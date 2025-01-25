«СЭ» рассказывает о последних событиях из жизни лучшей лиги мира.

Талалаев: «Пошли на серьезные траты, так как в России сложно найти универсального форварда»

Лидер турнира «Балтика» начала проявлять активность на трансферном рынке. Андрей Талалаев решил укрепить атакующую линию. По данным портала Transfermarkt, калининградцы потратили 1,5 миллиона евро на 23-летнего сальвадорского нападающего Брайана Хиля, последним клубом которого был колумбийский «Депортес Толима». В активе футболиста три гола в 11 матчах за свою национальную команду.

Хиль — конкурент Саида Эльдарушева за место в составе. В первой части сезона 23-летний россиянин набрал 7 баллов по системе «гол плюс пас».

«Мы пошли на серьезные траты, в России тяжело найти нападающего, который обладал бы универсальным набором качеств: и скоростью, и умением на этой скорости забивать голы, и достаточным объемом работы, и дриблингом, и умением цепляться за спорные мячи», — заметил Андрей Талалаев, объясняя трансфер сальвадорца.

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян перечислил следующие козыри новичка команды:

— Чемпионат Колумбии — очень сложный турнир, который хорошо коррелируется с чемпионатом России. И мы надеемся, что Брайан сможет легко адаптироваться к нашей лиге и стать топовым бомбардиром. Это настоящая девятка: бегущий, атлетичный, очень хорошо играющий головой, нацеленный на ворота игрок штрафной — такой киллер, способный и навязать борьбу и быть полезным для команды, — написал Маргарян в своем Telegram-канале.

Вторым новичком балтийцев стал 24-летний атакующий полузащитник Максим Петров, который был приобретен у «Нефтехимика» за 250 тысяч евро (Transfermarkt). За нижнекамцев в нынешнем сезоне хавбек в 20 встречах забил три мяча и отдал два голевых паса.

Что ж, теперь в команде Талалаева — два Петрова: 29-летний Илья вместе со своим ровесником Андреем Менделем цементирует центр поля. А на какой позиции видят в «Балтике» Максима? Все-таки Кирилл Новиков нередко использовал в «Нефтехимике» схему 4-4-2 с ромбом в середине. Талалаев играет по другой системе — 3-4-3.

Слово Армену Маргаряну:

— Максим прекрасно себя зарекомендовал в «Нефтехимике», является одним из самых ярких и интересных футболистов ФНЛ. Это были очень сложные и долгие переговоры, но все завершилось успешно. Петров сможет еще больше повысить конкуренцию в центре поля. Стилистически он схож с Сережей Пряхиным, и, как мы видим, получится правильная конкурентная среда, где оба этих футболиста будут бороться за место в старте. Максим — универсальный игрок, как и Сергей. Он сможет играть на разных позициях и даст нам то дополнительное разнообразие, о котором мечтает каждый тренер.

Итак, не исключено, что весной Петров и Пряхин (4+4 в первой части сезона) будут биться за позицию правого инсайда.

Наконец, «Балтика» арендовала у «Ростова» до лета (без права выкупа) 32-летнего левого защитника Евгения Чернова. Футболист редко проходил в состав дончан в нынешнем сезоне — всего 5 игр в РПЛ.

Евгений в особом представлении не нуждается. Поиграл за «Томь», «Зенит» (13 матчей), «Краснодар», «Ростов». Обладатель Кубка России в составе «Тосно».

Его визитной карточкой является двойной сейв в матче 8-го тура РПЛ сезона-2019/20 против «Локо», когда Чернов в течение нескольких секунд за счет отчаянных прыжков не позволил отличиться Федору Смолову, а затем и Луке Джорджевичу.

Ейсон Гузман. Фото ФК «Торпедо»

В «Торпедо» — южноамериканский десант

«Торпедо» продолжает усиливаться. О трех новичках автозаводцев — форварде Александре Юшине, центральном полузащитнике Хетаге Хосонове и левом хавбеке Гулжигите Алыкулове — мы писали в предыдущем обзоре. Этого москвичам показалось мало.

Любопытно, что «Торпедо» и «Балтика» решили приобрести игроков из одного и того же клуба — колумбийского «Депортес Толима». Но если калининградцам приглянулся форвард Брайан Хиль, то москвичам — 26-летний атакующий полузащитник Ейсон Гузман. Сумма трансфера составила 1,8 миллиона евро. Согласитесь, недурно для ФНЛ.

В этом сезоне Гузман провел в чемпионате Колумбии 19 игр, забил 7 мячей и отдал три голевые передачи.

В начале сезона роль «десятки» в команде Олега Кононова выполняли Аршак Корян (скорее всего, зимой покинет клуб) и Даниил Шамкин, получивший в августе серьезную травму (сейчас он уже вернулся в строй). Осенью конфигурация автозаводцев в середине поля выглядела таким образом: Марио Чурич (классический опорник, который, видимо, теперь столкнется с серьезной конкуренцией в лице Хетага Хосонова), Равиль Нетфуллин и Игорь Горбунов. Посмотрим, как Кононов перетасует состав с приходом колумбийца.

«Торпедо» потратило 700 тысяч евро на 26-летнего бразильского левого вингера Алессона. В прошлом сезоне хавбек провел 35 матчей в серии Б за клуб «Вила Нова», забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

Теперь на бумаге конкуренция на левом фланге атаки/полузащиты москвичей выглядит просто сумасшедшей: Алиссон, Манелов и Алыкулов.

Вместе с тем клуб продлил контракты с 26-летним хорватским опорником Марио Чуричем и 24-летним черногорским левым защитником Бояном Рогановичем. Последний осенью восхитил футбольную общественность двумя великолепными голами со штрафных.

Сергей Терехов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Терехов вернулся в «Сочи»

Наконец, свои ходы на трансферном рынке сделал и занимающий четвертое место «Сочи».

Южане арендовали у тульского «Арсенала» 22-летнего опорника Максима Кайнова. В первой части сезона он провел 21 игру в ФНЛ, отметившись одним результативным пасом. При этом можно предположить, что Максиму не гарантировано место в составе команды Роберта Морено. Осенью в середине поля сочинцев орудовали 26-летний чилиец Игнасио Сааведра (1+4) и один из самых интересных молодых игроков лиги 22-летний Кирилл Кравцов (4+1).

Южане до конца сезона заключили контракт с опытнейшим 34-летним левым защитником Сергеем Тереховым (может сыграть и в центре), который потерял место в составе «Химок».

Терехов уже выступал за «Сочи» в 2020-2023 годах: 92 матча, 7 голов и 9 голевых пасов. Стал серебряным призером чемпионата России-2021/22. В активе Сергея две игры за сборную России.

Солдатенко: «Пацан я неплохой, быстро адаптируюсь в «Черноморце»

«Черноморец» объявил о подписании контракта с 27-летним голкипером Ростиславом Солдатенко, который последние 5,5 сезона отыграл в «Алании».

Вместе с тем новороссийцы продлили соглашение с 23-летним Даниилом Фролкиным — своим железным первым номером до зимней паузы. Интересно, кто выиграет борьбу за место в воротах «моряков» весной?

Несмотря на то что «Алания» борется за выживание, а «Черноморец» — за выход в РПЛ, статистика Солдатенко выглядит предпочтительнее. 20 матчей, 21 гол пропущен, 9 игр на ноль против 20/26/5 у Фролкина.

Одним из главных козырей Ростислава является игра ногами — в этом он один из лучших в лиге.

В октябре 2016 года, будучи голкипером ростовского СКА, он забил победный гол в ворота «Чайки» ударом от своих ворот.

— Ну это так... Повезло, грубо говоря. Чуть-чуть ветер помог. Стечение обстоятельств, в общем. Но я хочу забить еще раз. Очень хочу! Есть такая задача, да. Поэтому иногда нет-нет, да и посматриваю, вышел ли голкипер далеко из ворот. Чтобы дать ему за спину (смеется), — вспомнил тот эпизод Солдатенко в интервью клубной пресс-службе «Черноморца».

— Почему оказались в новороссийском клубе?

— «Черноморец» был настойчивее по сравнению с другими клубами. Понравилось, что перед командой стоит конкретная задача. Думаю, смогу тут расти. С Олегом Петровичем Василенко работал в «Алании». Все эти факторы сложились воедино. Надеюсь, адаптация пройдет успешно. Пацан-то я неплохой. (Смеется.)

Спартак Гогниев. Фото ФК «Алания»

Спасет ли Гогниев «Аланию»?

В конце декабря вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о смене курса развития клуба: «Текущая экономическая ситуация и ряд внешних факторов поставили перед нами серьезные вызовы. В связи с этим руководство клуба вынуждено принять сложное, но необходимое решение о сокращении бюджета».

Игрокам и тренерам предложили пойти на понижение зарплат. Все сборы пройдут в России.

С тех пор команду покинули уже пять (!) футболистов. 26-летний защитник Алексей Татаев (19 игр в первой части сезона) перешел в «Оренбург». Туда же досрочно из аренды вернулся 26-летний полузащитник Батраз Гурциев (10 игр, одна голевая передача). 24-летний защитник Александр Коротков (8 игр) продолжит карьеру в «Тюмени». Не будет в «Алании» и 28-летнего опорника, победителя юношеского чемпионата Европы-2013 Сергея Макарова.

Но, конечно, главная потеря — уход в «Черноморец» Ростислава Солдатенко. Вот уж где поистине была применима фраза «вратарь — половина команды»! Судите сами: по числу матчей на ноль в этом сезоне Солдатенко занимает второе место в лиге среди голкиперов, проведших не менее 18 игр, — 9. Его опережает только Михаил Левашов из «Арсенала» (10).

А вот главный тренер «барсов» Спартак Гогниев подчеркнул, что не собирается покидать тонущий корабль.

«Я остаюсь. Для меня это не просто работа — дело всей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию». В Осетии всегда были сильные футболисты, и я уверен, что у нас получится создать новую боеспособную команду, которая будет гордостью республики. Сейчас время не для жалоб, а для работы».

«Алания» занимает предпоследнее место. Впрочем, до спасительной 15-й строчки, на которой расположилась «Уфа», всего два очка. «Спартак Артурович, верим?»