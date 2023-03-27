«Балтика» уходит в отрыв, «Алания» не достает «Рубин», Евсеев неудержим

«СЭ» обсудил яркие моменты 24-го тура первой лиги с бывшим тренером «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Федором Щербаченко.

Василенко дебютировал в «Алании» ничьей с «Рубином»

В центральном матче тура в Грозном сошлись «Алания» и «Рубин». Битва за второе место получилась довольно яркой, пусть и без голов. Владикавказцы подошли к поединку уже с новым главным тренером. Команду принял экс-наставник «Факела» Олег Василенко. Он сразу же поменял тактическую схему «барсов» — против казанцев красно-желтые вышли в три центральных защитника. Вновь не попал в стартовый состав самый результативный игрок лиги (7 голов плюс 12 голевых передач) Галоян. Рулевой гостей Юрий Уткульбаев оставил в запасе Лисаковича, сделав ставку в атаке на дуэт — Митков — Фамейе.

«Алания» могла открывать счет в дебюте встречи. Гурциев вывалился один на один с Дюпиным, но пробил, откровенно говоря, неважно. Голкипер остался на ногах и отвел угрозу. Визави Дюпина Солдатенко пришлось приложить гораздо больше усилий, чтобы вытащить мяч из-под перекладины после плотного удара Горбунова.

После перерыва паритет по числу опасных моментов сохранился. Соперники по разу попали в перекладину. Сначала Хосонов, похоже, навешивал на дальнюю штангу. Мяч свалился у него с ноги и угодил в крестовину.

А затем вышедший на замену Лисакович решился на прямой удар со штрафного метров с 25. Риск почти оправдался. Могучий выстрел приняла на себя перекладина — треск был слышен по всему стадиону. В итоге ничья, которая больше устроила «Рубин».

— Результатом недовольны, настраивались на победу, — сказал на пресс-конференции Василенко. — Мы все расстроены. Сделали первый шаг. Он оказался маленьким, тем не менее это шаг. Будем двигаться поступательно и совершенствовать то, что хорошо может делать «Алания» — атаковать, быть агрессивными и быстрыми.

«Рубин» — второй, «Алания» — четвертая.

Щербаченко: — Василенко поменял схему, сыграл в три центральных защитника. Думаю, этот ход себя оправдал. Игра была равна, но владикавказцы в первом тайме выглядели конкретнее в атаке. Гурциев не реализовал выход один на один. У «Рубина» в нападении мне не понравился болгарин Митков. Пока тяжеловат, не набрал форму. Да и Фамейе уходил от борьбы. Поэтому казанцам приходилось проверять Солдатенко ударами с дальней и средней дистанции. Выстрел Горбунова был весьма опасным.

После перерыва Василенко рискнул, выпустил Гиоргобиани и фактически перешел на игру в три нападающих. Не могу сказать, что это сработало. Напротив, «Рубин» завладел инициативой, контролировал мяч. В целом, ничья закономерна. Этот результат больше устроил гостей.

ФК «Арсенал» (Тула)

Первая победа Сторожука

«Арсенал» после неудачного возобновления сезона (всего одно очко в трех турах) был обязан дома обыгрывать тонущую «Уфу», которой, впрочем, очки тоже нужны как воздух. В стартовый состав «оружейников» вернулся залечивший травму Луценко. Отбывший дисквалификацию Григалава все-таки остался в запасе. Видимо, Александр Сторожук не забыл о грубой ошибке защитника в матче с «Родиной» (2:3).

«Уфа» резво начала тайм, прессинговала, но до конкретики дело не дошло. «Арсенал» открыл счет на 27-й минуте усилиями трио ветеранов. Начал атаку Панченко, Луценко, обыгравшись с Ткачевым, выскочил на ударную позицию и левой ногой, шведой по сложной траектории послал мяч в дальний угол. Получилось красиво!

После перерыва хозяева контролировали ход встречи и могли убивать интригу на 81-й минуте. Хабибов зряче бил из-под защитника — великолепный сейв совершил Кукушкин. И тут же гости ужалили, едва не отправив туляков в нокаут. Мухин передачей из глубины отрезал защиту «Арсенала». И Молтенинов здорово реализовал свой шанс. 1:1! Очередной конфуз «Арсенала»?

Хозяев спас опытнейший Ткачев. Сергей протащил мяч к дуге штрафной и с левой ноги пробил впритирку со штангой. Адреналиновая победа дружины Сторожука.

— Тяжело действовать против команд, которые упрощают игру, просто перебивают мяч за центр поля, — заметил Сторожук. — Но мы верим в свои принципы. Здорово поработали. Понимали, что мы не заслуживали поражений в двух матчах. Надеюсь, станем сильнее психологически. Считаю, угадали с переводом в середину поля Ткачева. Он забил отличный гол.

«Арсенал» — пятый, отставание от «Алании» — пять очков.

Щербаченко: — «Арсенал», как обычно, агрессивно начал встречу. Порадовало возвращение в строй Луценко. Треугольник Панченко — Ткачев — Луценко по-прежнему работает. Это трио организовало первый гол туляков. Луценко все исполнил прекрасно. «Уфа» действовала организованно, не отсиживалась сзади, выбегала в контратаки. Но «Арсенал» все-таки был лучше готов. Удавалась игра в короткий-средний пас на таком поле, хозяева выигрывали единоборства. Правда, гости угадали с заменой. Молтенинов первым же касанием сравнял счет! Однако буквально через 40 секунд Ткачев принес победу тулякам. Уфимцы просто не до конца отошли от радости после гола. Понравилась самоотдача «оружейников», их настрой. Этот матч вселяет в болельщиков оптимизм, что команда Сторожука еще может зацепиться за стыки.

Вадим Евсеев. Ярослав Неелов, ФК «Шинник»

Евсеева позовут в «Нижний Новгород»?

«Шинник» дома (комиссия признала, что поле в Ярославле пригодно для игры в футбол) разгромил «Нефтехимик» — 3:0. Хозяева сняли все вопросы о победителе еще до перерыва, забив три гола за шесть (!) минут. А ведь Базелюк мог выводить гостей вперед в дебюте встречи — здорово сыграл Филиппов.

Ярославцы своими моментами распорядились гораздо бережнее. Осипов оказался расторопнее всех в чужой штрафной после подачи углового. Грузнов так подставил голову после верховой передачи Семенова с фланга, что мяч по замысловатой траектории опустился за спину Обухову. Третья голевая атака хозяев получилась образцовой. Никто не сфальшивил. Кулишев принял передачу из глубины поля, подработал мяч себе на ход и вторым касанием перевел направо Соколову, который в касание пробил в дальний угол.

«Шинник» делит 6-7-е места с «Волгарем». До зоны стыков уже 5 очков.

— После такой победы не считаете, что пора подкорректировать задачу на сезон? — вопрос Евсееву на пресс-конференции.

— Не надо бежать впереди паровоза. Мы находимся на том месте, которое заслуживаем. Радует, что те три игрока, которых мы взяли зимой, нас усилили. Конкуренция возросла. Набрали уже 35 очков. Осталось немного. Ребята знают, сколько еще нужно. А потом будут уже подарки от меня получать.

Щербаченко: — В начале игры «Нефтехимик» выглядел неплохо, но затем «Шинник» включился и отправил гостей в нокаут. Голы — на загляденье! Пошли разговоры о том, что Евсеева могут позвать в Нижний Новгород. И они, похоже, небеспочвенные. На сегодняшний день Вадим Валентинович является, пожалуй, самым сильным претендентом на пост наставника нижегородской команды, если в клубе РПЛ вдруг решат сменить тренера.

Шедевр Пряхина

«Балтика» укрепила свое лидерство в турнире. Дома команда Сергея Игнашевича одолела «КАМАЗ» — 1:0. Хозяева сразу взяли игру под свой контроль, создавали напряжение у чужих ворот. На 30-й минуте едва не сработало главное оружие калининградцев — стандарт. После подачи углового Лазарев головой бил наверняка, однако Мамин в блестящем прыжке спас гостей. Челнинцы ответили голом. Однако арбитр посчитал, что мяч все-таки покинул пределы поля, когда Арустамян выполнял передачу на Шамкина.

После перерыва подопечные Игнашевича вновь владели инициативой, но до гола было далеко. Все решило индивидуальное мастерство вышедшего на замену Пряхина. 20-летний полузащитник, права на которого принадлежат ЦСКА, принял мяч в районе центрального круга, продвинулся вперед, уйдя от стыка с соперником, и от радиуса штрафной с правой ноги поразил правую от себя «девятку». Изумительный удар. Шедевр!

Эта победа позволила «Балтике» увеличить отрыв от «Рубина» до шести очков, от «Енисея» — до девяти. Что происходит с «КАМАЗом»? Два очка в четырех турах и ноль забитых голов.

— Очень доволен игрой и результатом, — сказал на пресс-конференции Игнашевич. — Единственное — не понравилась нервная концовка. Надо брать игру под контроль и избегать пинг-понга.

Щербаченко: — «КАМАЗ» хорошо подготовился к игре в Калининграде. У хозяев не было большого количества моментов. Калининградцы вновь играли схематично, размеренно. В итоге победный гол стал следствием индивидуального мастерства молодого парня. Сумасшедший удар Пряхина! Далее «Балтика» уже играла по счету, прагматично. Игнашевич произвел очень грамотные замены, набрал важные очки. При этом хочу отдать должное «КАМАЗу». Челнинцы показали себя зрелой командой. Игроки четко знают, что им нужно делать на поле. Немного не хватило квалификации определенным футболистам.

Нури Абдоков. ФК «Кубань»

Кто остановит Абдокова?

Что за чудо-парень играет в «Кубани»? Абдоков забил уже в пятом матче кряду! На этот раз пострадал «Волгарь». На 52-й минуте после скидки Щеткина 22-летний атакующий хавбек ушел от борьбы с соперником, ворвался в штрафную, выдержал паузу и пробил из-под защитника в угол ворот Смирнова. Очень зрелое исполнение! В составе хозяев выделялся Ткачук, от которого «Кубань» решила избавиться этой зимой. Чего только стоит коварный удар экс-футболиста «Зенита» с левой ноги с 25 метров. Краснодарцев спасла перекладина. Астраханцы все-таки отыгрались усилиями Липового. Южное дерби удалось!

Щербаченко: — Помимо Абдокова, я бы выделил у гостей Щеткина, который не забил ударом боковыми ножницами. Абдоков продолжает пополнять свой лицевой счет и обращать на себя внимание. «Волгарь» вернулся в игру, отыграл мяч и даже имел шансы вырвать победу. Но подвела реализация.

Ланину чуть не снесли голову

Из-за неготовности поля в Хабаровске СКА принимал «Енисей» в Санкт-Петербурге. Ключевой момент матча произошел на 23-й минуте. Симонян в борьбе за мяч прямой ногой, шипами попал в лицо Ланину. Со стороны смотрелось жутко. Игроку СКА справедливо показали прямую красную карточку, а футболист «Енисея» с перебинтованной головой вынужден был досрочно завершить матч.

Получив численное большинство, команда Вадима Гаранина его не реализовала. Можно вспомнить только мощнейший удар Ломакина с линии штрафной — Имамов в красивом прыжке перевел мяч на угловой. В итоге нулевая ничья.

«Енисей» остался третьим, Хабаровск набрал первое очко этой весной, но по-прежнему не может забить.

Щербаченко: — То, что происходило в СКА до игры (накачка, отчисление нападающего Алиева), повлияло на хозяев в начале встречи. Они вышли на поле заведенными, но в какой-то момент перегорели и остались в меньшинстве. Саркисян совершил безрассудное действие — прямая красная карточка абсолютно по делу! Зачем так играть в середине поля? Здоровья Ланину! Порой перенастрой игроков может приводить к серьезным повреждениям.

Ожидал, что «Енисей» забьет после перерыва. Хабаровск показал зубы. Я бы даже сказал — клыки. Вдесятером подопечные Шаронова даже могли добиться победы. Выделялся Гелоян. Похоже, СКА отходит от сборов, от нагрузок, набирает форму. Но не поздновато ли?

Комплимент в адрес судей

Щербаченко: — Мы часто ругаем наших судей, но в этом туре к ним нет нареканий. Очень качественная работа. Особенно мне понравился Чебан, который судил встречу «Арсенал» — «Уфа». Все четко, разобрался во всех эпизодах. Да и другие рефери заслуживают добрых слов. Если раньше по весне «люди в черном» творили порой что-то непонятное, то сейчас видна положительная динамика. Это вселяет оптимизм. Есть резерв, есть смена у арбитров РПЛ. На молодых рефери можно делать ставку.