Писарский разбушевался, «привоз» вратаря «Енисея», конфликт в «Балтике». Восьмой тур ФНЛ

Яркие события восьмого тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Кошмар вратаря «Енисея», Грищенко атакует руководство «Балтики»

«Балтика» одержала вторую победу кряду, одолев на выезде «Енисей». Рулевой гостей Александр Грищенко оставил в запасе Алекса Фернандеса (бразилец так и не появился на поле в этой встрече), выпустив с первых минут автора гола в ворота «КАМАЗа» Никишина. Еще одного легионера калининградцев — защитника Луны — не оказалось даже в заявке. За два дня до игры в Красноярске венесуэлец на правах аренды перешел в «Химки». Похоже, этот трансфер на выход станет для клуба миной замедленного действия. Но обо всем по порядку.

Ставка Грищенко на Никишина сработала в середине первого тайма. 20-летний футболист в касание замкнул прострел с правого фланга в исполнении Ковалева — 0:1.

Подопечные Андрея Тихонова ответили двумя увесистыми моментами. В обоих случаях выше всяких похвал сыграл Свинов, вытащив сложные мячи после ударов Ломакина и Чуканова.

«Енисей» вовсе не выглядел безнадежным. Все сломалось сразу после перерыва, когда серьезную ошибку допустил голкипер Антипин. Конечно, есть вопросы и к защитнику Рукасу, который отдавал передачу назад в створ. Но все-таки вратарь уровня ФНЛ должен справляться с такими пасами. А Станислав начал пятиться назад, подбирать ногу и так обработал мяч, что фактически затолкнул его в свои ворота... В эти секунды камеры показали каменное лицо Тихонова.

Вообще день для Андрея Валерьевича не задался. Его младший сын Денис, пропустивший три тура из-за травмы, вышел на замену на 60-й минуте, а на 74-й — поле покинул. Рецидив.

«Енисей» далеко не сразу пришел в себя после второго гола и ожил в последние 10 минут. Классная трехходовка Чуканов — Григорьев — Ломакин подарила красноярским болельщикам надежду. Но на большее хозяева не сподобились. 1:2.

На пресс-конференции Александр Грищенко пошел в атаку на руководство клуба. По всей видимости, критика была направлена в адрес спортивного директора Армена Маргаряна.

— Сейчас непростое время. Все, что происходит вокруг клуба, — не совсем правильно. Игроки находятся под большим давлением. Меня-то это давление не пугает, а только мотивирует. Хороший вызов. Но в то же время клуб должен защищать своих тренеров и игроков. Если этого не происходит, то в голову лезут странные мысли. Может быть, это кому-то выгодно? Должно быть уважение. Из этого формируется культура!

На этот матч наигрывался Диего Луна. Но я прихожу на тренировку и узнаю, что этого футболиста уже нет в команде... Пришлось менять схему. У нас наблюдается дефицит крайних защитников. Мы же видим, что конкуренты подписывают футболистов. А «Балтика» за последний месяц не приобрела ни одного игрока... Если думаем о решении больших задач, надо укреплять состав, — подчеркнул рулевой калининградцев.

Щербаченко: — Удивило, что Тихонов оставил в запасе Савельева и выпустил на острие атаки Молтенинова. В предыдущих играх за красноярцев Молтенинов меня совсем не убедил. Тут можно провести параллели с торпедовским форвардом Апонса, которого мы не раз критиковали.

«Балтика» хорошо начала встречу.

Сегодня только ленивый не говорит о конфликте между главным тренером калининградцев Александром Грищенко и спортивным директором клуба Арменом Маргаряном. Ходили даже слухи, что Маргарян ищет на смену Грищенко специалиста, который играет в три центральных защитника.

Накануне матча в Красноярске Луна перешел на правах аренды в «Химки». Казалось, Грищенко теперь-то точно использует привычную модель с четырьмя защитниками, но он в пику Маргаряну перешел на три центральных, опустив в эту зону Осипова. Женя, к слову, сыграл неплохо.

20 минут гости действовали с позиции силы, открыли счет. «Енисей» в эти минуты «плавал» на поле. Очень много брака в передачах, ошибок, часто защитники пускали себе за спину соперников.

После пропущенного мяча хозяева встрепенулись, перехватили инициативу. Если бы не Свинов, красноярцы счет сравняли бы.

Понятно, что жизнь «Енисею» значительно осложнил второй гол, который они на ровном месте себе сами привезли. Это, как говорится, из школьной программы... Вратарь стоит на линии, ему отдают пас назад, в створ. Для чего вообще нужен был этот розыгрыш? Таких ляпов я давно не видел.

После игры Тихонов обрушился с критикой на своих защитников. Они действительно играли странно... Все ли в порядке внутри клуба? Возникают всякие мысли. Ведь кто только не убегал от Рукаса? А Ширяев постоянно ошибался при начале атак — стопроцентный брак!

«Балтика» же при неубедительной игре набрала шесть очков в двух турах. Небо над головой Грищенко теперь тучами не затянуто. Есть результат, но я бы не сказал, что калининградцы как-то поразили всех своим футболом.

Теперь о пресс-конференции Грищенко. Считаю, он нарушил законы корпоративной этики. Зачем выносить сор из избы, на суд общественности? Это внутренние противоречия в клубе, они там и должны оставаться. Есть же такое понятие, как конфиденциальность!

Маргаряна критиковали за то, что у него дорогостоящий центральный защитник — Луна — сидел на лавке. Грищенко его особо не задействовал. Маргарян в итоге пристроил Луну в «Химки». Казалось бы, вопрос решен. И тут Грищенко делает ход конем, заявляет, что неожиданно потерял качественного исполнителя. И впервые в сезоне переходит на игру в три центральных (до этого в семи турах играл в четыре защитника). Странно, не правда ли?

И потом: на этой же пресс-конференции Грищенко говорил о принципах коллективизма, единения, а сам обрушился с критикой на руководство, административный штаб.

Писарский побрился наголо и оформил дубль

«Сочи» дома разобрался с «Тюменью». В воротах Крицюка (да-да, на днях экс-голкипер «Краснодара» и «Зенита» подписал контракт с сибиряками) побывало три мяча. Решающий вклад в разгром соперника внес арендованный южанами у «Крыльев» Писарский, оформивший дубль. Именно Владимир в последних двух турах является главной ударной силой в колоде Роберта Морено, Гуарирапа вновь остался в запасе.

Первый опасный момент создали гости. Кенфак коварно бил в дальний угол со средней дистанции — Карабашев в прыжке угрозу отвел. Сочинцы ответили двумя плотными выстрелами Сафронова — мимо створа.

Непосредственно перед перерывом хозяева «накрыли» сибиряков в центре поля и провели молниеносную атаку «три в два». Крамарич не переиграл Крицюка в ближнем бою, но первым на добивании оказался побрившийся наголо Писарский, который головой дослал мяч в сетку. Выходит, обновил «прическу».

Второй гол 28-летнего форварда — маленький шедевр. Получив пас на входе в штрафную, он перекинул мяч через голову защитника, оббежал его, принял «снаряд» на бедро и с правой ноги вколотил его под перекладину! Теперь в активе Писарского три гола в трех турах ФНЛ. В нем вновь проснулся бомбардир?

Жирную точку в матче поставил Крамарич, с левой ноги от дуги штрафной шикарно пробив в левую от себя «девятку». Словенец набрал потрясающую форму. В двух последних турах он забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Щербаченко: — Бросилось в глаза, что «Сочи» не полетел вперед сломя голову с первой же минуты. Видимо, после ряда неудач Морено пришел к выводу, что лучше играть осторожнее, изучить соперника, выявить его слабые стороны, «раскачать» и не пропустить самим. Поэтому «Сочи» в дебюте встречи не выглядел ярко, зато на общем фоне явно выделялась бритая голова Писарского (смеется). Владимир оправдал доверие тренера, открыв счет.

После перерыва южане продолжили играть прагматично и осторожно. Думаю, зрители ждали от своей команды более зрелищного футбола. Второй гол Писарский забил за счет своего индивидуального мастерства, класса. Команда Морено без проблем довела дело до итоговой победы.

Я бы выделил в составе хозяев Сафронова, который постоянно пытался обострять игру на своем фланге. Действовал нестандартно, пытался что-то придумать. Ну и Крамарич сыграл на своем высоком уровне.

«Тюмень» же пока не может решить свои игровые проблемы и на данный момент закономерно находится в зоне вылета.

Бенефис молодого хавбека «Урала»

«Урал» в родных стенах взял верх над «Аланией».

36-летний Бикфалви, забивший в прошлом туре в ворота «Нефтехимика», убедил Евгения Аверьянова в том, что достоин места в стартовом составе на позиции центрфорварда. С флангов ему помогали Ионов и Ишков. На этот раз румын ушел с поля без результативного действия, хотя и запомнился ударом пяткой, с которым справился Солдатенко.

Отличились другие. 31-летний Аюпов оформил дубль (в эпизоде с первым голом ему здорово ассистировал Ионов), Мосин, которому в день матча исполнился 21 год, отдал голевую передачу и заработал пенальти.

Тренерскому штабу и болельщикам уральцев пришлось изрядно понервничать в концовке встречи, когда на 78-й минуте владикавказцы сравняли счет. Нафикову удался великолепный выстрел со средней дистанции — в дальнюю «девятку».

«Шмели» включились. Аюпов с пенальти вывел хозяев вперед, но гости тут же могли восстановить статус-кво. Татаев боковыми «ножницами» бил с пяти метров — штанга!

Все вопросы снял хорват Секулич, после отличной передачи Мосина четко реализовав выход один на один в своем первом матче за «Урал». В лице форварда, приобретенного у «Ботева», екатеринбуржцы видят замену Каштанову, который уже дебютировал за «Факел».

— Почему ушел Каштанов? — спросили Евгения Аверьянова на пресс-конференции.

— Ждал этого вопроса. Понимаете, иногда для игрока и для клуба наступает такой момент, когда сотрудничество уже неэффективно. Ни для игрока, ни для клуба. Каштанов ушел в аренду, возможно, еще вернется. Посмотрим. Но на данный момент мы посчитали, что какое-то время Алексею и клубу лучше пожить раздельно.

Щербаченко: — Молодой форвард «Урала» Воронов травмировался, и Аверьянов сделал ставку в атаке на Бикфалви. Хорвата Секулича, который лишь на днях присоединился к команде, тренер не решился сразу бросать в бой. Матч показал, что это решение было верным. Хозяева нагнетали, играли агрессивно. «Алания» вообще практически не угрожала воротам соперника до перерыва. Так что после первого гола Аюпова появилось ощущение, что уральцы спокойно доведут дело до победы.

Второй тайм «Алания» провела повеселее. «Урал» вовремя не почувствовал, что дело запахло жареным. Прекрасный удар Нафикова подарил гостям надежду. Молодой Гаглоев довольно удачно вышел на замену.

Но «Урал» объективно сильнее, прибавил и заслуженно забрал три очка. Егорычев играл чуть глубже, чем обычно, так как Бикфалви действовал на острие. Впрочем, это не помешало Андрею принимать серьезное участие в организации атак. Пенальти? Считаю, Сельдяков принял верное решение. Игрок «Алании» начал фолить еще в штрафной.

«Урал» показывает, что является реальным претендентом на прямую путевку в РПЛ. Команда Аверьянова, в отличие от ряда конкурентов, стабильна в наборе очков.

«Торпедо» увезло три очка из Уфы

«Торпедо» дожало в гостях «Уфу» — 1:0.

Первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе. Баклов спас хозяев после ударов Рогановича и Камара. Бабурин же был бессилен, когда Гуренко жахнул метров с 30. Штанга!

Вторая половина встречи уже прошла под диктовку команды Олега Кононова. Как Корян с пяти метров не попал в пустые ворота, не сможет объяснить и он сам. Чуть позже из выгодной позиции пробил мимо створа Чупаев. Здорово смотрелся Манелов, раз за разом накручивая оппонентов на правом фланге.

Кононов выпустил на замену Галкина и Соколова. Они и соорудили победный гол на 84-й минуте, наказав защитника уфимцев за обрез. Атакующий полузащитник, арендованный у «Крыльев», четко уложил мяч в дальний угол ударом из пределов штрафной.

Заслуженная победа черно-белых.

Щербаченко: — Первый тайм прошел с небольшим преимуществом «Торпедо» только за счет более классного подбора исполнителей. Но к организации игры автозаводцев возникали вопросы. На острие атаки гостей вышел молодой Чупаев. В концовке встречи его заменил опытный Максимов, которого молва отправляет в «Черноморец» к Олегу Василенко (они знакомы по совместной работе).

После перерыва «Торпедо» добавило в конкретике впереди. Всем уже показалось, что Корян открыл счет, но он умудрился не попасть в створ из убойной позиции.

Гол москвичей родился из-за грубой ошибки центрального защитника хозяев Захарова. В концовке встречи нужно было играть проще, находясь под прессингом выносить мяч подальше. А он банально обрезался, подарив черно-белым шанс добиться победы.

Удивило, что «Уфа» не напряглась после пропущенного гола. Не устроила навал. Похоже, наше наблюдение по прошлым турам оказалось верным. Команда Харлачева по-разному проводит таймы. После перерыва, как правило, проседает. Пасевич раньше был лидером, а сейчас выходит только на замену и мало что показывает. Гыстаров не похож сам на себя. В общем, во втором тайме хозяева опять выглядели блекло.

«Торпедо» не продемонстрировало чего-то невероятного. Повторюсь, подбор исполнителей позволяет команде Кононова обыгрывать таких соперников, как «Уфа». Лучшим в составе гостей был вышедший на замену Галкин.

«Арсенал» сохранил лидерство

«Арсенал» прервал серию из трех матчей без побед. Дома команда Александра Сторожука с минимальным счетом переиграла «СКА-Хабаровск».

На острие атаки туляков с первых минут вышел новичок команды Малик. 18-летний нигериец оставляет приятное впечатление. Похоже, на рывке африканец может убежать в ФНЛ от любого защитника. Если бы не уверенная игра Имамова, легионер забил бы свой первый гол в первом дивизионе. Точнее, один мяч Малик в ворота гостей все же провел, но арбитр посчитал, что в том эпизоде нападающий затоптал защитника, нарушив правила.

«Арсенал» играл с ощутимым преимуществом и добился своего после перерыва. Сработала замена Сторожука. 21-летний Хабибов отличился через минуту после появления на поле! К слову, герой встречи не доиграл матч до конца. Тренерам хозяев в связи с травмой своего хавбека пришлось проводить обратную замену.

Этот результат позволил тулякам остаться на вершине таблицы.

Щербаченко: — «Арсенал» предсказуемо играл с позиции силы. Малик пока оправдывает свое приобретение. Туляки стали острее в атакующей фазе. Нигериец все время нацелен на удар. Известно, что Сторожук очень тщательно подходит к селекции. Если новички не делают разницы, с ними могут довольно быстро расстаться, как это было с белорусами, которых подписали в прошлом сезоне.

Тула давила весь матч, но подводила реализация. Сработала замена Сторожука. Хабибов все-таки нанес точный удар.

Александр Александрович выглядел недовольным даже после победы. Это о многом говорит. Его не устраивают определенные моменты в игре команды. Значит, «Арсенал» будет только прибавлять.

Юшин возглавил гонку бомбардиров

«Черноморец» провел первый поединок при новом главном тренере. Сменивший Вадима Гаранина Олег Василенко начал с ничьей с «Родиной» — 2:2. Матч ознаменовался двумя автоголами, а также тем, что игра была прервана на несколько минут по техническим причинам: на стадионе погас свет. Форвард москвичей Юшин провел свой четвертый гол в сезоне, в касание ногой замкнув подачу с углового. 29-летний нападающий вышел в лидеры бомбардирской гонки.

Щербаченко: — Давно такого не было, чтобы в течение одной минуты зрители увидели два автогола (улыбается). Увлекательная игра, зрелищная! В составе хозяев выделялся Родионов. Боевая ничья. Справедливый результат.

Унылая ничья в Волгограде

В Волгограде «Ротор» и «Чайка» закрывали программу восьмого тура. Зрители так голов и не дождались.

Щербаченко: — Накануне игры «Чайка» понесла кадровые потери. Кожедуба продали в «Родину», Библик получил травму, Зарыпбеков уехал в сборную Киргизии. Поэтому во втором тайме гостям уже не хватало сил. Хотя никаких вопросов ни к игрокам «Чайки», ни к волгоградцам нет. Все выкладывались. Рулевой хозяев Денис Бояринцев в связи с тем, что соперник играет в два нападающих, перешел на схему в три центральных защитника.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом «Чайки». Руденко дважды опасно угрожал воротам Чагрова, один раз попал в перекладину. Но в целом игра была вязкой, скучной.

После перерыва Бояринцев пытался освежить игру своей команды заменами, но опасный момент вновь имел Руденко.

«Ротор» с большим трудом комбинировал, уповая только на редкие стандарты. Штепа почти не вступал в игру. Если бы было холодно, он бы замерз. Очень понравилась игра центрального защитника гостей Никиты Кармаева, который снял весь «верх».

Гости выгляди предпочтительнее и были поближе к победе. В какой-то момент поймал себя на мысли, что смотрю матч прошлого сезона, когда эти две команды еще выступали во втором дивизионе. Имею в виду прежде всего зрелищность матча.