«Всех все устраивает?!» Почему «Рубин» не может расстаться со Слуцким? Мнение Кузнецова

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«Рубин» выбыл из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге» (1:2). Ранее команда Леонида Слуцкого потерпела два кряду поражения в первой лиге. О том, что происходит с казанцами, мы поговорили с бывшим тренером «Рубина» Дмитрием Кузнецовым.
— «Рубин» в кризисе? Я бы так не сказал. Кубок — это отдельная история. Бывает. В первой лиге казанцы проиграли «Шиннику» и Туле. Тем не менее положение пока не критичное. Отставание от «Алании» и «Балтики» составляет всего 6 очков. Правда, перед командой же стоит задача по возвращению в РПЛ. Если руководители ничего не хотят менять, то это все продолжится...
— А вы считаете, пора делать оргвыводы?
— Я не знаю, какой у Слуцкого карт-бланш. «Рубин» вылетел из РПЛ, потерял ряд игроков, но укрепился для первой лиги. Однако сейчас выдает неудачный отрезок. Значит, всех все устраивает?
— Состав «Рубина» называют «Галактикос». Почему команда буксует в первой лиге?
— Не всегда звездный состав — гарантия качественной команды. Тренеру надо объединить футболистов общей целью, своей философией, зажечь игроков.
— Вы не считаете, что все упирается в невезение? Почти во всех матчах «Рубин» либо побеждает на тоненького, либо уступает так же?
— Я не понимаю, почему с таким составом «Рубин» не играет все время с позиции силы? Какие-то перепады... Целостной картинки не видно. Не хочу кидать камни в огород Слуцкого, но...
— Что «но»?
— Если по качеству игры «Рубин» проседает, а к результату тоже есть вопросы, значит, пора делать выводы?
— Когда?
— После первого круга. Пока у Слуцкого еще есть время. До декабря. Кубка больше нет. Впереди восемь игр в первой лиге. Вот по их итогам и будет принято решение. Все надо бросать на чемпионат и выполнять задачу.
— После поражения от «Арсенала» болельщики затянули кричалку: «Убирайте Леонида из клуба».
— Да уж. Звоночек... Я, кстати, тоже это проходил в Казани, когда болельщики требовали убрать Рината Саяровича Билялетдинова и вернуть Курбана Бекиевича Бердыева, вывешивали плакаты. Говорили, что мы занимаем не свое место. Все определяет результат. Как правило, если задача не выполняется, с тренером расстаются. Если в Казани хотят ждать, пусть ждут дальше...
— Если в ближайшем туре «Рубин» проиграет в Хабаровске, Слуцкий может покинуть свой пост?
— Не думаю. Как я уже заметил, Слуцкому дадут время до конца первого круга. Хотя, возможно, его оставят и до конца сезона. Может быть, между сторонами есть договоренность?
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