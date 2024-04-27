«Концепция «все свои» — наше выгодное отличие от «Зенита». Почему «Ленинградец» — особенный клуб

Репортаж «СЭ» из Ленинградской области.

Спортивный регион

Население Ленинградской области составляет больше двух миллионов человек, а по площади она в 60 раз превосходит Санкт-Петербург, в 33 раза — Москву и в два раза — Подмосковье. Просторный регион с насыщенной историей, живописной природой и десятками известных по всей стране достопримечательностей.

Ленобласть по праву можно назвать и спортивным краем, ведь она воспитала больше двух десятков олимпийских чемпионов и регулярно поставляет кадры для сборной России по футболу: в частности, в Кингисеппе родились Александр и Михаил Кержаковы, в Луге — Владимир Быстров, в Ломоносове — Александр Мостовой, в Пикалеве — Дмитрий Чистяков, и это далеко не полный список.

Однако на карте футбольных клубов России Ленобласть в последние годы была представлена не так уж широко. Кого можно вспомнить из профессиональных команд в новейшей истории страны? Гатчинский «Апекс», пикалевский «Металлург», светогорский «Светогорец» и, разумеется, «Тосно» — единственного участника РПЛ от Ленобласти и обладателя Кубка России.

Футболисты «Ленинградца» празднуют гол. Фото ФК «Ленинградец»

Взлет за пять лет

Пример «Тосно» наглядно показал, каких высот может достичь клуб из Северо-Западного региона. В 2018 году он прекратил свое существование по финансовым причинам, но Ленобласть не оставила своих жителей без профессионального футбола. Тогда же, прямо накануне домашнего ЧМ-2018, правительство региона решило создать клуб с патриотичным названием «Ленинградец».

Всего за пять сезонов областная команда преодолела путь от новичка до победителя второй лиги, а шестой (текущий) сезон проводит в первом дивизионе. Уже сам факт участия «Ленинградца» в «лучшей лиге мира» говорит о серьезных амбициях клуба, хотя, разумеется, форсировать события никто не собирается. Руководство «Ленинградца» предпочитает постепенное развитие и перед стартом сезона озвучивало адекватную цель — закрепиться в первой лиге.

«Прежде всего для нас важен наш регион, Ленинградская область, — признается «СЭ» генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит. — И наша стратегическая задача — стать спортивным брендом номер один, визитной карточкой 47-го региона в спортивном мире. Задачи выйти в РПЛ в среднесрочной перспективе перед нами не стоит: завоевать хорошие позиции в первой лиге, быть крепко в десятке — пожалуй, это наша основная цель на ближайшие сезоны. Когда клуб только появился, было много разговоров о скором крахе и закрытии, но идет шестой год, мы двигаемся вперед и развиваемся».

Дебютный сезон областной команды на столь высоком уровне выдается чрезвычайно событийным: «Ленинградец» уже успел обыграть на выезде местных грандов «Енисей» и «Торпедо» и вообще идет в таблице гостевых матчей достаточно высоко — на шестом месте. Впрочем, прописку на следующий сезон областная команда еще не сохранила, а впереди как раз пора решающих матчей — самый интересный период в году!

Во время ЧМ-2018 здесь базировалась сборная Хорватии. Фото «СЭ»

База финалистов ЧМ-2018

«Ленинградец» — во многом уникальный клуб. В первые годы он часто играл в Санкт-Петербурге — например, на бесхозном сейчас «Петровском». Но сейчас получил полноценную прописку непосредственно в Ленинградской области.

Рощино — поселок между Выборгом и Санкт-Петербургом, где и базируется сейчас клуб первой лиги. Стадион «Ленинградца» называется «Рощино Арена» — его построили специально к чемпионату мира, и его первым хозяином была сборная Хорватии, добравшаяся тогда до финала. От «Шашечных» на стадионе осталось немало артефактов — и фотографии, и плакаты, и футболки, и шарфы, и мяч с автографами серебряных призеров ЧМ-2018.

Атрибутика, напоминающая о сборной Хорватии. Фото «СЭ»

«Абсолютно точно «Рощино Арена» — наш дом, — подчеркивает Левит. — Это очень уютный современный стадион. Немногие клубы первой лиги могут похвастаться таким. На данный момент он вмещает 1500 зрителей, в планах увеличить вместимость вдвое за счет двух новых трибун. Мы бы с удовольствием проводили матчи в других городах региона, у нас уже был такой опыт: в 2019 году «Ленинградец» провел две игры в Тихвине при аншлаге. Но, увы, ни один стадион, кроме «Рощино Арены», на данный момент не соответствует критериям первого дивизиона. Немногим лучше ситуация в Петербурге, где для первой и второй лиг остался только «Кировец».

«Рощино Арена». Фото «СЭ»

Упор на воспитанников

Когда «Рощино Арена» обретет трибуны со всех четырех сторон поля, то будет напоминать уютные британские стадиончики, где каждый болельщик знает друг друга и искренне поддерживает любимую команду, ведь за нее играют ребята с соседнего двора.

«Для нас концепция «все свои» имеет большое значение, — отмечает гендиректор «Ленинградца». — Это наше УТП, уникальное товарное предложение, и выгодное отличие от «Зенита», где сейчас петербуржцы в меньшинстве. Но реальность, к сожалению, вносит коррективы. Перейдя в первую лигу, мы увидели, что играть только своими и конкурировать очень тяжело. Перед сезоном и в зимнюю паузу мы пригласили группу игроков из других регионов, и думаю, что эта практика продолжится, если клуб сохранит прописку. Мы будем стараться сохранить концепцию, но футбольный клуб — живой организм, а жизнь, особенно спортивная, всегда вносит свои коррективы».

В этом и есть упомянутая выше уникальность «Ленинградца». В отличие от космополитичного «Зенита», этот клуб делает ставку на воспитанников местного футбола: в его заявке на сезон полтора десятка футболистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У клуба есть и собственная спортивная школа, воспитанники которой уже добиваются успехов.

«Сейчас главная школа для нас — это СШ «Ленинградец», — продолжает Левит. — Она работает с 2019 года и уже довольно заметна на футбольной карте: команды успешно выступают в ЮФЛ, первенстве Северо-Запада и других турнирах. 13 воспитанников уже на контракте с нами. Пятеро из этих ребят тренируются с главной командой, попадают в заявку, уже дебютировали в Кубке России и первой лиге. Однако двери нашего клуба открыты для талантливых выпускников всех футбольных школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга».

Талисман «Ленинградца» лось Лосилий. Фото «СЭ»

Дружелюбный лось Лосилий и розыгрыши для фанатов

Клуб многое делает и для привлечения болельщиков. Корреспондент «СЭ» съездил в Рощино на матч «Ленинградца» против «Сокола» и сам в этом убедился.

Даже в апрельский снегопад болельщики приехали на «Рощино Арену» и яростно поддерживали своих любимцев. У «Ленинградца» есть и собственный фан-сектор, который весь матч заряжал своих футболистов под оглушительный бой барабана. Атмосфера на игре — топ. Важным преимуществом «Ленинградца» остается то, что на матчах первой лиги, в отличие от РПЛ, не требуется паспорт болельщика.

Конечно, Рощино находится не очень близко от Петербурга, но клуб организовал бесплатные автобусы от железнодорожной станции до стадиона. У вокзала всех болельщиков встречали приветливые волонтеры во главе с харизматичным маскотом «Ленинградца» — лосем Лосилием, с которым с радостью фотографировались даже поклонники «Сокола».

В автобусе, что важно, никто не распивал спиртное и не шумел, хотя саратовские болельщики тоже воспользовались трансфером. Все дружно доехали до стадиона, а там отправились кто куда.

«Мы не тратим много на рекламу и маркетинг, сейчас в приоритете спортивные и инфраструктурные задачи, — признается Левит. — Стараемся на матчах создавать комфортную среду для болельщиков, регулярно проводим развлекательные мероприятия, розыгрыши призов как до матча, так и во время. Сотрудничаем с региональными властями, выделяем квоты билетов для общественных организаций области».

Развлечений на «Рощино Арене» действительно хватает: можно поиграть в настольный футбол, что-то приобрести в фан-шопе, сделать себе аквагрим, нарисовать плакат в поддержку команды или самим попинать мяч. Классная идея с почтой: любой желающий может отправить послание какому угодно игроку и положить его в почтовый ящик. Еще клуб регулярно устраивает розыгрыши — обладатель счастливого билета в перерыве получает призы от Лосилия.

Болельщики «Ленинградца». Фото ФК «Ленинградец»

Повторение судьбы «Тосно» исключено

«Ленинградец» — пример клуба, способного даже в современных реалиях, да еще и вблизи от крупного мегаполиса, сохранять распространенную в Англии концепцию Support your local club («Болей за свой местный клуб»). Жители Рощино уже охотно ходят на игры «Ленинградца», а летом посещаемость станет еще выше, ведь в свои загородные дома переедут петербуржцы. Недалеко есть и другие населенные пункты — например, Зеленогорск и Репино, где, к слову, во время ЧМ-2018 базировалась сборная Англии. Поэтому для Ленинградской области важно, чтобы клуб процветал, и печальная судьба «Тосно» «Ленинградцу» не грозит.

«У «Ленинградца» и «Тосно» кардинально разные концепции, — объясняет гендиректор клуба. — Мы больше про развитие футбола, а «Тосно» был про быстрое достижение целей. «Ленинградец» был идеей губернатора по популяризации футбола в регионе. В итоге эта идея вылилась в создание не только футбольного клуба, но и детско-юношеской спортивной школы. Я параллельно занял должность президента Федерации футбола Ленинградской области, то есть речь шла именно о развитии. У «Тосно» же не было ни воспитанников, ни местных футболистов».

В первой лиге уровень очень высок. Тем ценнее видеть, как ее новички на равных сражаются со всеми, в том числе и с лидерами. Хотя владельцы «Ленинградца» не вливают в клуб так много, как, к примеру, руководство «Торпедо» в свое детище.

«Сейчас наш бюджет — в пределах 250 миллионов рублей, а это один из самых маленьких бюджетов в лиге, — говорит Левит. — Уверен, этого вполне достаточно для решения наших задач. Нужно сохранить прописку и посмотреть на ситуацию по итогам сезона. Возможно, бюджет вырастет в будущем».

Впереди у «Ленинградца» важнейший месяц, который определит, в каком дивизионе он начнет следующий сезон. Но нет сомнений, что при любом исходе самобытный клуб не останется без искренней поддержки болельщиков.