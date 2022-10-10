«Сильный состав? Мы что — Мбаппе купили?» Слуцкий вырывает победу в Хабаровске. «Алания» — единоличный лидер

Обзор ярких событий 13-го тура первой лиги.

Дубль 36-летнего Иванова, цитата Аршавина

На этой неделе тучи сгустились над головой Леонида Слуцкого. Его «Рубин» после двух кряду поражений в первой лиге еще и вылетел из Кубка России, проиграв, пусть и вторым составом, скромной ульяновской «Волге». Казанцев, которых все причисляли к явным фаворитам сезона во втором по значимости дивизионе страны, откровенно лихорадит. Подопечные Слуцкого пока выдали, пожалуй, лишь один ровный матч — с «Кубанью» (3:0). Во всех остальных были «качели».

Игра в Хабаровске в рамках 13-го тура могла стать для Слуцкого роковой. Дополнительную интригу этой встрече придавала фигура рулевого СКА. Роман Шаронов — живая легенда «Рубина», он также успел поработать в Казани и в качестве тренера.

Гости мощно начали игру, а Дзагоев, вновь вышедший в старте, выдал ударную десятиминутку. Cначала Алан вывел на выгодную позицию Фамейе, который не выцелил в ближнюю «девятку», а затем заработал очень перспективный штрафной — Кабутов пальнул рядом со штангой.

«Рубин» давил и логично открыл счет. Отличился другой ветеран нашего футбола — Олег Иванов. После проникающей передачи Горбунова он в касание неотразимо пробил в ближний угол. 0:1.

Хабаровчане выравняли игру в последние 15 минут первого тайма, но до конкретики дело не дошло.

После перерыва гости атаковали большими силами, рискуя нарваться на контратаки. И нарвались. Попов безрассудно подкатился под Гащенкова — пенальти. Петров четко переиграл Беленова — 1:1.

«Рубин» не раскис, создав два супермомента в течение минуты. Иванов выполнил великолепный заброс на Фамейе, и ганец бил головой наверняка — с отскоком от газона. Помазан совершил потрясающий сейв, вытащив мяч из-под перекладины. И тут же Дзагоев угодил в штангу после углового.

СКА, перетерпев, соорудил свой момент. Вышедший на замену экс-форвард ЦСКА Жамалетдинов вырезал «шведой» пас на Мусалова, и тот, не дав мячу опуститься на газон, направил его в дальний угол, да не попал.

Обратила на себя внимание не слишком уверенная игра в воротах Беленова. Опытнейший голкипер пару раз отбивал мячи перед собой, однако хабаровчане этим не воспользовались.

Игра пошла на встречных курсах, с обилием стыков, единоборств, фолов. Никого не устраивала ничья. «Рубин» оказался настойчивее. На 89-й минуте Кабутов навесил во вратарскую, где Иванов перевисел оппонента и скинул мяч головой в ближний угол — 1:2! Дубль 36-летнего полузащитника.

Казань прервала черную серию, а Слуцкий развел тучи над своей головой.

— Мы доминировали на протяжении всей встречи, — заявил на пресс-конференции Леонид Викторович. — В первом тайме я помню только один подход у СКА. В то же время у нас было несколько моментов для того, чтобы увеличить счет. На мой взгляд, как раз таки пенальти хозяев не очень вытекал из логики игры, потому что и во втором тайме мы владели достаточно ощутимым преимуществом.

Роман Шаронов и Леонид Слуцкий. ФК «Рубин»

— Многие эксперты говорили, что «Рубин» с таким составом пройдет по турниру достаточно легко.

— С каким таким?

— Все считают, что состав довольно сильный.

— У нас Грицаенко и Чуперка в прошлом году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько футболистов вылетели из РПЛ с «Уфой». Мы что — Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда.

— Все-таки с чем вы связываете вот эти относительные неудачи на старте cезона?

— У нас есть футболисты, которые играли на уровне ФНЛ: Попов, Фамейе, Зотов, Горбунов... Мы же не взяли исполнителей, которые принципиально иного уровня? Многие наши игроки как выступали на уровне ФНЛ, так и выступают, стараются. Преимущества большого нет ни у одной команды. Лига очень ровная. Если хочется создать иллюзию «Галактикос», то окей. Как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, ожидания кого-то — это проблема ожидающего человека, а не наша проблема в данном случае. Мы понимали, что это очень тяжелый турнир, в котором очень сложно, где многое решается на последних минутах. Когда последняя команда, «Волга», обыгрывает на выезде лидера, «Аланию», то для ФНЛ это абсолютно нормальный результат.

Феноменальный Галоян

«Арсенал» дома принимал «Аланию». Подопечные Олега Кононова поддушили владикавказцев в дебюте встречи. Панченко дважды выводили на ударные позиции, однако Кирилл неважно распорядился своими моментами. Зато в середине тайма лучший бомбардир ФНЛ сезона-2016/17 выступил в роли тонкого диспетчера, «шведой» вырезав классный пас на Луценко. Форвард туляков прокинул мяч мимо выскочившего из ворот Солдатенко, но, пожалуй, поторопился с ударом — вратарь его накрыл. Серьезной проблемой для хозяев стала травма Ткачева, который вынужден был покинуть поле уже на 16-й минуте.

Гости проснулись после получаса игры. У «Алании» стали проходить фланговые подачи. Самой заметной фигурой в конце тайма был Гиоргобиани. Сначала он после паса Галояна пальнул с разворота метров с 10 выше перекладины, а затем накрыл в чужой штрафной Серикова, исполнил «финт Зидана» и откатил мяч назад под удар Галояну. Самый результативный игрок лиги не оплошал — 0:1.

После перерыва туляки атаковали размашисто, большими силами. Гости дважды блокировали удары Панченко. Сами же владикавказцы жалили конкретнее. Чего стоит только момент у Машукова, который разобрался с двумя защитниками и пробил чуть выше перекладины.

А на 71-й минуте Гиоргобиани отправил «Арсенал» в нокаут. Галоян (14-е результативное действие в сезоне!) выполнил подачу с правого фланга, и форвард «Алании» в падении «рыбкой» головой направил мяч в ближний угол — в противоход Шамову. 0:2. Хозяева могли сократить разницу в счете уже в компенсированное время, но Солдатенко потащил сложный мяч из-под перекладины после удара Луценко.

Команда Заура Тедеева вышла в единоличные лидеры турнира, на два очка опередив «Балтику». Тула делит 5-6-е места с «Рубином».

Игнашевич: «Возможно, это очко станет для «Балтики» золотым»

Для «Балтики» в домашнем матче с «Нефтехимиком» все начиналось просто прекрасно. Уже на 12-й минуте Лазарев заработал пенальти, а Гузина его реализовал — 1:0. Калининградцы контролировали ход встречи и на 36-й минуте могли уходить в отрыв. Все тот же активный Лазарев после паса Мусаева «стрелял» в нижний левый от себя угол — мимо цели.

Гости встрепенулись в концовке тайма и забили со второй попытки. После подачи углового Уридия пробил головой почти с 11-метровой отметки сильно и точно в левый от себя угол, заставив капитулировать Бориско.

После игры рулевой балтийцев Сергей Игнашевич пожурил вратаря: «Считаю, всем нашим троим голкиперам нужно прибавлять. Вытаскивать себя на более высокий качественный уровень. Если вратарь нас не выручает, мы матч не выигрываем... Это констатация факта».

В начале второго тайма «Балтика» уже оказалась в роли отыгрывающейся. Галиуллин вырезал прекрасный пас на Котика. Тот не слишком удачно обработал мяч, но все же успел протолкнуть его мимо выскочившего из ворот Бориско — 1:2. У хозяев мало что получалось в созидании. Нижнекамцы удерживали счет, а на 75-й минуте Дворецков угодил в перекладину.

«Балтика» спаслась в концовке. Сработала замена Игнашевича. Барков через три минуты после появления на поле воспользовался «пожаром» во вратарской «Нефтехимика» и с двух метров головой отправил мяч в сетку. 2:2.

— Возможно, это очко окажется золотым. Благодарен ребятам за то, что спасли игру, — констатировал Игнашевич.

Рулевой гостей Кирилл Новиков считает, что его команда заслуживала большего:

— Мы были ближе к победе. Во втором тайме полностью переиграли «Балтику». А в конце, увы, пропустили глупый гол. Результатом недовольны. Должны были брать три очка.

«Родина» Парфенова не побеждает третий месяц

«Енисей» на выезде разобрался с «Родиной» (2:0). Красноярцы сумели забить быстрый гол. Глушков разрезал оборону хозяев, и Окладников, подработав мяч, из пределов штрафной с левой ноги пробил над голкипером — 0:1.

Второй гол «львов» стал настоящим шедевром. Это Ломакин метров с 20 с левой ноги послал мяч по дуге под правую от себя штангу. 0:2.

«Родина» не была безнадежной, лезла вперед, старалась комбинировать. Однажды Калмыков после ввода мяча из аута ударом головой едва не перекинул Антипина — вратарь гостей эффектно спас свою команду.

— Нельзя было терять сегодня очки. Матч непростой, но мы владели преимуществом, — заметил после игры главный тренер москвичей Дмитрий Парфенов. — На второй тайм вышли с желанием отыграться. Создавали давление, были эпизоды. Конечно, нужно угрожать воротам, сам мяч не залетит. По статистике, мы имеем много моментов. По ожидаемым голам мы в тройке. Надо возвращать удачу.

В активе «Родины» лишь одна победа, добытая в конце июля. Подопечные Парфенова на предпоследнем месте. Ниже них — только «Велес». «Енисей» делит 3-4-е места с КАМАЗом.