах приходят на матчи в шапках и шарфах КАМАЗа. В Казани такой культуры нет, поэтому можно увидеть болельщиков хоть в форме «Реала», а чаще — вообще без символики.

ФК КАМАЗ

КАМАЗ — любимая команда в Челнах. Там не могут похвастаться размерами фан-сектора, хорошим стадионом, но ценят дух и гордятся, что воспитали Козлова, Бухарова, Игнатьева, Бобра и Одемвингие. Многие звезды и люди с именем проходили через КАМАЗ, пусть команда никогда и не была примой в республике.

Такой посыл фанаты и адресовали гостям, которые приехали на нескольких комфортабельных автобусах — с красивыми флагами, баннерами и программой кричалок. У челнинцев таких ресурсов нет — все гораздо скромнее как на секторе, так и на поле.

Но игра все уравнивает: весеннее поле оказалось слишком непривычным для лидеров «Рубина», которые не могли сделать даже серию точных передач низом — мяч дробил по кочкам. Хотя Уткульбаев, когда увидел газон перед матчем, решил максимально упростить игру. По его словам, в таких условиях логичнее играть верхом на высокорослого форварда Димитара Миткова и выносить мячи подальше.

В итоге дерби, которое так ждали в Татарстане, превратилось в борьбу — с бесконечными выносами, борьбу в воздухе и толкотню на стандартах. Смотреть это было тяжело.

«Рубин» провел лишь пару острых атак — в основном с правого фланга: то Самошников опасно врывался, но вместо удара из убойной позиции отдавал передачу, то Лисакович бил точно под опорную вратарю, но тот все равно потащил. В середине первого тайма голкипер КАМАЗа Алексей Мамин пытался выписать команде передышку. «Не спеши», — говорил он болбою, который за воротами сразу возвращал ему мяч. Попить воды перед выносом, щепетильно установить мяч над кочкой — Мамин был главным продюсером 0:0 в Челнах. Как и поле.

Во втором тайме на стадионе похолодало — солнце зашло, ветер усилился. Многие зрители тут же выстроились в очередь за горячей шаурмой и теплым чаем у ларька за воротами «Рубина».

А на трибунах все внимание на себя стянули гости из Казани: фан-сектор «Рубина» пел, напоминая местным о чемпионствах, и требовал голов.

В конце прошлого сезона отношения между командой и фан-сектором были натянутыми — из-за критики и оскорбительных выкриков. Но, кажется, обиды в прошлом. После матча все игроки «Рубина» подошли к болельщикам и поблагодарили за поддержку.

КАМАЗ же собрался у поля в круг — тренер Ильдар Ахметзянов благодарил футболистов: «Вы доставили зрителям положительные эмоции». Челнинцы отобрали у «Рубина» очки в двух матчах сезона. Счет 0:0 включили на табло за три часа до матча — и ничего менять так и не пришлось.

ФК КАМАЗ

У выхода к раздевалкам некоторые болельщики караулили гостевых игроков: «Рубин» — позорище! Просто позорище! Фу!" - кричал мужчина, ожидавший от команды из Казани гораздо большего.

В «Рубине» объясняли неяркую игру качеством поля, не позволявшем комбинировать.

«Очень тяжело играть на таком газоне, — признался Мартынович. — Не знаю, как его допустили. Всем было бы лучше, если бы сыграли в Нижнекамске. Поэтому играли от простого. Выйдите сами и попробуйте сделать пас. Внизу мяч просто невозможно держать».

Подобные слова раньше записывали Слуцкому в лист оправданий — рядом с профнепригодными судьями, Хакамадой на «Ак Барс Арене» и отъездом легионеров.

В здании стадиона, где Сергей Юран выдал знаменитое «Че ты смеешься? Здесь цирк или че, ###?!», в этот раз эмоции не кипели. Уткульбаев спокойно и честно оценил игру: «Это было похоже на битву. О футболе как о зрелище тут говорить не стоит». Он по-прежнему не знает с «Рубином» поражений, хотя впервые завершил официальный матч вничью — до этого были четыре победы подряд.

Но «Рубин» Уткульбаева после этой осечки остается в зоне прямого выхода в премьер-лигу. Играя незрелищно, но дисциплинированно, «Рубин» продолжает брать очки.

Возвращения Казани в РПЛ ждут даже в КАМАЗе: «Это наша команда, с нашего региона. И нам нужна команда в РПЛ. Если «Рубин» по праву займет там место, то мы будем рады», — сказал Ахметзянов.

Матчи с татарскими клубами для «Рубина» в этом сезоне закончились. Впереди игры с прямыми конкурентами за путевку в РПЛ — «Аланией» и «Балтикой».