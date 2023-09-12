Калешин едва не подрался с тренером «Торпедо». «Кубань» уволила Григоряна и назначит Евсеева. 9-й тур ФНЛ

Яркие события прошедшего тура ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Торпедо» вырвало победу у «Акрона»

В центральном матче тура «Торпедо» в Химках принимало «Акрон». Один из самых высокооплачиваемых игроков лиги Полоз опять остался в запасе, а линию атаки автозаводцев составили Лебеденко и Гонгадзе. Жозеп Клотет решил на этот раз сыграть в три центральных защитника.

Рулевой «Акрона» Евгений Калешин вернул в состав Галкина, Килина и Эльдарушева.

Первый тайм остался скорее за командой Клотета, которая создала два сочных момента. В обоих эпизодах на острие оказывался Лебеденко. В первом случае после выверенной подачи Рейны Игорь бил головой — перекладина! А в середине тайма Юзепчук вырезал на 40-летнего форварда чудо-пас из глубины, последовал удар в касание — мяч просвистел чуть выше цели. «Акрон» больше владел мячом (64 процента против 36), но никаких дивидендов из этого до перерыва не извлек.

В перерыве Клотет заменил Гонгадзе на Полоза. Чуть позже испанец выпустил вместо Лебеденко Стефановича. Во втором тайме крестовина сыграла уже за хозяев — после удара Чудина. Чуть позже Апеков с левой ноги из пределов штрафной не попал в дальнюю «девятку». Показалось, что «Акрон», который нагнетал и был конкретнее впереди, все-таки дожмет автозаводцев. Однако концовка осталась за москвичами. Полоз переиграл опекуна на фланге, подал в штрафную, и тут Килин вдруг в падении головой пробил по своим воротам — штанга! На Калешина было больно смотреть в этот момент.

— Что сейчас хотел сделать Килин? Может быть, хотел исполнить Ковтуна в матче с Исландией? — пошутил в эфире комментатор встречи.

«Торпедо» вжало «Акрон» в его штрафную и все-таки забило. Журавлев выполнил великолепную диагональ на Юзепчука, и белорус в касание поразил левый от себя угол ворот Волкова.

Сразу после финального свистка было горячо. Калешин едва не сцепился с одним из тренеров «Торпедо», который что-то крикнул скамейке гостей. Растащили.

Команда Клотета прервала серию из трех матчей без побед и теперь делит 5-8-е места с «Акроном», «Тюменью» и «Химками». Подопечные Калешина не выигрывают уже пять туров кряду.

Щербаченко: — «Торпедо» начало матч по схеме 5-3-2, а «Акрон» использовал систему 4-5-1. То есть команды не стали зеркалить друг друга. Первые минуты остались за «Торпедо», хотя созданные автозаводцами моменты — спонтанные. В какую-то систему это не выливалось. «Акрон» тоже не особо убедил в первом тайме. Было видно, что гости пытались играть низом, но это не слишком хорошо получалось: хозяева поначалу накрывали двух опорников команды Калешина.

Удивило, что Рейна располагался в тройке полузащитников в зоне инсайда, и не смог проявить в полной мере свои индивидуальные качества. Эта зона была насыщена игроками «Акрона». В этом плане Калешин переиграл Клотета. Ноль ударов в створ до перерыва говорит о том, что понедельник не только сложный день для всех трудящихся, но и для просмотра футбола.

После перерыва эстетики опять было маловато. Скоро, боюсь, придется переименовывать Лучшую лигу мира в MMA или в UFC. Сплошная борьба... Замены усилили «Акрон». Понсе хорошо вошел в игру, но все это вылилось только в удар Чудина в перекладину.

«Акрон» мне показался более стройным и организованным. «Торпедо» больше играло фрагментами. Я так и не понял, почему Клотет использовал Рейну не на оптимальной позиции. Футбол, откровенно говоря, получился скучным, зато с неплохой развязкой, когда защитники «Акрона» зевнули Юзепчука.

При этом считаю, что ничья стала бы более закономерным результатом. Гостям все-таки не хватило глубины скамейки. «Торпедо» оказалось свежее в концовке и все-таки дожало соперника.

«Химки» прервали серию без побед. Проблемы Тулы

«Химки» в Туле победили «Арсенал» — 2:0.

В начале встречи хозяева смотрелись предпочтительнее. Хабибов мог открыть счет — мяч после его удара благодаря рикошету уже летел в ворота. Однако Обухов успел перегруппироваться и вытащил его из угла. На 27-й минуте гости в редкой контратаке заработали пенальти, который реализовал Хосонов — 0:1.

Подопечные Андрея Талалаева точно могут занести себе в актив концовку первого тайма. Отличный шанс упустил Магомедов, перебросивший и голкипера, и ворота. Берковский, накрутив двух соперников, плотно стрелял из-под защитника — Кокарев выручил «оружейников». А гол Яковлева отменили из-за офсайда.

После перерыва игра пошла на встречных курсах. Тульские болельщики восторженно реагировали на сольные проходы Окоронкво. Талалаев бросил в бой Панченко, который несколько сезонов провел в «Арсенале».

Именно Кирилл начал вторую голевую атаку красно-черных, отпасовав Степанову. Защитник здорово покатил под удар Исаенко, который в касание метров с семи поразил ворота Кокарева.

Концовка матча ознаменовалась отличным сейвом Обухова (вратарь среагировал на удар Окоронкво головой под перекладину) и упущенным шансом Панченко, не попавшим в створ из убойной позиции.

Щербаченко: — Увы, не увидел большого количества зрителей на матче. А ведь раньше в Туле были аншлаги... Впрочем, число болельщиков напрямую зависит от качества игры. Хоть хозяева и владели небольшим преимуществом поначалу, футбол не особо радовал глаз. Все изменилось после пенальти, назначенного в ворота оружейников. Реализовав его, «Химки», до этого смотревшиеся очень блекло, преобразились, встрепенулась и выдали неплохой отрезок. Гости вполне могли забить и второй гол до перерыва. У «Арсенала» впереди выделялся Окоронкво, который за счет исключительно индивидуальных действий напрягал защиту красно-черных. Но какой-то командной игры у туляков я не увидел. Даже Ткачев сник, ушел в тень.

Мало что изменилось после перерыва. Яковлев на острие атаки химчан не убедил. Ждал большего креатива от Коряна, но он почему-то довольно часто срывал атаки хозяев. А вот с выходом на поле Панченко игра впереди приобрела больший смысл. Кирилл поучаствовал во втором голе, да и в целом пытался распасовывать.

Тула буксует и находится в трех очках от зоны вылета. Вроде бы, во встречах с «Торпедо» и «Тюменью» показалось, что «Арсенал» нашел свою игру, но это, похоже, не так... Все пока довольно тревожно. Сразу после матча Александр Сторожук дал понять, что виновные будут наказаны. Прозвучало это довольно странно... Считаю, тренерскому штабу надо спрашивать не только с игроков, но и с себя.

Василенко: «Большая команда два раза подряд не спотыкается»

«Алания» в Грозном не смогла одолеть «Тюмень» (1:1).

Большая часть первого тайма прошла без моментов. Была позиционная борьба, гости ни в чем не уступали подопечным Олега Василенко. В итоге комментатор встречи не выдержал и воскликнул в прямом эфире: «Как же соперники уважают друг друга! Мы хотим наглости, дерзости! Дайте нам это!»

«Алания» услышала призыв тележурналиста и организовала гол в раздевалку. Тарба выполнил классную длинную передачу из глубины на Машукова. Габаритный форвард на входе в штрафную легко разобрался с опекуном и плотно пробил с правой ноги в ближний угол — 1:0. Ислам забивает уже в третьем матче кряду. Это шестой мяч 28-летнего нападающего в сезоне.

Гости отыгрались сразу после перерыва. Солдатенко среагировал на сложный удар головой вышедшего на замену Балахонцева, однако первым на добивании оказался Бем. 1:1.

А дальше вновь наступило затишье, вязкий футбол. До финального свистка команды создали по моменту. У хозяев он, пожалуй, был реальнее, но Караев с левой ноги не попал в створ из пределов штрафной.

— Большое спасибо парням за самоотдачу. Мы споткнулись. Значит, следующую игру должны провести намного лучше, потому что большая команда два раза подряд не спотыкается, — заметил на пресс-конференции Василенко.

Щербаченко: — Конечно, перед игрой все считали «Аланию» фаворитом. Похоже, эти настроения передались футболистам. Они не рвали жилы с первых минут. Допускаю, что в голове у них сидела мысль: не мытьем, так катаньем соперника дожмем. В итоге первый тайм получился пассивным, хотя Машуков и забил хороший гол в концовке. В целом, соглашусь с комментатором встречи, который назвал игру команд до перерыва «душной».

Во втором тайме хозяева оказались не готовы к такой прыти соперника. «Тюмень» понеслась вперед, перехватила инициативу, контролировала игру. Мне показалось, что «Алании» в этом матче не хватало эмоций. Владикавказцы не были похожи сами на себя. Тут вопрос уже к психологии игроков, которые были убеждены, что все само в очередной раз разрешится... По большому счету, подопечные Василенко могут быть довольны ничьей. «Тюмень» могла вырвать победу, но не хватило класса. Замены Василенко не сработали. Гурциев и Караев не освежили игру в атаке. В общем, этот поединок обнажил проблемы «Алании» в ментальности, чего мы раньше не замечали.

Бердыев увозит три очка из Питера

Махачкалинское «Динамо» в гостях вырвало победу у «Ленинградца» на 89-й минуте встречи — 2:1.

А ведь все началось с курьезного автогола Храмцова уже в дебюте матча. Команде Курбана Бердыева потребовалось 20 минут, чтобы сравнять счет — Глушков оказался самым расторопным в чужой вратарской. Моторный Касинтура был не слишком заметен по ходу этого матча. Но в решающий момент именно анголец отклеился от опекуна, воспользовался нерешительностью голкипера и буквально внес мяч головой в ворота после навеса Абдуллахи.

Щербаченко: — Команды хорошо подготовились друг к другу. «Ленинградец» отзеркалил схему Махачкалы. Я понимал, что мы не увидим искрометного гола, ждал позиционной борьбы. Так и получилось. Мне понравился форвард хозяев Михаил Маркин. Он на протяжении всех 90 минут напрягал защитников, создавал давление, боролся, на нем много фолили. Я его знаю давно. Он вырос в маленьком городке, в Мордовии. Там без характера никуда не пробьешься (улыбается). Миша играл у меня в «Мордовии». Был неуступчивый и на поле, и в жизни. Бывало, что после выходных приходил на тренировку с фингалом.

«Динамо» было немного класснее, вернулось в игру после автогола. Матч катился к ничьей. Но на 89-й минуте недоработал защитник Николаев, позволив Касинтуре забить победный гол. Пожалуй, удача была на стороне гостей в этот вечер. «Динамо» набирает очки и ход, ввязывается в борьбу за самые высокие места.

«Енисей» и «Родина» устроили шоу

«Енисей» и «Родина» выдали матч-спектакль. Впервые в сезоне красноярцы проводили встречу не в манеже, а на стадионе «Центральный». В стартовый состав хозяев вернулся опытный Глушков. А вот наставник москвичей Дмитрий Парфенов выпустил тех же игроков, которые начинали победный поединок с «Торпедо». В линии атаки вновь вышел Турищев, а Калмыков остался в запасе.

Уже к 17-й минуте соперники обменялись голами. Да какими! Сначала 21-летний Савельев, который, похоже, претендует на звание главного открытия сезона, внешней стороной стопы вырезал пас на Ломакина, и тот с левой ноги поразил дальний угол ворот Городового.

И тут же гости провели великолепную комбинацию. Турищев после передачи из глубины пяткой отпасовал Султонову, который вывел Тимошенко один на один со Ставером — 1:1. Иван, как и Ислам Машуков из «Алании», отличился в третьем матче кряду.

«Енисей» атаковал реже «Родины», но мог выйти вперед на 33-й минуте. Городовой не позволил Ломакину оформить дубль. Гости ответили хлестким ударом Султонова — рядом со штангой.

В начале второго тайма свое веское слово сказала Глушков. Накрыв соперника на чужой половине поля, он выдал голевой пас на Ломакина — 2:1. 28-летний хавбек вскоре был близок к хет-трику. После его удара со штрафного мяч вонзился в крестовину.

Концовка осталась за подопечными Парфенова. Здорово вошел в игру Калмыков. Ставер почти в шпагате отразил удар Юдинцева, а вот против мощнейшего выстрела Султонова со средней дистанции он уже был бессилен. 2:2.

Слово Дмитрию Парфенову:

— Предупреждали ребят, что «Енисей» — хорошая команда, которая опасна в переходных фазах, при выходе из обороны в атаку. В результате мы пропустили два мяча при этих ошибках. Есть чувство досады, но от этого мало что поменяется. Нужно двигаться в том же направлении, но убрать детские ошибки, которые мы допустили.

Щербаченко: — Здорово, что матч проходил на открытом воздухе. Стадион реконструировали, постелили искусственный газон.

Конечно, в манеже красноярцы имели определенное преимущество над соперниками. А теперь те плюсы нивелировались. Самому «Енисею» нужно привыкать играть на «Центральном» (смеется). Матч с «Родиной» это наглядно показал.

В первом тайме складывалось впечатление, что это «Енисей» играет в гостях, а не команда Дмитрия Парфенова. Москвичи действовали легко, непринужденно, в касание, много комбинировали. Видно, что игроки «Родины» получают удовольствие от процесса.

Стоит отметить, что Парфенов прилетел не вместе с командой, а чуть позже, так как участвовал в ретро-матче памяти Ильи Цымбаларя. Очень правильный поступок бывшего игрока «Спартака»!

До перерыва «Енисей» создавал моменты как-то спонтанно. Не прослеживалось системы. Какие-то киксы, рикошеты играли за хозяев. Гол Ломакина — это прежде всего ошибка Городового. Голкипер должен был справляться с таким ударом. В то же время голевая комбинация «Родины» получилась образцовой. Все четко, в касание. Эффективно действовала линия атаки москвичей — Гордюшенко, Турищев, Тимошенко и Султонов. Турищев вообще все время был на мяче, явно выделялся.

«Енисей» забил гол из раздевалки. Городовому не повезло, мяч от его рук все-таки залетел в ворота. «Родина» какое-то время пребывала в нокдауне, искала свою игру. Но затем перестроилась и смотрелась предпочтительнее хозяев.

Красноярцам явно не хватало травмированного Егора Иванова — связующего звена между линиями. «Родина» была острее и закономерно счет сравняла. Прекрасный гол Султонова. В 90 процентов случаев встречный мяч уходит в небеса, но тут он четко лег на ногу игроку «Родины». Второй тайм удался! Наверное, лучший в этом сезоне во всем турнире! Зрелищная игра на встречных курсах, праздник футбола. Никакого бей-беги!

Приятно, что на игре присутствовали губернатор и мэр Красноярска. Получился футбольный праздник. Да, «Енисей» не победил, но по такой игре ничья — пожалуй, весьма приемлемый результат для «львов»

«Кубань» уволила Григоряна и назначит Евсеева

«Кубань» на выезде проиграла «Нефтехимику» (1:2) и опустилась на 17-е место в таблице. Через два дня после поражения клуб объявил об увольнении главного тренера команды Александра Григоряна. Специалист возглавил краснодарцев в мае и сохранил желто-зеленым прописку в ФНЛ. В целом, под его руководством команда провела 12 матчей, одержав две победы при семи поражениях.

— Так получилось, что с момента как я принял «Кубань», не было ни одного спокойно прожитого дня, все было посвящено работе. Я рассчитывал, что будет, как это неоднократно было в других командах, где сохранялась прописка в ФНЛ и следующий сезон начинался мощно и уверенно. К сожалению, этого не произошло.

Мой экспромт: «Кубань» была, «Кубань» есть, «Кубань» будет... Думаю, чтобы воплотить его в жизнь, пришло время мне уйти. Освободить дорогу человеку, который сейчас сможет что-то дать «Кубани». Думаю, что те результаты, которые к 9 туру показала команда, не соответствуют ни уровню игроков, ни амбициям клуба, — цитирует Григоряна Telegram-канал «Кубани».

«Человек, который сейчас сможет что-то дать «Кубани», — по данным журналиста Сергея Ильева, Вадим Евсеев, о назначении которого могут объявить в самое ближайшее время.