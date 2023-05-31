Кто сыграет в стыках за РПЛ? Юный московский клуб и лучшая команда Сибири

«Родина» и «Енисей» рвутся в премьер-лигу.

До конца сезона в первой лиге остается еще один тур, но основные вопросы уже решены: напрямую в РПЛ отправятся «Рубин» и «Балтика», а в стыковых матчах примут участие «Енисей» и «Родина». Третье место займет «Алания», но она не получила лицензию на участие в элите, поэтому не сыграет в переходных матчах.

«Енисей» встретится с командой, которая займет 14-е место в РПЛ (сейчас это «Пари НН»), а «Родина» — с 13-м местом (сейчас — «Крылья Советов»). Что известно о потенциальных новичках лиги?

Фото ФК «Родина»

«Родина»

История

Это очень молодой клуб. Он основан в 2015 году на базе одной из столичных футбольных секций, но до 2019-го не выступал на профессиональном уровне. С сезона-2019/20 «Родина» начала играть во второй лиге и лишь год назад перебралась на ступень выше. Дебютный сезон в первой лиге — и уже стыки!

«Родина» хоть и юна, но амбициозна. Она принадлежит бизнесмену Сергею Ломакину, который любит футбол и ранее уже вкладывался в «Ригу» и кипрский «Пафос». Во второй лиге играют целых два ее фарм-клуба: «Родина-М» и «Родина-2», есть своя команда и в медиафутболе. Еще четыре года назад клуб озвучил цель попасть в РПЛ к 2024 году и пока последовательно идет к ней.

Дмитрий Парфенов. Фото ФК «Родина»

Тренер

В «Родине» работает немало спартаковцев, хотя прямой связи с красно-белыми у клуба нет. Главный тренер — Дмитрий Парфенов, обладатель Кубка России с «Тосно», имеющий солидный опыт работы в РПЛ. В штабе у экс-защитника «Спартака» много знакомых лиц — Александр Павленко, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных. Парфенов возглавляет «Родину» всего сезон, но уже добился с ней успехов.

Состав

«Родина» — не только молодой клуб, но и молодая команда. Ее средний возраст — один из самых низких в первой лиге. Среди лидеров команды есть игроки и со спартаковским прошлым (Артем Воропаев), и с армейским (Астемир Гордюшенко), и с динамовским (Заурбек Плиев, Дэвид Сангаре). Есть и тройка легионеров — словенский защитник Митья Крижан, бразильский хавбек Уэсли и нигерийский форвард Раймонд Адеола. Лучший бомбардир команды и лиги — Иван Тимошенко (14 голов).

Опыт в РПЛ

«Родина» никогда не играла в премьер-лиге и может стать восьмым московским клубом, принимавшим участие в чемпионатах России. Соперников она принимает в академии «Спартака», а осенью пять матчей провела на динамовской «ВТБ Арене» — пока выдерживал газон. В перспективе клуб планирует реконструировать стадион «Спартаковец» на северо-востоке столицы.

Фото ФК «Енисей»

«Енисей»

История

Красноярский клуб — ветеран на фоне «Родины». «Енисей», сперва носивший название «Локомотив», играл еще в Кубке СССР-1938. В советские времена красноярцы никогда не добирались до высшей лиги, а после развала Союза, уже под названием «Металлург», превратились в «команду-лифт» между первым и вторым дивизионом. Только в сезоне-2018/19 «Енисей» на год заглянул в премьер-лигу.

Тренер

Вадим Гаранин уже работал в «Енисее» в прошлом сезоне, а летом перебрался в «Сочи» — из-за отсутствия лицензии Pro он де-юре считался ассистентом Александра Точилина, но руководил тренировочным процессом. На Черном море у Гаранина не получилось: уже зимой он вернулся в «Енисей», заняв пост старшего тренера. Однако и здесь после шестиматчевой безвыигрышной серии был отправлен на отдых. До стыковых матчей команду в роли главного тренера довел экс-директор клуба Алексей Ивахов.

Фото ФК «Енисей»

Состав

За четыре года, что прошли с момента вылета «Енисея» из РПЛ, состав команды сильно обновился. Из лидеров остался только Валерий Кичин — защитник сборной Киргизии сейчас играет важную роль в клубе. Другой системообразующий футболист — капитан Егор Иванов: он играет в Красноярске уже 10 лет, но пропустил единственный сезон в элите из-за разрыва крестообразных связок. Лучшие снайперы команды — Никита Глушков и Андрей Окладников.

Опыт в РПЛ

Единственный для «Енисея» сезон-2018/19 запомнился не его результатами, а вызывающей работой его медиаслужбы — клуб активно и ярко вел соцсети, мастерил вычурные футболки и дарил главным тренерам соперников книги. В чемпионате же сибирский клуб занял последнее место с 20 очками.

Сейчас — третья попытка «Енисея» выйти в РПЛ через стыки: в 2017-м он уступил «Арсеналу» по сумме двух матчей, в 2018-м — поменялся дивизионами с «Анжи».