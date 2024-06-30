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Сегодня, 13:30

«Говорю Каштанову: «Я, может, тоже на Луну хочу улететь». Президент «Урала» — о Шатове-тренере, Бикфалви, Гончаренко, РПЛ

Президент «Урала» рассказал о жизни команды после вылета из РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Урала» Алексей Каштанов
Алексей Каштанов.
Фото Global Look Press
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как живет команда после вылета из РПЛ.

— Как вы пережили вылет из РПЛ?

— Я еще это и не пережил...

— Задача на сезон очевидна?

— Конечно. Вернуться в премьер-лигу.

— Напрямую или стыки тоже рассматриваете?

— Задача — вновь оказаться в РПЛ. А как мы ее решим — это уже, что называется, наше дело, наш вопрос.

— Сильно ли теперь сократится бюджет клуба?

— Конечно, сократится. Ну а как? Мы сами виноваты. Тут больше не на кого пенять. Надо спрашивать с себя. На сколько процентов уменьшится бюджет? Не готов озвучивать цифры.

— С Гончаренко после вылета команды в ФНЛ не общались?

— Почему? Общались. Остались в нормальных отношениях. Продолжаю считать Виктора Михалыча большим тренером. Но вот что-то у него не сложилось. Верил в него до последнего... Думал, он справится. Осознает ли он и свою ответственность за случившееся? Это у него лучше спросить. Но раз не выполнил задачу, конечно, ответственность лежит и на нем. Думаю, Гончаренко чувствует и свою вину.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Вся вина на мне! Я был как будто зомбирован. Надо было раньше менять Гончаренко». Иванов — о вылете «Урала»

— Турнир в ФНЛ, как правило, выигрывают матерые волки. Почему решили доверить пост главного тренера Евгению Аверьянову?

— Евгений Геннадьевич давно в нашем клубе, поработал со многими большими тренерами, набрался серьезного опыта. Думаю, что даже раньше надо было доверить ему этот пост. Но получилось так, как получилось. Считаю его молодым, амбициозным, знающим специалистом. Мы все на него рассчитываем.

— Олег Шатов может по ходу сезона переквалифицироваться из тренера в играющего тренера?

— Нет, скорее всего, не сможет.

— Здоровье не позволит?

— Дело не в здоровье. Олег сделал свой выбор, решил пойти по тренерскому направлению. Работает с большим желанием. Мы предоставили ему такую возможность. Шатов состоялся как футболист. Думаю, и в новой роли себя здорово проявит. Перспективы у него есть.

Олег Шатов и Григорий Иванов
Олег Шатов и Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»

— Поговорим о составе. С Кулаковым расстались только потому, что он является легионером?

— Да, конечно. Если бы не покинули РПЛ, то, безусловно, оставили бы еще на сезон нашего капитана. По мастерству, по самоотдаче к нему никаких вопросов нет. Мы очень благодарны Денису за эти девят лет. Но в Первой лиге другой лимит на легионеров. К сожалению, вот так получилось...

— Значит, в ближайшее время расстанетесь и с другими иностранцами?

— Да. Расстались с Кики, Влутом. Сегодня решили вопрос с Шетттине, попрощались с ним.

— А что будет с Бикфалви?

— У Эрика в семье произошла трагедия. Он на несколько дней улетал домой. Сейчас к нам присоединился. Пока готовится к сезону, провел несколько индивидуальных тренировок. А дальше посмотрим, решим.

— Значит, есть шанс, что сыграет еще и в ФНЛ?

— Шанс есть у всех. Пока он готовится к чемпионату.

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— Как быстро договорились с Ионовым по продлению контракта?

— Алексей — большой профессионал. Он очень правильно относится к футболу, к тренировкам, к себе. Даже не сомневался, что нужно его постараться сохранить. Хорошо, что договорились.

— Вы сетовали на то, что «Уралу» не хватает забивного форварда. Проблема решается?

— Пока ничего не готов сказать. Работаем в этом направлении. Тот же Ионов у нас скорее играет на фланге.

— В «Урал» сватают форварда «Факела» Маркова. Это правда?

— Мы бы хотели видеть такого нападающего в «Урале». Но, мне кажется, «Факел» его не отпустит. Посмотрим.

Футболист «Урала» Алексей Каштанов
Алексей Каштанов.
Фото Global Look Press

— Какова ситуация с Каштановым? Вы недавно сказали, что Алексей неправильно себя ведет, за спиной руководства предлагает себя другим командам.

— Просто надо знать Алексея. У него каждое трансферное окно появляются какие-то варианты, желания... Приходится ему объяснять, что, когда заключается контракт, клуб берет на себя определенные обязательства. Мы их выполняем. Тренируем его, обуваем, одеваем, платим зарплату. Но и у него тоже должны быть обязательства перед «Уралом». По-моему, это неправильно и некрасиво часто подходить к руководству и говорить: я вот туда хочу перейти или еще куда-то. Не знаю... Говорю ему: «Я, может, тоже хочу на Луну улететь. Но вот не получается».

— Так он остается в «Урале»?

— Пока да. Он с нами. Но в данном случае «никогда не говори «никогда». Трансферное окно открыто. Всякое может случиться.

— По Ишкову и Дмитриеву есть предложения от клубов РПЛ?

— Зачем им сейчас куда-то уходить? Ребята играют в нашем клубе, прогрессируют. Дай Бог, чтобы выросли в больших футболистов.

Футбол
Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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