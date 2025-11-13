Спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов рассказал «СЭ» о попытке пересобрать команду для возвращения в РПЛ.

В РПЛ легче заманить игроков

— Кирилл Николаевич, как оцените выступление «Факела» в первом круге первенства ФНЛ?

— Я не до конца удовлетворен. Могло быть лучше и в плане результата, и по количеству очков. Были матчи, которые могли провести намного качественнее. Эта команда способна идти на первом месте с небольшим отрывом. Текущий состав в состоянии уверенно решить задачу — для этого он и собран.

— Как строилась селекционная работа в межсезонье с учетом того, что еще перед последним туром не было понятно, сможет ли «Факел» сохранить прописку в РПЛ? Были некие «список А» и «список Б»?

— Открою вам небольшой секрет: первые пять-шесть клубов ФНЛ и последние шесть-семь клубов РПЛ работают на одном рынке. Да, мы в другой лиге, ситуация изменилась. Но в ФНЛ «Факел» является фаворитом, это важно.

— Так что же именно изменилось?

— В Премьер-лиге немного легче заманить к себе игроков. Но в целом мы так и так разговаривали бы с плюс-минус одними и теми же футболистами. Просто когда ты в РПЛ, твой клуб — приоритетный вариант для игрока, которого ведешь. Поэтому, если бы мы остались [в РПЛ], «Факел» смог бы подписать несколько человек еще выше классом. Но я снова подчеркну — в рамках наших возможностей. Потому что глобально они не изменились: футболисты, которые стабильно доказывают свою конкурентоспособность на уровне РПЛ, — это другие зарплаты и сопутствующие выплаты.

— С учетом этого, насколько вы довольны проведенной селекцией?

— Нам удалось достичь всех поставленных целей. Укомплектовать позиции теми игроками, которых мы хотели. И многих мы подписали еще до начала сборов, что важно. Все ли оправдывают наше доверие? Примерно 85 процентов — да. У остальных пока что-то не получается. Но селекция в футболе — такая штука, в которой нереально все просчитать наперед. Ты можешь понимать, какие качества футболист способен дать команде. Но очень тяжело предугадать, как он будет воспринимать игру при полных трибунах, как — статус фаворита, как — непростую логистику и обязательные восстановительные процедуры. Нюансов много. Поэтому мы надеемся, что у некоторых из ребят просто длительная адаптация ко всем этим факторам и они еще себя проявят.

— Сегодняшний состав «Факела» — сильнее того, который вышел в РПЛ в сезоне-2021/22?

— Очень тяжело сравнивать. ФНЛ изменилась за эти три года. Тогда в первой части сезона у нас не был закрыт аэропорт — мы не устаем повторять, что этот фактор сильно влияет. Кроме того, иностранцев в РПЛ стало поменьше, а значит, в Премьер-лиге оказалось больше российских игроков, которые ранее выступали бы в ФНЛ. Учтите и то, что тогда перед началом сезона не было публичной постановки задачи, никто не требовал выхода в РПЛ во что бы то ни стало, как сейчас. Тогда мы считались темной лошадкой, которая наиболее правильно выполнила свою работу. В лиге было много клубов с большим, чем у нас, бюджетом. Так что сравнивать сегодняшний состав «Факела» и тот очень тяжело.

— Все понимают, что подбор игроков у «Факела» — один из лучших в ФНЛ. Будет ли он конкурентоспособным в РПЛ? И как с учетом возможного повышения в классе будет выстраиваться зимняя трансферная кампания, а также работа с молодыми игроками?

— Как бы мы ни завершили первую часть сезона, нельзя думать, что молодежь весной будет искусственно получать больше игрового времени. Весенний отрезок — это всегда как отдельный чемпионат. Жесткий, максимально тяжелый и бескомпромиссный. На мой взгляд, зимой нам нужны три-четыре подписания с прицелом на РПЛ. Чтобы эти игроки принесли пользу весной и летом на старте нового сезона уже были адаптированными представителями костяка команды. Плюс летом должны быть подписания футболистов, которые станут конкурентоспособны на уровне РПЛ. Сколько игроков должно прийти [перед следующим чемпионатом] - пока не готов говорить, но новички однозначно нужны.

— Не могу не спросить. Влияют ли смены главных тренеров на восприятие «Факела» игроками, на которых вы можете претендовать?

— Думаю, что в какой-то степени влияют, но футболисты всегда должны спрашивать с себя в первую очередь. Если каждый игрок в команде демонстрирует стопроцентную самоотдачу на каждой тренировке и в каждом матче, тренера менять не придется. Это мое искреннее убеждение. Ни один вменяемый человек не станет приглашать тренера, чтобы его заменить.

Фото ФК «Факел»

Есть рынок, и ты не можешь его изменить

— Вы работаете в клубе пять лет и руководите спортивным блоком. Видите ли вы развитие этой составляющей проекта?

— Оно есть, однозначно. Во-первых, сейчас мы способны приглашать более статусных футболистов, чем, например, летом 2021 года. Во-вторых, опыта набрался старший селекционер Александр Самедов. Он просматривает огромное количество игроков как вживую, так и по видео.

— Можете назвать конкретные кейсы, которые он реализовал?

— У нас в «Факеле» не принято тянуть одеяло на себя и прокачивать личный бренд за счет клуба. А возвращаясь к развитию спортивной части проекта, отмечу то, что наша клубная академия встала на правильные рейсы. Большую работу проделывает Владислав Кожемякин, который ранее работал в «Локомотиве», — он создал в Воронеже образовательную среду, в которой развиваются молодые тренеры. Все говорят о развитии игроков, но почему-то в России мало обсуждают то, что инвестировать надо и в подготовку тренеров. Поверьте, если наставники наших юношеских команд правильно воспримут то, что для них делается, и будут жадно впитывать новую информацию, они быстро вырастут. Следующим толчком в развитии академии станет открытие интерната, этого мы ждем с большим нетерпением.

— Как вы восприняли вылет «Факела» из РПЛ?

— Это был удар, всегда тяжело признавать поражения. [Испытывал] негативные эмоции, потому что Воронеж достоин Премьер-лиги и заслуживает футбола высокого уровня. Но мы сразу договорились, что мы должны вернуться за год. И руководством региона была поставлена соответствующая задача.

— Можно ли сказать, что «Факел» вылетел, не сумев с первой попытки пересобрать команду? Из того костяка, который вышел из ФНЛ и решал задачу по сохранению прописки в двух сезонах подряд, вы выжали все?

— Я точно не буду переходить на личности, но то, что нам нужно было пересобирать команду, — факт. Кто-то уже не мог давать «Факелу» то, что было нужно; кто-то не хотел, потому что подумал, что является железобетонным игроком уровня РПЛ. А в футболе нет «вчера», есть только «завтра». Сейчас — вторая попытка собрать обновленную, конкурентоспособную команду.

— По вашему мнению, летом Игорь Шалимов получил более качественный состав, чем Игорь Черевченко годом ранее?

— Такие сравнения невозможны, потому что тогда команда готовилась к РПЛ, а сейчас — к ФНЛ. На мой взгляд, год назад «Факел» был не готов к старту сезона, в первую очередь психологически. Команда не бежала и не билась так, как в предыдущие два сезона.

— «Факел» за сезоны-2022/23 и -2023/24 выбил из лиги «Торпедо», «Химки», «Балтику», «Урал» и «Сочи» — это более состоятельные клубы. Потом финансы появились в «Черноморце». Все это сильно повлияло на рынок. Стало ли это еще одним фактором, который сказался на результате «Факела» в прошлом сезоне?

— Это повлияло на нашу трансферную кампанию. Но я точно не буду говорить, что мы вылетели из РПЛ из-за этого.

— По ходу первого сезона «Факела» в РПЛ многие обсуждали, что ваш пример показывает: можно добиваться результата с минимальным бюджетом. Получается, что все-таки нет?

— На определенной дистанции — можно. Теперь эта дистанция видна всем — два сезона. Дальше — почти невозможно. Есть рынок, и ты не сможешь его изменить. Представьте, что вы самый бедный клуб РПЛ, и вы платите игроку рубль в месяц. Если через какое-то время на горизонте появится клуб ФНЛ, который предложит два, — футболист захочет оказаться там. Только отдельные личности готовы работать за меньшие деньги ради некой идеи, города, клуба. Даже совсем молодые пацаны выбирают деньги — мы не так давно в этом убедились.

— Вернемся к разговору о молодых воспитанниках клубной академии. Вы видите парней, которые готовы шагнуть в первую команду?

— Тех, кто готов прямо сейчас, не вижу. Академия не так давно встала на эти правильные, по-настоящему профессиональные рельсы. Но перспективные ребята есть.

Фото ФК «Факел»

— Изучил составы вашей молодежки в последние несколько сезонов, увидел постоянные обновления из-за низкой возрастной планки.

— Очень хороший вопрос, мне кажется, что нужно хотя бы пяти игрокам в команде разрешать оставаться в молодежке при наступлении определенного возраста. Раньше так и делали, позволяя парням «дозреть». Что ж, будем работать в имеющихся условиях. Мы стараемся продлевать с молодыми футболистами контракты и отдавать их в аренды, чтобы они вернулись, став сильнее.

— Представим, что «Факел» возвращается в РПЛ и входит в новый сезон, имея примерно тот же потолок возможностей, что и сейчас. Что мотивирует вас продолжать работу?

— Меня мотивирует мысль, что Воронеж — самый футбольный город страны на данный момент. И я надеюсь, что бюджет клуба на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны. Это необходимо, чтобы мы качественно сделали свою работу. И собрали более конкурентоспособную команду, которая сможет бороться за место в середине таблицы. Пример «Балтики» показывает, что это возможно.