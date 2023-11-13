«Тюмень» — лидер, бледное «Торпедо», Бердыев победил Шаронова. 18-й тур ФНЛ

Яркие события 18-го тура Мелбет-Первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

У «Торпедо» одна победа в пяти турах

Несмотря на крупное домашнее поражение от «Волгаря», руководство «Торпедо» решило избавить Артема Горлова от приставки «и.о.». Выбор сделан: именно 36-летний специалист должен выправить турнирное положение автозаводцев и решить задачу по возвращению в РПЛ.

После игры с астраханцами Горлов раскритиковал своих подопечных: «Если бы по регламенту можно было сделать больше замен, мы бы их сделали. Потому что за «Торпедо» так играть нельзя!»

Напрашивались перестановки в составе на гостевую встречу с «Нефтехимиком». В итоге новоиспеченный наставник москвичей оставил в запасе Рейну (!), Полоза, Гонгадзе, Юзепчука и выпустил с первых минут Стефановича, Лебеденко, Шевченко, Иванькова.

«Торпедо» взяло мяч под контроль в стартовые минуты, однако без особой конкретики впереди. Нижнекамцы, напротив, до перерыва создали два хороших момента. На 13-й минуте Петров со второй попытки пробил с левой ноги из-под защитника из пределов штрафной — Бабурин спас москвичей. А на 34-й Базелюк должен был огорчить автозаводцев, но с линии вратарской послал мяч в небеса.

Во втором тайме Горлов выпустил Горбунова, Гонгадзе, Шамкина, а затем и Рейну, но остроты впереди у «Торпедо» так и не появилось. Перуанец отметился лишь желтой карточкой. «Нефтехимик» смотрелся интереснее, содержательнее в атаке, однако Котову в одном из эпизодов немного не хватило точности.

Нулевая ничья. «Торпедо» — на 10-м месте в таблице. У команды лишь одна победа в последних пяти турах.

— Справедливый результат. На победу сегодня ни одна из команд не наиграла. Конечно, недовольны ничьей. Мы старались меньше рисковать. Сегодня был простой футбол. С обеих сторон минимум моментов, — сказал на пресс-конференции Горлов.

Щербаченко: — Горлов ожидаемо изменил стартовый состав. В частности, не включил в него Рейну и Полоза. В итоге на скамейке у автозаводцев сидели гораздо более дорогие игроки, чем те, кто начал матч с «Нефтехимиком».

«Торпедо» захватило инициативу в начале встречи, однако, похоже, «Нефтехимик» был готов к такому сценарию. Команда Новикова действовала строго вторым номером и в итоге, в отличие от гостей, создала два опасных момента до перерыва. Как мне показалось, автозаводцы после 25-й минуты начали «проседать», а нижнекамцы привыкли к сопернику, поняли замыслы москвичей и стали контролировать ход игры. Момент у Базелюка на 34-й минуте был просто убойный!

Во втором тайме Горлов сначала попытался освежить игру, выпустив Горбунова, Шамкина, Гонгадзе, а затем призвал на помощь Рейну. Таким образом, тренерский штаб «Торпедо» сделал ставку в концовке встречи не на коллективный футбол, а исключительно на индивидуальные качества перуанца — его дриблинг, нестандартные ходы.

Командная игра автозаводцев по-прежнему вызывает очень большие вопросы. Нет выстроенности, структурности. Мы видим какое-то хаотичное движение без особых идей.

«Нефтехимик» был конкретнее. Игровой кризис автозаводцев пока не решен. Москвичи, по сути, ничего не создали у чужих ворот. Должен заметить, что стандарты «Торпедо» совсем не работают. Ауты банальные, угловые и штрафные к голам не приводят, в отличие, например, от «Тюмени», где Байтуков и Шитов очень опасны на стандартных положениях.

Пока не ясно, какое решение руководство «Торпедо» примет по тренеру зимой. Сейчас клуб вынужденно пошел на такую меру: избавил Горлова от приставки «и.о.» после месяца его работы. Это техническая процедура, предусмотренная регламентом. А вот что будет дальше... С такими результатами маловероятно, что Артем сохранит свою должность.

Бердыев опять победил Шаронова

Ученик (Роман Шаронов) не смог взять реванш у учителя (Курбана Бердыева) за поражение в первом круге. «СКА-Хабаровск» вновь уступил махачкалинскому «Динамо» с тем же счетом — 0:2. На сей раз на выезде.

Хозяева вышли вперед на 12-й минуте. Касинтура шикарно разобрался на правом фланге с Корнюшиным и Бавиным. Мяч достался Шумахову, который отпасовал Сердерову. 29-летний форвард, находясь спиной к воротам, мгновенно развернулся и левой ногой пробил в ближний угол из-под Кожемякина — 1:0.

Вскоре умница Абдуллахи «накрыл» соперника вблизи чужой штрафной и вывел на ударную Магомедова. Тот уложил на газон защитника и голкипера хабаровчан, однако пробил выше перекладины.

Подопечные Бердыева создали себе серьезный задел в начале второго тайма. Помогла срезка от головы Подберезкина после подачи углового в исполнении Касинутры — 2:0. Закономерная победа «Динамо», которое делит второе-третье места с «Акроном».

Щербаченко: — Порадовало, что соперники не сделали ставку на позиционную атаку, борьбу. Обе команды хотели играть в футбол. Махачкала выставила самую эффективную свою пару нападающих — Касинтура, Сердеров. Кроме того, с первых минут на поле появился Абдуллахи, который, похоже, набрал форму.

Хабаровск активно начал встречу. Заработал перспективный штрафной, однако Петров пробил, откровенно говоря, слабо. Вообще нужно бережнее распоряжаться своими шансами, играя против «Динамо» на выезде. Вскоре подопечные Бердыева показали, как надо использовать свои шансы. Чудо-проход Касинтуры по правому флангу! Анголец выиграл борьбу у Бавина и Корнюшина, отпасовал Шумахову, а тот — Сердерову. Породистый гол Сердера! Правда, стоит говорить и об ошибке Сугробова: все-таки мяч прошел под ним. Перед свистком на перерыв уже сказал свое веское слово Абдуллахи, который вывел Магомедова на ударную позицию, но тот не попал в створ. В общем, в первом тайме Касинтура и Абдуллахи в очередной раз доказали, как много они значат для команды Курбана Бердыева.

Гости еще в первом тайме из-за травмы лишились защитника Кожемякина. Возможно, его потеря и сказалась при автоголе Подберезкина после подачи Касинтуры с углового. В принципе, Махачкала могла победить и крупнее.

Спасение «Алании»

«Алания» на выезде сыграла вничью с «КАМАЗом» — 1:1.

Ключевой момент матча произошел на 45-й минуте. Арбитр Олег Соколов посчитал, что Тарба умышленно совершил наступ на ногу Укомскому, и показал 20-летнему хавбеку прямую красную карточку.

— Не ожидал, что будет показана прямая красная. Тарба разворачивался и не видел соперника. То есть у него не было умысла совершить этот наступ. Считаю, желтая карточка стала бы более справедливым решением, — заявил после матча главный тренер «барсов» Олег Василенко.

Оставшись в меньшинстве, владикавказцы вскоре пропустили. Здесь, правда, надо говорить прежде всего об ошибке Солдатенко. Вратарь не справился с не самым сложным ударом со средней дистанции, за что был наказан Укомским — 1:0. Игра катилась к победе челнинцев, но на 82-й минуте грубейший ляп совершил Ратников. Защитник неаккуратно сделал пас назад, тем самым вывел Машукова один на один с Анисимовым. Ислам хладнокровно реализовал этот буллит, забив свой 9-й гол в сезоне. 1:1.

У «Алании» три ничьи и одно поражение в последних четырех турах. Команда Олега Василенко — пятая.

— Игра в копилку, игра в зачет. Благодарен парням за командные действия и самоотдачу, — сказал на пресс-конференции Василенко. — Пропустили довольно курьезный гол. Но раз дали пробить с дальней дистанции, то... Повторюсь, к ребятам вопросов нет. В сентябре на нашу команду обрушилась эпидемия. Заболел, заболел, заболел... Плюс повреждения. Никак не можем выкарабкаться. Парням приходилось вытаскивать матчи, несмотря на усталость. Могли ли мы сыграть на этом отрезке стабильнее? Да. Задачу-минимум мы выполнили, держим планку, показываем характер. Но где-то все-таки не сделали шаг вперед.

Щербаченко: — В составе гостей впервые в этом сезоне вышел Хадарцев. Батраз долго лечился, восстанавливался и сейчас, видимо, уже набрал кондиции. Его любят вдадикавказские болельщики, считая самым техничным футболистом своей команды.

Жаль, что в этой встрече из-за дисквалификации не принял участия Гаглоев, который ранее выступал за «Аланию». Была бы интрига! В итоге капитанская повязка перешла вратарю Анисимову.

«КАМАЗ» принял темп, предложенный командой Василенко. Игра проходила на встречных курсах. В дебюте ближе к голу были гости. Царукян едва не поразил дальний угол.

Удаление Тарбы перед перерывом? Заур действительно сыграл довольно грубо, наступив на ногу сопернику. Судья решил наказать его прямой красной карточкой.

В эпизоде с пропущенным голом крайне неудачно сыграл Солдатенко, отбил мяч перед собой, Укомский его за это наказал. Василенко произвел тройную замену, бросил в бой «стариков» — Засеева, Кротова и Чочиева. «Алании» нужно отдать должное. В меньшинстве команда продолжала искать своего шанса впереди. И дождалась. Колоссальный «привоз» Ратникова, который вывел Машукова один на один с Анисимовым! Очень обидный гол для хозяев. Когда центральные защитники начинают что-то придумывать на ровном месте, это всегда довольно рискованно. Ратникову следовало в том эпизоде сыграть проще и надежнее.

«КАМАЗ» устроил штурм ворот Солдатенко, но победу не вырвал. В итоге «Алания» спаслась. Владикавказцы должны быть довольны таким результатом.

Яркая ничья «Химок» и «Акрона»

«Химки» и «Акрон» выдали невероятные 14 минут после перерыва: зрители увидели 4 забитых мяча! Но обо всем по порядку.

Главный тренер хозяев Андрей Талалаев не мог рассчитывать в этой встрече на Хосонова и Варатынова. Зато свой шанс проявить себя получил 20-летний Касимов, который отличился в прошлом туре в игре с «Черноморцем».

Молодой полузащитник мог пополнить свой лицевой счет уже на 4-й минуте. Накрутив защитника на углу вратарской, Касимов пробил рядом с ближним углом. Вообще первый тайм остался за химчанами: Руденко и Степанов не выиграли дуэли у Волкова в ближнем бою.

Руденко реабилитировался сразу после перерыва, все-таки «прошив» голкипера «Акрона» ударом с левой ноги — 1:0. Гости ответили моментально. Обухов среагировал на непростой удар головой Чудина, однако первым на добивании оказался Килин — 1:1.

Дальше — больше. Неугомонный Руденко воспользовался неразберихой среди центральных защитников тольяттинцев, успел проткнуть мяч. Волков отбил, подарив Касимову возможность отличиться во втором матче кряду — 2:1. И снова поразила реакция команды Евгения Калешина, которая отыгралась через четыре минуты. Эльдарушев оформил свой шестой мяч в сезоне, наказав хозяев за срезку.

До финального свистка хозяева были чуть ближе к третьему голу. Вышедший на замену 19-летний защитник Поройков после подачи углового бил в падении головой с отскоком от газона — перекладина!

Ничья отодвинула «Акрон» на второе место в таблице. «Химки» — четвертые.

— Хорошая, серьезная, боевая ничья с укомплектованной и самой организованной, наверное, командой в лиге, — заметил после матча Талалаев. — Жалко, что сегодня не выиграли. Первый тайм точно остался за нами, ни одного опасного момента у наших ворот. К сожалению, собственные возможности не реализовали. После перерыва получилось сделать то, что хотели. Наигрывали три дня определенную комбинацию, она и принесла гол. Порадовали молодые: Касимов забил, Поройков попал в перекладину. Забей еще и он, молодые сегодня устроили бы праздник. Но знаете, чем я удовлетворен больше всего? Атмосферой в раздевалке. Футболисты остались недовольны ничьей с лидером.

Щербаченко: — Одна из самых содержательных игр в ФНЛ за последнее время. Это и уровень индивидуального мастерства футболистов, и составы, и тактические нюансы, и тщательная подготовка соперников друг к другу, и хорошие стандарты, и бескомпромиссные единоборства. Такие матчи и должны быть рекламой лучшей лиги мира. Очень добротный, качественный футбол лидеров турнира. Хватало борьбы, но мы увидели и интересные комбинации, подходы, моменты. 2:2 — логичный результат.

Если говорить по персоналиям, то я бы, как и в предыдущем обзоре, выделил форварда «Химок» Руденко. Вроде маленький нападающий, но как он здорово ставит корпус, как навязывает борьбу габаритным защитникам! Александр и сам забил, и отчасти сделал гол Касимова. Великолепный матч этого футболиста!

«Тюмень» — первая!

Выходец из второй лиги — «Тюмень» — продолжает будоражить футбольную общественность. В 18-м туре подопечные Игоря Меньщикова дома разгромили «Кубань» Вадима Евсеева (3:0) и вышли на первое место в таблице!

Погоду в атаке сибиряков делают арендованный у «Спартака» 20-летний Шитов, 22-летний Порохов (5 голов и 3 результативные передачи) и 24-летний Татаринов. У «Тюмени» 5 побед подряд, 6 матчей без пропущенных голов. В последний раз сибиряки проигрывали 4 сентября.

Щербаченко: — «Тюмень» стабилизировала состав в последнее время, ротация производится только при необходимости (карточки, травмы). В первом тайме хозяева имели преимущество, оказывали давление на «Кубань», создавали подходы. Перед перерывом успех сибирякам принес стандарт, Коротаев здорово попал.

В перерыве Евсеев пошел на перестановки в составе, выпустил креативных игроков — Левина, Шарипова, Абдокова. И в начале второго тайма «Тюмени» пришлось непросто. У краснодарцев были неплохие моменты. Пару раз опасно бил Левин.

Особенность «Тюмени» заключается в том, что она очень бережно относится к своим моментам и строго действует сзади. Второй гол тоже пришел со стандарта. Должен заметить, что вновь подавал Шитов. Сегодня он один из лучших пасующих игроков всей лиги. Байтуков отметил гол в стиле Конора Макгрегора. После этого команда Меньщикова уже играла по счету. Тренер выпустил атакующего футболиста Балахонцева — техничного, умного исполнителя, который в итоге и отдал голевую передачу Чуканову — 3:0.

5-я подряд победа «Тюмени» и 9-й «сухарь» голкипера Любакова в этом сезоне. Почему сибиряки мало пропускают? Они очень умело начинают обороняться еще на чужой половине поля. В частности, в игре с «Кубанью» Коротаев буквально стелился в подкатах, не давая краснодарцам начинать свои атаки.

Конечно, никто не ожидал от сибиряков такой прыти. Все вроде бы уже изучили эту команду. А она продолжает исправно набирать очки и заслуженно лидирует.