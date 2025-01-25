Лидер турнира «Балтика» начала проявлять активность на трансферном рынке. Андрей Талалаев решил укрепить атакующую линию. По данным портала Transfermarkt, калининградцы потратили 1,5 миллиона евро на 23-летнего сальвадорского нападающего Брайана Хиля, последним клубом которого был колумбийский «Депортес Толима». В активе футболиста три гола в 11 матчах за свою национальную команду.
Хиль — конкурент Саида Эльдарушева за место в составе. В первой части сезона 23-летний россиянин набрал 7 баллов по системе «гол плюс пас».
«Мы пошли на серьезные траты, в России тяжело найти нападающего, который обладал бы универсальным набором качеств: и скоростью, и умением на этой скорости забивать голы, и достаточным объемом работы, и дриблингом, и умением цепляться за спорные мячи», — заметил Андрей Талалаев, объясняя трансфер сальвадорца.
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян перечислил следующие козыри новичка команды:
— Чемпионат Колумбии — очень сложный турнир, который хорошо коррелируется с чемпионатом России. И мы надеемся, что Брайан сможет легко адаптироваться к нашей лиге и стать топовым бомбардиром. Это настоящая девятка: бегущий, атлетичный, очень хорошо играющий головой, нацеленный на ворота игрок штрафной — такой киллер, способный и навязать борьбу и быть полезным для команды, — написал Маргарян в своем Telegram-канале.
Вторым новичком балтийцев стал 24-летний атакующий полузащитник Максим Петров, который был приобретен у «Нефтехимика» за 250 тысяч евро (Transfermarkt). За нижнекамцев в нынешнем сезоне хавбек в 20 встречах забил три мяча и отдал два голевых паса.
Что ж, теперь в команде Талалаева — два Петрова: 29-летний Илья вместе со своим ровесником Андреем Менделем цементирует центр поля. А на какой позиции видят в «Балтике» Максима? Все-таки Кирилл Новиков нередко использовал в «Нефтехимике» схему 4-4-2 с ромбом в середине. Талалаев играет по другой системе — 3-4-3.
Слово Армену Маргаряну:
— Максим прекрасно себя зарекомендовал в «Нефтехимике», является одним из самых ярких и интересных футболистов ФНЛ. Это были очень сложные и долгие переговоры, но все завершилось успешно. Петров сможет еще больше повысить конкуренцию в центре поля. Стилистически он схож с Сережей Пряхиным, и, как мы видим, получится правильная конкурентная среда, где оба этих футболиста будут бороться за место в старте. Максим — универсальный игрок, как и Сергей. Он сможет играть на разных позициях и даст нам то дополнительное разнообразие, о котором мечтает каждый тренер.
Итак, не исключено, что весной Петров и Пряхин (4+4 в первой части сезона) будут биться за позицию правого инсайда.
Наконец, «Балтика» арендовала у «Ростова» до лета (без права выкупа) 32-летнего левого защитника Евгения Чернова. Футболист редко проходил в состав дончан в нынешнем сезоне — всего 5 игр в РПЛ.
Евгений в особом представлении не нуждается. Поиграл за «Томь», «Зенит» (13 матчей), «Краснодар», «Ростов». Обладатель Кубка России в составе «Тосно».
Его визитной карточкой является двойной сейв в матче 8-го тура РПЛ сезона-2019/20 против «Локо», когда Чернов в течение нескольких секунд за счет отчаянных прыжков не позволил отличиться Федору Смолову, а затем и Луке Джорджевичу.
«Торпедо» продолжает усиливаться. О трех новичках автозаводцев — форварде Александре Юшине, центральном полузащитнике Хетаге Хосонове и левом хавбеке Гулжигите Алыкулове — мы писали в предыдущем обзоре. Этого москвичам показалось мало.
Любопытно, что «Торпедо» и «Балтика» решили приобрести игроков из одного и того же клуба — колумбийского «Депортес Толима». Но если калининградцам приглянулся форвард Брайан Хиль, то москвичам — 26-летний атакующий полузащитник Ейсон Гузман. Сумма трансфера составила 1,8 миллиона евро. Согласитесь, недурно для ФНЛ.
В этом сезоне Гузман провел в чемпионате Колумбии 19 игр, забил 7 мячей и отдал три голевые передачи.
В начале сезона роль «десятки» в команде Олега Кононова выполняли Аршак Корян (скорее всего, зимой покинет клуб) и Даниил Шамкин, получивший в августе серьезную травму (сейчас он уже вернулся в строй). Осенью конфигурация автозаводцев в середине поля выглядела таким образом: Марио Чурич (классический опорник, который, видимо, теперь столкнется с серьезной конкуренцией в лице Хетага Хосонова), Равиль Нетфуллин и Игорь Горбунов. Посмотрим, как Кононов перетасует состав с приходом колумбийца.
«Торпедо» потратило 700 тысяч евро на 26-летнего бразильского левого вингера Алессона. В прошлом сезоне хавбек провел 35 матчей в серии Б за клуб «Вила Нова», забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.
Теперь на бумаге конкуренция на левом фланге атаки/полузащиты москвичей выглядит просто сумасшедшей: Алиссон, Манелов и Алыкулов.
Вместе с тем клуб продлил контракты с 26-летним хорватским опорником Марио Чуричем и 24-летним черногорским левым защитником Бояном Рогановичем. Последний осенью восхитил футбольную общественность двумя великолепными голами со штрафных.
Наконец, свои ходы на трансферном рынке сделал и занимающий четвертое место «Сочи».
Южане арендовали у тульского «Арсенала» 22-летнего опорника Максима Кайнова. В первой части сезона он провел 21 игру в ФНЛ, отметившись одним результативным пасом. При этом можно предположить, что Максиму не гарантировано место в составе команды Роберта Морено. Осенью в середине поля сочинцев орудовали 26-летний чилиец Игнасио Сааведра (1+4) и один из самых интересных молодых игроков лиги 22-летний Кирилл Кравцов (4+1).
Южане до конца сезона заключили контракт с опытнейшим 34-летним левым защитником Сергеем Тереховым (может сыграть и в центре), который потерял место в составе «Химок».
Терехов уже выступал за «Сочи» в 2020-2023 годах: 92 матча, 7 голов и 9 голевых пасов. Стал серебряным призером чемпионата России-2021/22. В активе Сергея две игры за сборную России.
«Черноморец» объявил о подписании контракта с 27-летним голкипером Ростиславом Солдатенко, который последние 5,5 сезона отыграл в «Алании».
Вместе с тем новороссийцы продлили соглашение с 23-летним Даниилом Фролкиным — своим железным первым номером до зимней паузы. Интересно, кто выиграет борьбу за место в воротах «моряков» весной?
Несмотря на то что «Алания» борется за выживание, а «Черноморец» — за выход в РПЛ, статистика Солдатенко выглядит предпочтительнее. 20 матчей, 21 гол пропущен, 9 игр на ноль против 20/26/5 у Фролкина.
Одним из главных козырей Ростислава является игра ногами — в этом он один из лучших в лиге.
В октябре 2016 года, будучи голкипером ростовского СКА, он забил победный гол в ворота «Чайки» ударом от своих ворот.
— Ну это так... Повезло, грубо говоря. Чуть-чуть ветер помог. Стечение обстоятельств, в общем. Но я хочу забить еще раз. Очень хочу! Есть такая задача, да. Поэтому иногда нет-нет, да и посматриваю, вышел ли голкипер далеко из ворот. Чтобы дать ему за спину (смеется), — вспомнил тот эпизод Солдатенко в интервью клубной пресс-службе «Черноморца».
— Почему оказались в новороссийском клубе?
— «Черноморец» был настойчивее по сравнению с другими клубами. Понравилось, что перед командой стоит конкретная задача. Думаю, смогу тут расти. С Олегом Петровичем Василенко работал в «Алании». Все эти факторы сложились воедино. Надеюсь, адаптация пройдет успешно. Пацан-то я неплохой. (Смеется.)
В конце декабря вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о смене курса развития клуба: «Текущая экономическая ситуация и ряд внешних факторов поставили перед нами серьезные вызовы. В связи с этим руководство клуба вынуждено принять сложное, но необходимое решение о сокращении бюджета».
Игрокам и тренерам предложили пойти на понижение зарплат. Все сборы пройдут в России.
С тех пор команду покинули уже пять (!) футболистов. 26-летний защитник Алексей Татаев (19 игр в первой части сезона) перешел в «Оренбург». Туда же досрочно из аренды вернулся 26-летний полузащитник Батраз Гурциев (10 игр, одна голевая передача). 24-летний защитник Александр Коротков (8 игр) продолжит карьеру в «Тюмени». Не будет в «Алании» и 28-летнего опорника, победителя юношеского чемпионата Европы-2013 Сергея Макарова.
Но, конечно, главная потеря — уход в «Черноморец» Ростислава Солдатенко. Вот уж где поистине была применима фраза «вратарь — половина команды»! Судите сами: по числу матчей на ноль в этом сезоне Солдатенко занимает второе место в лиге среди голкиперов, проведших не менее 18 игр, — 9. Его опережает только Михаил Левашов из «Арсенала» (10).
А вот главный тренер «барсов» Спартак Гогниев подчеркнул, что не собирается покидать тонущий корабль.
«Я остаюсь. Для меня это не просто работа — дело всей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию». В Осетии всегда были сильные футболисты, и я уверен, что у нас получится создать новую боеспособную команду, которая будет гордостью республики. Сейчас время не для жалоб, а для работы».
«Алания» занимает предпоследнее место. Впрочем, до спасительной 15-й строчки, на которой расположилась «Уфа», всего два очка. «Спартак Артурович, верим?»