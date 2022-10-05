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«Всех все устраивает?!» Почему «Рубин» не может расстаться со Слуцким? Мнение Кузнецова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Рубин»
5 октября. «Волга» Ул — «Рубин» — 2:1. Герман Паскин и Кирилл Косарев.
Фото ФК «Рубин»
1/2
Интервью «СЭ» с бывшим тренером казанцев.

«Рубин» выбыл из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге» (1:2). Ранее команда Леонида Слуцкого потерпела два кряду поражения в первой лиге. О том, что происходит с казанцами, мы поговорили с бывшим тренером «Рубина» Дмитрием Кузнецовым.

— «Рубин» в кризисе? Я бы так не сказал. Кубок — это отдельная история. Бывает. В первой лиге казанцы проиграли «Шиннику» и Туле. Тем не менее положение пока не критичное. Отставание от «Алании» и «Балтики» составляет всего 6 очков. Правда, перед командой же стоит задача по возвращению в РПЛ. Если руководители ничего не хотят менять, то это все продолжится...

— А вы считаете, пора делать оргвыводы?

— Я не знаю, какой у Слуцкого карт-бланш. «Рубин» вылетел из РПЛ, потерял ряд игроков, но укрепился для первой лиги. Однако сейчас выдает неудачный отрезок. Значит, всех все устраивает?

— Состав «Рубина» называют «Галактикос». Почему команда буксует в первой лиге?

— Не всегда звездный состав — гарантия качественной команды. Тренеру надо объединить футболистов общей целью, своей философией, зажечь игроков.

"Волга" Ул — "Рубин" - 2:1. Герман Паскин и Кирилл Косарев. 5 октября 2022. Фото ФК "Рубин"
5 октября. «Волга» Ул — «Рубин» — 2:1. Герман Паскин и Кирилл Косарев. Фото ФК «Рубин»
ФК «Рубин»

— Вы не считаете, что все упирается в невезение? Почти во всех матчах «Рубин» либо побеждает на тоненького, либо уступает так же?

— Я не понимаю, почему с таким составом «Рубин» не играет все время с позиции силы? Какие-то перепады... Целостной картинки не видно. Не хочу кидать камни в огород Слуцкого, но...

— Что «но»?

— Если по качеству игры «Рубин» проседает, а к результату тоже есть вопросы, значит, пора делать выводы?

— Когда?

— После первого круга. Пока у Слуцкого еще есть время. До декабря. Кубка больше нет. Впереди восемь игр в первой лиге. Вот по их итогам и будет принято решение. Все надо бросать на чемпионат и выполнять задачу.

Леонид Слуцкий. «Увольняйте Леонида из клуба». Слуцкий проиграл Кононову. «Балтика» и «Алания» на вершине

— После поражения от «Арсенала» болельщики затянули кричалку: «Убирайте Леонида из клуба».

— Да уж. Звоночек... Я, кстати, тоже это проходил в Казани, когда болельщики требовали убрать Рината Саяровича Билялетдинова и вернуть Курбана Бекиевича Бердыева, вывешивали плакаты. Говорили, что мы занимаем не свое место. Все определяет результат. Как правило, если задача не выполняется, с тренером расстаются. Если в Казани хотят ждать, пусть ждут дальше...

— Если в ближайшем туре «Рубин» проиграет в Хабаровске, Слуцкий может покинуть свой пост?

— Не думаю. Как я уже заметил, Слуцкому дадут время до конца первого круга. Хотя, возможно, его оставят и до конца сезона. Может быть, между сторонами есть договоренность?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси 1
Милан 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал 2
Шахтер Д 1
1-й тайм

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
Кубок России
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Кузнецов
Леонид Слуцкий
1
12
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«Увольняйте Леонида из клуба». Слуцкий проиграл Кононову. «Балтика» и «Алания» на вершине