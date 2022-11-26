Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 00:40

5:0! Игнашевич отправляет Кононова в отставку? «Балтика» — осенний чемпион

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
«Арсенал» — «Балтика» — 0:5.
Фото ФК «Арсенал» (Тула)
Telegram Дзен
В центральном матче 20-го тура первой лиги «Балтика» на выезде разгромила «Арсенал» — 5:0.
Россия. ФНЛ. 20-й тур
25 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:5
Балтика

По сравнению с игрой против «Шинника» рулевой калининградцев Сергей Игнашевич произвел лишь одно изменение. В середине поля вместо Кленкина появился Кузьмин. Именно он создал первый опасный момент во встрече, едва не закрутив мяч со средней дистанции в дальний угол.

Тогда мало кто мог предположить, что в первом тайме атаковать будет только одна команда. Попытка Кузьмина была лишь пристрелкой. Через пять минут Лазарев с линии штрафной зарядил в перекладину. Вскоре Левашов выручил хозяев после плотного удара Казаева в ближний угол из-за пределов штрафной.

Сергей Игнашевич. Игнашевич дожимает Евсеева, «Рубин» побеждает без Слуцкого, «Алания» буксует

Давление гостей нарастало с каждой секундой, и на 21-й минуте Гузина направил мяч в сетку после паса Лазарева. Это 10-й гол 28-летнего боснийца, который перешел в «Балтику» на правах свободного агента. Браво, селекционеры калининградцев!

Команда Игнашевича, словно Испания в матче с Коста-Рикой, не собиралась отпускать педаль газа, шла вперед, нагнетала, раз за разом создавая обороне «оружейников» серьезные проблемы. На 27-й минуте Гузина, откликнувшись на передачу Лазарева, прострелил вдоль линии вратарской. Мяч не без помощи рикошета от ноги защитника хозяев отлетел к Мусаеву, который не оставил шансов Левашову. 0:2.

«Арсенал» немного отодвинул игру от своих ворот, на пару минут вышел из-под жесткого прессинга, но впереди ничего так и не соорудил. Команда Олега Кононова сделала ставку на фланговые прорывы, однако Валиахметов и Маляров играли безупречно, ничего не позволив тулякам. Сказалось отсутствие в заявке хозяев Ткачева. Вместе с тем «Арсенал», ставящий задачу вернуться в РПЛ, конечно, не должен зависеть от одного, уже довольно возрастного исполнителя.

На 36-й минуте Гузина записал в свой актив третье результативное действие за тайм! Обыграв соперника на правом фланге, легионер выполнил навесную передачу в штрафную, и Кузьмин с лета с левой ноги пробил в правый от себя угол. 0:3! Фантастика в исполнении гостей. А ведь если бы не отличный сейв Левашова после удара головой Лазарева с отскоком от газона, к перерыву все могло быть еще печальнее.

На этом матче была опробована система ВАР в первой лиге. На 52-й минуте показалось, что Насыров завалил в своей штрафной неугомонного Гузину. Пенальти? Видеоарбитры криминала не усмотрели. Впрочем, босниец в этот вечер не нуждался в чьей-либо помощи. Вскоре он в касание замкнул пас Кузьмина с левого фланга. 0:4.

— «Балтике» не нужны пенальти, свалившиеся с неба, чтобы доказать свое превосходство, — заметил в эфире комментатор матча.

Камеры крупным планом показали Кононова. Экс-главный тренер «Спартака» беспомощно разводил руками...

Наставник хозяев решился на тройную замену (странно, почему он этого не сделал в перерыве), бросив в бой Ставпеца, Сокола и Янова. Не помогло — туляки не смогли наиграть даже на гол престижа. Напротив, пропустили пятый. Вышедший на замену принадлежащий ЦСКА 19-летний Пряхин совершил слаломный проход к чужой штрафной, в борьбе протолкнул мяч налево Мусаеву, который поставил жирную точку в этой невероятной игре. 0:5.

Одержав крупную победу, «Балтика» довела свою беспроигрышную серию до 19 матчей, с одним поражением (в первом туре) в первой части сезона. Это рекорд первой лиги. Команда Игнашевича ушла на зимнюю паузу единоличным лидером.

«Арсенал» — пятый. Но в воскресенье, когда пройдут остальные игры тура, может опуститься на седьмое место.

Уже в перерыве болельщики оружейников в социальных сетях задались вопросом: подаст ли Кононов в отставку?

Победная раздевалка &laquo;Шинника&raquo;. Евсеев зажигает в Ярославле: удаление, селфи с болельщиками и безумная концовка «Шинника»!

На пресс-конференции главный тренер хозяев взял вину на себя, но об уходе из «Арсенала» речи не шло.

— Трудно что-то говорить после таких проигрышей. Это поражение я беру на себя. 0:5 — это вина тренера. Можно рассуждать, в чем она заключается. Но я бы не хотел говорить сегодня на эту тему. Повторюсь, 0:5... Все беру на себя. Заслуженная победа «Балтики». Она по праву идет на первом месте.

— Какие планы на зиму?

— Сборы начнутся 13 января. Скорее всего, в Турции. Сегодня я поблагодарил ребят. Не за эту провальную игру — за нее они получили свое. А за тот период, который мы отработали вместе. Были разные матчи... Но все равно мы боролись и боремся за то, чтобы выйти в премьер-лигу. Надеюсь, команда станет сильнее. В футболе бывают сложные периоды. Сейчас мы такой проходим. И в заключение — от меня и от всей команды: извините за сегодняшний провал!

А теперь слово тренеру осеннего чемпиона первой лиги.

— Комментарий будет коротким. Ребята все сказали на футбольном поле, — заметил Игнашевич. — Мы обыграли на выезде хорошую команду в последнем календарном матче в этом году. Это, получается, такой подарок нашим болельщикам на Новый год. ВАР в первой лиге? Считаю, это большой шаг вперед. Без этой системы в нашем дивизионе какое-то средневековье...

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Сергей Игнашевич
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
Олег Кононов
3
7
Читайте также
Овечкин с сыном отпраздновал 791-й гол за карьеру в НХЛ
США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Издание 19FortyFive сообщило о подготовке России к конфликту в Арктике
Саудовский принц подарил каждому футболисту сборной Rolls Royce за матч с Аргентиной
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Игнашевич дожимает Евсеева, «Рубин» побеждает без Слуцкого, «Алания» буксует