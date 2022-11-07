«Дзюба в «Рубине»? Давно с ним не общался». Слуцкий увозит три очка из Махачкалы, Игнашевич побеждает «Аланию»

Обзор ярких событий 17-го тура Первой лиги.

Игнашевич: «Алания» была хороша в первые 20 минут, «Балтика» — в оставшиеся 70?

В центральном матче тура «Балтика» дома принимала «Аланию».

Первые 10 минут встречи включили в себя два важных эпизода. Травма и вынужденная замена столпа обороны владикавказцев Багаева и убойный момент у гостей. Петров дотянулся ногой до прострела с фланга и метров с трех угодил в штангу. Калининградцам откровенно повезло.

При этом подопечные Игнашевича своим первым шансом воспользовались гораздо рациональнее. Навес Гузины в штрафную прервал защитник, вынес мяч точно на ногу Лазареву. 20-летний хавбек с лета с левой ноги сочно пробил над руками Солдатенко — 1:0.

А непосредственно перед перерывом хозяева создали себе уже комфортный задел. Солдатенко не справился с не самым сложным ударом Мусаева из-под защитника, и Гузина подобедал на добивании — 2:0.

Во втором тайме «Алания» владела мячом, давила. Но до опасных моментов дело не доводила. Скорее балтийцы могли забивать третий мяч. Маляров выстрелил метров с 25 под перекладину — на этот раз Солдатенко спас гостей.

Владикавказцы смогли размочить счет только в компенсированное время. Но как! Гиоргобиани удался шикарный удар со штрафного.

«Балтика» сократила отрыв от «Алании» до трех очков. Гонка жива! Команда Игнашевича в Первой лиге не проигрывает уже 16-й матч кряду!

— Первые 20 минут остались за гостями. «Алания» была хороша. Но, к счастью, матч длится 90 минут. И следующие 70 были уже за нами. Итоги первого круга оцениваю положительно. В первом туре мы уступили, а дальше не проигрываем. У нас есть характер, достаточно высокое мастерство. Поэтому мы в гонке, — сказал на пресс-конференции Игнашевич.

Леонид Слуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Слуцкий: «Рубин» пока не показывает свой максимум"

«Рубин» на выезде одержал тяжелую победу над колючим махачкалинским «Динамо» (1:0). Леонид Слуцкий произвел перестановку на острие атаки. Во многом — вынужденную. Фамейе прошлый тур пропустил из-за перебора карточек. Сейчас с такой же проблемой столкнулся Лисакович.

Матч получился малособытийным. Шла вязкая борьба. Махачкалинцы не давали развернуться казанцам. В первом тайме команды по разу попали в штангу. При этом момент у Гаджиева был, пожалуй, поувесистее, чем у Костюкова.

Все решилось лишь на 87-й минуте. Кагермазов выполнил неудачную скидку головой назад, и Муллин вывалился один на один с Терновским. Голкипер вышел победителем из этой дуэли, однако мяч отлетел к Фамейе. Ганец хладнокровно пробил над головой защитника, который временно занял позицию вратаря.

— Мы занимаем не то место, которое должны занимать. Должны быть первыми несмотря ни на что, — подчеркнул после игры африканский форвард.

В активе «Рубина» теперь 30 очков. Он делит 3-4-е места с «Енисеем».

На пресс-конференции Слуцкого спрашивали не только по игре, но и про возможное появление в команде Артема Дзюбы, который покинул турецкий клуб.

— В концовке мы все-таки смогли дожать и реализовать момент. Если быть объективным, то в целом мы были ближе к победе по моментам, по эпизодам, больше создавали. Думаю, что «Рубин» пока, к сожалению, в силу массы объективных, субъективных, различных причин свой максимум не показывает.

— Правда, что вам звонил президент РФС и просил не высказываться на тему судейства?

— Нет.

— Telegram-каналы сообщают, что Дзюба может оказаться в «Рубине». Есть ли к нему интерес и хотели бы видеть его в своей команде?

— Я с ним давно не общался, поэтому у меня никакой информации на этот счет нет.

Михаил Левашов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Чудеса Левашова, неудачная паненка Гаглоева

Из-за неготовности поля в Набережных Челнах «КАМАЗ» вынужден был принимать «Арсенал» в Нижнекамске. Впрочем, вряд ли подопечным Владимира Клонцака стоит винить в поражении (0:1) незнакомый газон. По количеству созданных моментов они наиграли на ничью.

Гости ужалили на 11-й минуте. Панченко покатил направо, и Ткачев выполнил ювелирную навесную подачу во вратарскую, где невысокий Григорян своим шансом воспользовался на все сто — 0:1.

Перед этой игрой Олег Кононов произвел перестановку на последнем рубеже — Левашов сменил Шамова — и не прогадал! Именно Михаил стал главным героем встречи. На 18-й минуте он трижды (!) спас туляков после ударов Шамкина.

«Арсенал» мог уходить в отрыв на исходе тайма. Луценко в окружении двух защитников изловчился и зарядил в перекладину.

На 57-й минуте «КАМАЗ» ответил своим ударом в каркас ворот — немного не повезло Таликину.

Ключевой момент матча произошел на 70-й минуте. Гаглоева сбили в чужой штрафной, арбитр указал на точку. Сам пострадавший пошел приводить приговор в исполнение и пробил паненкой. Мяч вновь попал в перекладину!

При этом даже после такого конфуза «КАМАЗ» имел два шанса спасти игру. Но Левашов каким-то чудом справился с ударом Кириллова с линии вратарской, выставив ногу. А под занавес встречи Пальцев не попал фактически в пустые ворота.

«Арсенал» — пятый в таблице, «КАМАЗ» — шестой.

Хабаровск: три гола за 8 минут!

Вадим Евсеев не мог руководить «Шинником» со скамейки в гостевом матче со «СКА-Хабаровском». До поры до времени ярославцы вполне справлялись на поле и без подсказок своего рулевого с бровки. Правда, в первом тайме Мирошниченко их простил, не использовав выход один на один.

А вот «Шинник» реализовал свой первый же момент, забив гол из раздевалки. Кулишев вырезал великолепную навесную передачу на Грузнова. Имамов успел среагировать на удар головой форварда гостей, однако, похоже, поставил руки не так жестко, как следовало, — мяч закатился в ворота.

Роман Шаронов произвел несколько замен. В частности, выпустил на поле Шарля, Гелояна и Натхо. Это трио приняло активное участие в волевой победе хозяев. В течение восьми минут хабаровчане трижды огорчили Вамбольта — 3:1! Причем два из трех мячей армейцы забили после подач с углового.