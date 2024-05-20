Махачкалинское «Динамо» вышло в премьер-лигу.

«Семин написал: «Биджиев мне всегда нравился»

Когда после поражения в первом туре от «Торпедо» (0:2) главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев на пресс-конференции заявил, что его команде уже в этом сезоне по силам выйти в РПЛ, многие заухмылялись. Но опытный специалист завершил первую часть чемпионата на первом месте. Сюрприз? Пожалуй. Только вскоре Курбан Бекиевич удивил еще сильнее. 1 февраля он покинул пост рулевого сине-белых по собственному желанию.

В кулуарах ходили разговоры, что Бердыеву не нравилось вмешательство в его работу президента клуба Гаджи Гаджиева. Сам Гаджи Муслимович так попытался объяснить решение победителя «Барселоны» и двукратного чемпиона России:

— Бердыев шел по моей просьбе в команду, заметно уступающую его уровню. Считаю, его приглашение оправдало себя на сто процентов — работал без пауз и многому научил ребят.

— Но причину его ухода вы все-таки не назвали.

— Жизнь многогранна, предположений и реальных причин может быть немало. Поэтому лучше спросить у него, поскольку это его решение, не мое. Что мы можем предположить? Что Бердыеву нужен другой уровень. Что не всех игроков, которых он хотел, мы смогли пригласить. Но это только домыслы.

Начатое Бердыевым дело должен был завершить Хасанби Биджиев, ранее тренировавший нальчикский «Спартак», «Ротор», курский «Авангард». Махачкала — не чужой для него город. В 2012-2014 годах он занимал должность спортивного директора «Анжи»

Гаджиев объяснил, почему выбор пал на этого специалиста.

— Во-первых, Биджиев по менталитету весьма близок к Бекиичу. Были кандидатуры и очень эмоциональные. Но мы — я, Будунов, Газизов — посчитали, что такая трансформация нам не нужна. Поэтому приняли такое решение — чтобы ментальность была та же: выдержанность, хладнокровие, спокойствие. Это отличает Биджиева. Второе: где бы ни работал Биджиев, с кем бы ни работал, он всегда сохранял свое имя. Юрий Семин, — а он работал с ним в «Локомотиве» в тот период, когда клуб выступал в Лиге чемпионов, — написал мне, узнав о его назначении в «Динамо»: «Гаджи, хорошее решение! Биджиев мне всегда нравился».

Биджиев не подвел. Правда, начала при нем команда ни шатко ни валко. Всего одна победа в четырех турах. Поражения от «Сокола» и «КАМАЗа», ничья с аутсайдером «Кубанью». Сразу же пошли разговоры о том, что Бердыев, который, как предполагали, не до конца верил в возможности этого состава и ждал зимой более реального усиления, оказался прав.

8-матчевая беспроигрышная серия сине-белых (в семи играх подопечные Биджиева не пропускали!) показала обратное. 8 мая махачкалинцы на глазах Хабиба Нурмагомедова взяли верх над «Химками» (1:0), продемонстрировав очень содержательный футбол.

Гостевое поражение от «Акрона» в следующем туре вновь заставило скептиков подвергнуть сомнению перспективы «Динамо».

Подопечные Биджиева доказали: с психологической устойчивостью у них все в порядке. Победа над «Родиной» резко приблизила южан к мечте. Сумасшедший матч! С обилием голевых моментов, двумя удалениями, потасовкой, борьбой на каждом участке поля, невероятными спасениями вратарей. После перерыва хозяева оказались удачливее и конкретнее впереди. Кагермазов наказал Корякина за не слишком уверенную игру на выходе, а на 82-й минуте Касинутра поставил жирную точку, замкнув классную передачу Зиновича.

— 2:0! Махачкала сегодня своего не отдаст. И, видимо, не отдаст в этом сезоне! — воскликнул комментатор встречи.

После того как в понедельник «Акрон» проиграл в гостях тульскому «Арсеналу», «Динамо» официально оформило путевку в РПЛ!

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев. Фото ФК «Динамо» Махачкала

Волшебник Касинтура

Биджиев не стал менять схему, по которой команда играла при его предшественнике, — 3-4-2-1.

В апреле произошла перестановка на последнем рубеже. Волк уступил место в воротах Магомедову, который не пропускал в первой лиге аж 669 минут!

Изменения в составе коснулись и позиции левого латераля. Храмцов, которому доверял Бердыев, оказался в запасе, а на краю обороны Биджиев сначала использовал Сундукова, а в последних матчах Сандрачука.

Уход Абдуллахи заставил тренерский штаб поломать голову над тем, как найти оптимальное сочетание в середине поля. Явно ко двору пришелся воспитанник ЦСКА, бывший полузащитник «Кайрата» Крачковский. В последних турах рядом с ним действовал Глушков.

Биджиев перебирал варианты, пытаясь выбрать сильнейшего левого инсайда. В итоге остановился на 23-летнем Магомедове, который стал одним из главных открытий весенней части ФНЛ, забив пять мячей и отдав одну результативную передачу. Именно его точный удар принес динамовцам важнейшую победу над «Химками» (1:0). То, как Ражаб в той ситуации легко разобрался с Мохаммадом, посадив химчанина на пятую точку, и пробил под штангу, заслуживает аплодисментов.

Главной звездой «Динамо», вне всякого сомнения, является 26-летний анголец Касинтура, действующий на месте правого инсайда. На его счету 5 голов и 9 результативных пасов. От дриблинга и резкости африканца порой захватывает дух. Настоящий мотор команды. Касинтура имеет опыт выступлений в РПЛ. В сезоне-2021/22 он провел за «Уфу» 27 матчей, отдав три голевые передачи.

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура. Фото ФК «Динамо» Махачкала

30-летний Сердеров, чей гол в составе «Анжи» в ворота «Спартака» в марте 2014 года (2:2) отправил в отставку Валерия Карпина, тоже может занести себе этот сезон в актив — 9+2.

Поздравляем «Динамо» с выходом в премьер-лигу. На высшем уровне клуб в своей истории ранее не выступал.