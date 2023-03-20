Не стой у Евсеева на пути — снесет! «Арсенал» без РПЛ? Обзор 23-го тура ФНЛ

«СЭ» обсудил яркие моменты 23-го тура первой лиги с бывшим тренером «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Федором Щербаченко.

Тула без РПЛ?

«Арсенал» значительно понизил свои шансы на возвращение в премьер-лигу после гостевого поражения от «Енисея» (0:1). В Красноярске рулевой туляков Александр Сторожук не мог рассчитывать в атаке на травмированных Деспотовича и Луценко. На последнем рубеже Коченкова, который вместе с Григалавой (также пропускал встречу из-за дисквалификации) допустил грубую ошибку в моменте с третьим голом «Родины» в прошлом туре, заменил Левашов.

Наставник хозяев Вадим Гаранин тоже решил сделать рокировку голкиперов — Ставер вместо Антипина. Этот ход едва не привел к негативным последствиям в самом дебюте встречи, когда Ставер буквально подарил мяч Ткачеву, но хавбек не попал в створ из выгодной позиции.

«Арсенал» владел мячом, высоко прессинговал. «Енисей» выжидал, чтобы на 15-й минуте провести разящую контратаку. Раздорских пасом в касание бросил в прорыв по левому флангу Савицкого, последовал прострел в штрафную на Ломакина, удар, и мяч попал в выставленную в сторону руку Насырова. Арбитр без колебаний указал на точку. Опытнейший Кичин переиграл Левашова, хотя тот и угадал направление удара.

«Енисей» не стал удерживать счет, игра раскрылась. Красноярцы были конкретнее в атаке и могли уходить на перерыв с более комфортным заделом. Ломакин после великолепной диагонали Маркова пробил головой чуть выше «девятки».

Во втором тайме гости отметились ударом головой вышедшего на замену Изотова — Ставер в эффектном прыжке мяч забрал. Выстрелы Хозина и Ломакина казались опаснее, однако счет остался прежним.

«Арсенал» в трех весенних турах набрал лишь одно очко. Команда Сторожука занимает седьмое место, отставание от зоны стыков — семь очков.

Фото ФК «Арсенал» Тула

«Енисей» обошел «Аланию» и обосновался на третьей строчке в таблице.

После игры Сторожук пожурил судей:

— Есть моменты, которые просто не укладываются в голове! 100-процентый фол со стороны соперника с железной желтой карточкой центральному защитнику, но судья показывает ее мне... Перепутал немножко, потерял концентрацию рефери. Да, красноярцы играют дома, какие-то симпатии к ним есть. Мы не против, чтобы чуть-чуть помогали, но не так.

Щербаченко: — Тула понимала, что это был один из последних шансов зацепиться за стыки. Поэтому и выбрала агрессивную тактику, прессинговала, владела мячом, заставила «Енисей» играть в несвойственной манере. Однако нелепый пенальти спутал гостям все карты. Красноярск успокоился, в его игре появилось больше конструктива, а у «Арсенала» пропала острота впереди. В составе гостей выделялся Панченко, пытался вести команду за собой, но до конкретики дело так и не дошло.

После перерыва мы увидели сумбурный, незрелищный футбол с большим количеством единоборств. «Енисей» играл на результат и своего добился. Похоже, «Арсенал» просто будет доигрывать этот сезон, так как выполнить поставленную задачу теперь крайне сложно.

Евсеев — сила!

В ряде интервью главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев намекал, что у него есть особый настрой на игру против своего бывшего клуба — «Уфы». В первом круге ярославцы дома одержали уверенную победу — 3:0. Увезли они три очка и из столицы Башкирии благодаря дублю Самойлова — 2:1. Второй его мяч получился на загляденье. Хавбек, положив корпус и не дав мячу опуститься на землю, после подачи Кулишева с фланга с левой ноги неотразимо пробил в правый от себя угол.

После игры Евсеев не стал сдерживать эмоции и в победной раздевалке команды с разбега запрыгнул на стол, сотрясая кулаками. Этого Вадиму Валентиновичу показалось мало. Один из автомобилей загородил проезд автобусу, на котором «Шинник» покидал территорию стадиона «Нефтяник». Евсеев с помощниками не растерялись и в буквальном смысле приподняли и отодвинули машину на край дороги.

— Вадим Валентинович, и все-таки, в чем заключается футбол? — спросила Евсеева на пресс-конференции девушка-журналист, явно отсылая тренера «Шинника» к его знаменитой фразе «футбол заключается в забитии голов, что ли?».

— А я что — на экзамене сейчас? Тогда повторите вопрос, а то я что-то не расслышал.

— В чем заключается футбол?

— Смотрите на табло.

— То есть в забитии голов?

— Конечно, конечно. (Смех в зале.) Сыграли бы 0:0, я бы тоже был доволен.

Поражение оставило «Уфу» в зоне вылета.

Щербаченко: — Эта игра была сверхпринципиальной для Евсеева. Вадим Валентинович всегда играет на победу, но тут чувствовался особый нерв. Ему очень хотелось обыграть свой бывший клуб. Матч получился зрелищным. Считаю, «Шинник» симпатично атаковал и заслуженно победил, хотя и у «Уфы» были неплохие моменты. Но где-то хозяев подвела реализация.

Фото ФК «Шинник»

Что с «Аланией»?

«Алания» отправилась на матч в Ульяновск без своего старшего тренера. Заура Тедеева отстранили от тренировок, но официально о его отставке пока не объявили. К игре с «Волгой» команду готовили его помощники.

Дирижер атак «Алании» Галоян, который в последних турах не мог себя проявить в полной мере, остался в запасе, его место на позиции десятки занял Гурциев.

Первые минуты встречи остались за владикавказцами. Машуков из убойной позиции попал в штангу. А потом Климович совершил невероятный сейв, на каких-то инстинктах среагировав на мощный удар Гурциева.

Перетерпев первые минуты, ульяновцы ответили дважды в течение трех минут! 21-летний Паскин, воспользовавшись провалами гостей в обороне, хладнокровно расстреливал ворота Солдатенко из пределов штрафной, оформив дубль. Первый гол вышел роскошным — ударом с лета в противоход голкиперу.

Гурциев быстро вернул «Аланию» в игру, отквитав один мяч. Показалось, что «барсы» дожмут подопечных Сергея Жукова. Однако в этот вечер кураж поймал Климович. Три его спасения сохранили счет на табло прежним и принесли «Волге» важнейшую победу.

В активе «Алании» только четыре очка в трех играх. Владикавказцы уступили третью строчку в таблице «Енисею».

— Поздравляю «Волгу» с победой, — сказал после матча главный тренер «Алании» Владимир Белявский. — Хозяева ее заслужили, забив два быстрых гола. А затем сдерживали нас. Конечно, очень удачный матч провел мой земляк Климович. Нас же подвела реализация, причем не в первый раз.

Щербаченко: — В «Алании» сложилась странная ситуация. Ведь в Ульяновске командой руководили тренеры, которые знали, что завтра покинут свои посты. Игроков «Алании» нельзя упрекнуть в том, что они как-то закисли, не боролись. Нет, ребята показали себя профессионалами. Но столкнулись с очень грамотным сопротивлением «Волги». Рад за Сергея Николаевича Жукова, который стал матерым тренером и создает проблемы лидерам. После перерыва он правильно переориентировал свою команду на игру вторым номером и удержал драгоценную победу. Сильные качества соперника были нейтрализованы. Владикавказу нужен авторитетный тренер, который смог бы в полной мере реализовать потенциал этих футболистов. В «Алании» непросто работать, это достояние республики. Здесь нужно не ошибиться с наставником.

Фото ФК «Алания»

Игнашевич не переиграл Калешина

Лидер турнира «Балтика» не смог дома переиграть команду — сенсацию Кубка России «Акрон» (1:1). Дружина Сергея Игнашевича контролировала ход игры до перерыва и открыла счет на 28-й минуте: Казаев оказался самым расторопным и в сутолоке протолкнул мяч в сетку.

В целом встреча получилась малособытийной. Хозяева столкнулись с насыщенной обороной подопечных Евгения Калешина и больше опасных моментов не создали. Гости же дождались своего шанса в концовке. Понсе упал в чужой штрафной после контакта с Дудиевым — судья назначил пенальти. Сам пострадавший привел приговор в исполнение — 1:1.

Игнашевич остался недоволен игрой «Балтики» в позиционной атаке.

— Сложная игра. Достаточно сумбурная. К сожалению, находясь под давлением, мы провели немного позиционных атак. Хочется большего в этом плане. Жду большего от полузащитников, инсайдов. Эта встреча нам показала, где надо прибавлять. Имею в виду позиционные атаки. Набрали одно очко, двигаемся вперед.

«Балтика» сохранила четырехочковый отрыв от «Рубина».

Щербаченко: — «Балтика» играла в свой футбол, очень прагматично, сухо. Эстетики было мало. Вновь работали стандарты и навесы. Калининградцы открыли счет в первом тайме. Показалось, что хозяева поверили в свои силы. Мол, сами не пропустим, да еще и поймаем вас на контратаке. Однако во втором тайме «Акрон» перестроился и полностью контролировал ситуацию. В итоге гости сравняли счет с пенальти. Хотя ни один повтор не подтвердил, что это был железный 11-метровый... Показательно, что после этого гола Евгений Калешин гнал подопечных вперед, рассчитывал на победу на выезде, против лидера. Думаю, в любом случае «Балтика» должна решить задачу и выйти в РПЛ.

Фото ФК «Балтика»

Нулевое дерби

Татарское дерби завершилось нулевой ничьей. «КАМАЗ» совсем ничего не соорудил впереди, «Рубин» же мог открыть счет в первом тайме. Лисакович хлестко бил из пределов штрафной, но Мамин успел выставить ногу и отвести угрозу.

«Рубин» остался на втором месте, «КАМАЗ» пока не забил ни одного мяча этой весной.

По мнению наставника казанцев Юрия Уткульбаева, поле в Набережных Челнах оказало влияние на ход игры:

— Когда утром увидели поле, мы чуть-чуть поменяли свои планы. Пришлось подстраиваться под обстоятельства. Команды бились как могли. Больше было похоже не на игру, а на битву. Зрелища было мало.

Щербаченко: — Разговоры о поле в Челнах, наверное, уже набили оскомину. Но факт остается фактом. Газон не соответствовал уровню татарского дерби. До матча ходили слухи, что «КАМАЗ» будет действовать вполсилы, чтобы помочь «Рубину» вернуться в РПЛ. Однако я этого не увидел. Да и мэр Челнов накануне встречи подчеркнул, что его команда даст бой.

Радует, что в Челнах такое внимание уделяется футболу, а вот сама игра разочаровала. «КАМАЗ» быстрее приспособился к этому полю, старался как-то комбинировать. «Рубин» же больше играл на результат, на что, конечно, имеет полное право.

Вообще Татарстан сейчас представлен в первой лиге тремя клубами. Возможно, стоит рассмотреть вопрос со строительством небольшого стадиона в Казани с хорошим искусственным покрытием. Тогда можно будет разносить матчи, где-то подстраховываться, потому что в той же Казани периодически возникают вопросы по газону. Правильный пример сейчас подал Новороссийск, где постелили суперсовременный искусственный газон. Вот вам и решение проблемы.

Нужно признать, что пока «Рубин» неуверенно идет к премьер-лиге. Очки даются с большим трудом. Надеюсь, казанцы еще прибавят этой весной.

Фото ФК «Рубин»

Кто остановит «Родину»?

«Родина» — однозначно лучшая команда первой лиги после возобновления сезона! Три победы в трех матчах! Жертвами подопечных Дмитрия Парфенова стали крепкий «Шинник», амбициозные «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

Встреча с хабаровчанами долгое время держала зрителей в напряжении. До перерыва хозяева были поближе к голу. Калмыков имел два добротных момента — подвела реализация. Гости ответили уже во втором тайме, когда Фомин немного не выцелил в дальний угол.

Все решилось в последние 10 минут. Сработала замена Парфенова. Вышедший на поле 19-летний Мартовой сначала заработал пенальти, а потом замкнул передачу Андреева — 2:0.

СКА терпит третье поражение кряду. Команда Романа Шаронова — шестая. «Родина» — 11-я, но отстает от Хабаровска всего на два очка.