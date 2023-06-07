«У нас работают люди из «Спартака» Романцева. Нет премиальных за ничьи». Интервью директора «Родины»

Сегодня московский клуб сыграет с «Пари НН».

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин накануне первого стыкового матча против «Пари НН» дал обстоятельное интервью «СЭ».

С уважением относимся к «Пари НН», но концентрируемся на своей игре

— Лично вы сильно волнуетесь перед первым стыковым матчем с «Пари НН» (разговор состоялся во вторник. — Прим. «СЭ»)?

— Нет. Сегодня как раз сидели и разговаривали с Дмитрием Парфеновым на эту тему. У нас у обоих нет ощущения, что завтра особенная игра. Идет обыкновенный рабочий процесс. Возможно, в день матча появится какое-то волнение. А сейчас просто есть понимание: мы должны сделать все, что от нас зависит.

— Ваш соперник по стыкам определялся в последнем туре РПЛ. Были ли какие-то предпочтения? Может быть, не хотели сыграть как раз таки с нижегородцами?

— Предпочтений не было. Но есть одна забавная история. Зимой на сборах мы играли с «Пари НН». И по ходу того спарринга я оценивал нашу команду с точки зрения того, как мы после некоторого переформатирования будем выглядеть на фоне клуба РПЛ. И у меня почему-то тогда возникло устойчивое ощущение, что мы в этих составах еще сыграем с нижегородцами.

— Ничего себе.

— Да. Накануне последнего тура РПЛ мы скорее обсуждали «Факел» и «Крылья», а не «Пари НН». Однако непосредственно в день тура я вспомнил тот матч с нижегородцами на сборах и как-то интуитивно подумал, что именно с ними нам и предстоит встретиться в переходных играх.

— Обсуждали с Дмитрием Парфеновым, как решить проблему Тимура Сулейманова, который в этом сезоне в РПЛ забил 10 голов? Это для вас серьезная головная боль?

— Нет, на эту тему мы вообще не говорили. Там же не только Тимур опасен.

У нас, к слову, Ваня Тимошенко с учетом Кубка России в этом сезоне забил 15. Понятно, что это не РПЛ, но тем не менее. Ваня только дебютировал в ФНЛ — и сразу такая результативность. Так что у «Родины» тоже есть свои козыри в штрафной площади соперника.

Мы, безусловно, с уважением относимся к «Пари НН». Там есть целая группа интересных и уважаемых игроков. Есть даже футболисты, которых в плане селекции мы рассматриваем как ролевые модели. Но мы точно не сидели и не ломали голову, как нам нейтрализовать Сулейманова. Больше концентрируемся на своей игре.

— Первую часть сезона «Родина» завершила на 13-м месте. Сейчас вы в стыках. С учетом такого преображения этот сезон точно можете занести себе в актив?

— У нас сдержанно-позитивная оценка. И это касается не столько места, которое мы заняли, а того, что удалось сделать с прицелом на будущий сезон.

У меня на протяжении карьеры было немало случаев, когда ты увидишь футболиста и «заболеешь» им. Но твоя команда никак не дорастает до этого игрока — уровень его амбиций все время оказывается выше статуса твоей команды. И ты каждые полгода пытаешься найти новые аргументы. И когда потом все-таки удается привести игрока в команду, то он всерьез и надолго оправдывает твои ожидания, словно благодарит за терпение и ожидание. Вот в нынешнем сезоне как раз удалось заполучить сразу несколько ребят, за которыми «охотился» чуть ли не с первых дней создания «Родины».

— Например?

— У меня до сих тот же Ваня Тимошенко вбит в телефоне как «Ваня Тимошенко «Велес» (форвард выступал за «крылатых быков» в 2019 году. — Прим. «СЭ»). Я каждое окно пытался его заманить к нам, но это удалось только прошлым летом. Та же самая история с Русланом Фищенко. Считаю, мы не зря предпринимали несколько попыток пригласить этих ребят, так как понимали, что с ними можно расти, прогрессировать. Давно следили за Астиком Гордюшенко, знали, на что он способен. Он в итоге провел очень сильный сезон. И по многим показателям выделялся не только в «Родине», но и во всей лиге.

Фото ФК «Родина»

Трансферы

— Вы согласны, что зимой провели мощнейшую селекцию по меркам ФНЛ? Султонова, Фищенко, Плиева, Камышева можно считать звездами первой лиги. А ведь осенью к вам присоединился еще и Калмыков.

— Не забывайте и про остальные зимние трансферы — про Олега Дмитриева и Митю Кризана, купленного в Словении. Да и Кирилл Колесниченко своим отношением к делу и универсализмом принес пользу.

Мы никогда не шарахаемся, всегда спокойно работаем. Стратегически есть четкое понимание, что и на каком этапе нам нужно сделать. Не всегда надо опережать события.

— Что вы имеете в виду?

— Когда вышли в ФНЛ, у нас была группа молодых, ярких футболистов, которые играли ранее только в ПФЛ. Также взяли ребят со стороны, которые тоже выступали только во втором дивизионе, — того же Ивана Тимошенко. Мы закладывали полгода, за которые эти 19 футболистов должны были адаптироваться в ФНЛ.

В среднем игроку нужно от 5 до 15 матчей, чтобы перейти на другой уровень. Понимали, что в первой части сезона нам будет крайне сложно, но надо будет просто перетерпеть. Это было правильно еще и с человеческой точки зрения. Нужно было дать шанс тем ребятам, с которыми мы решили задачу по выходу в первую лигу. Они наделены качествами и заслуживали права попробовать свои силы на другом уровне.

— Зимой вектор изменился?

— Изменился согласно плану. Перед уходом на зимнюю паузу честно сказал ребятам: «У вас было время, чтобы адаптироваться в ФНЛ. Кто сумел себя зарекомендовать — остается в первой команде, но конкуренция станет еще жестче. Скоро придут игроки, которых мы возьмем с прицелом на следующий сезон, когда перед «Родиной» будет стоять задача выхода в РПЛ».

— Не боялись, что после первой части сезона можете и не выбраться из подвала турнирной таблицы?

— Нет. Все время было понимание, что мы выправим ситуацию и поднимемся в верхнюю часть турнирной таблицы. Если осенью об этом больше говорили с Дмитрием Парфеновым, то зимой, когда пригласили всех вышеперечисленных футболистов, уже сами ребята настраивались на стыки.

— Смело.

— Просто уже на зимних сборах сложилось понимание, что у нас сплоченная команда, обладающая игроками, которые способны решить довольно серьезные задачи. Важно и то, что между тренерским штабом и игроками появилась химия.

Фото ФК «Родина»

Султонов, Фищенко, Калмыков? Никого деньгами не убивали

— Вы лихо начали весну, победив «Шинник», тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». Но затем последовали поражения от «Краснодара-2» и «Акрона».

— После этих поражений, видя злобу и досаду коллектива на потерянные очки, возникло ощущение, что мы можем выиграть чуть ли не все оставшиеся матчи. Победили на выезде махачкалинское «Динамо», «Нефтехимик», «Волгу». Когда ты находишься внутри клуба, видишь, как команда набирает обороты, как она ловит состояние «в потоке», то понимаешь, что того или иного соперника ты можешь обыграть.

— Как удалось заманить в «Родину» Султонова, Плиева, Калмыкова. Фищенко?

— Если вас интересует финансовый вопрос, то деньгами мы никого не убивали. Среди этих игроков нет никого, кто пришел на повышение зарплат. Как раз наоборот — почти все «упали» по деньгам. Сыграли свою роль другие факторы и, возможно, наше горячее желание видеть ребят в «Родине». Все новички поверили в команду, в перспективы проекта.

— Это правда, что «Родина» входит в топ-3 клубов ФНЛ по бюджету?

— Смотря что считать бюджетом. Если брать за основу среднюю зарплату игроков, однозначно мы за пределами первой пятерки. Мы входили в сезон, и примерно 70 процентов зарплат у нас были в диапазоне 100-130 тысяч рублей в месяц. В весенней стадии уровень средней зарплаты в команде, конечно, заметно вырос. Но при этом все равно, полагаю, в топ-30 самых высокооплачиваемых игроков лиги нет ни одного нашего футболиста.

В теории клуб может многое себе позволить, но в этом нет совершенно никакой необходимости. Мы не собираемся участвовать в гонке зарплат, практически никогда при переговорах не входим в ситуацию торгов, когда нужно «перебивать» деньгами. Акцент делаем на совокупность других факторов.

Ну а что касается финансов, то важно не только, сколько получают твои сотрудники, важна финансовая стабильность. У нас и зарплаты, и премии платятся всегда вовремя. создана отличная атмосфера внутри клуба. Ну и то, что «Родина» — московский клуб, тоже является определенным фактором. У нас хорошая инфраструктура в пределах МКАД.

— Согласны, что если брать группу атаки «Родины», то по этому параметру вы уступали только «Рубину»?

— Имеете в виду только нападающих?

— Нет. Всю группу. Тимошенко, Султонов, Калмыков, Андреев, Гордюшенко.

— А почему мы уступаем «Рубину»? У Казани в составе более звонкие и статусные имена, но по набору игровых качеств и демонстрируемому уровню, думаю, это примерно сопоставимые истории.

Фото ФК «Родина»

Тимошенко, Гордюшенко

— Понимали, что Тимошенко, который в итоге поделил звание лучшего бомбардира с Гузиной из «Балтики», может «выстрелить» в своем первом сезоне в ФНЛ?

— Уже года три повторяю, что Ваня способен стабильно забивать по 15 голов за сезон. Но бить себя кулаком в грудь и утверждать, что я был уверен, что Тимошенко окажется в числе лучших бомбардиров лиги, все-таки неправильно.

Я его видел в разных командах и замечал, что у этого нападающего всегда возникают моменты. Не стоит забывать и о том, как работают наши тренеры под руководством Дмитрия Парфенова. Считаю, Ваня попал в очень хорошие руки. Особо применительно к прогрессу Тимошенко отмечу Владимира Евгеньевича Бесчастных. Он как раз специализируется на работе с центральными нападающими, возится с ними. В принципе, Ваня не единичный случай. Лешу Каштанова мы взяли из КФК, побыл в «Родине», поработал и через аренду оказался в «Урале», где мощно себя проявил. Вообще у нас по всем линиям ведется интересная работа, но нападающие — это, наверное, какая-то отдельная наша история.

— Кого из знаковых российских нападающих прошлого вам напоминает Тимошенко? Правда, что его в команде называют «спящим гигантом»?

— Ваню называют Ваней. Параллелей с Романом Павлюченко не возникает, хотя они оба ставропольские. И забивные. Но если копаться в нюансах, то, конечно, они разные.

А в целом бегущий центральный нападающий, фактурный, хорошо координированный и умно играющий в подыгрыше — явление теперь штучное. С кем сравнить? Возможно, со Стефановичем, который сейчас в «Торпедо».

— Астемир Гордюшенко, который в этом сезоне забил 5 голов и отдал 9 результативных передач, — игрок уровня середняка РПЛ? Или даже повыше?

— Сейчас Астемир показывает лучший футбол в своей карьере — мы недавно с ним об этом говорили. У Астика нет провисания в качествах, которые бы его стопорили. Я для себя внутренне закладывался, что с этим полузащитником мы можем спокойно выходить в премьер-лигу и там играть, постепенно двигаться вперед. В общем, Астик способен выступать в РПЛ на весьма крепком уровне.

— В свое время ему было нереально закрепиться в ЦСКА, где в средней линии играли Головин, Дзагоев, Натхо, Вернблум, Еременко?

— Для того чтобы закрепиться в том ЦСКА, ему нужно было сразу прыгнуть на три ступеньки вверх. Перейти из молодежки сразу в команду, которая выступает в Лиге чемпионов, — крайне сложно. Иногда можно упасть. В итоге он оказался в «Торпедо», где ему было тяжело играть на своих козырях. Астик все-таки не только неимоверный трудяга, но и художник, импровизатор. Такие люди должны чувствовать доверие к себе, они должны быть раскрепощены, находиться в состоянии игроцкого счастья. Но этого не случилось. Гордюшенко пришлось откатиться назад.

А дальше к его карьере применимо «искусство маленьких шагов» Антуана де Сент-Экзюпери. Астик потихоньку-потихоньку начал двигаться вперед, и есть основания полагать, что он набрал силу инерции, согласно которой каждые полгода будет становиться сильнее. А то, что не смог остаться в ЦСКА... Знаете, в армейском клубе за 15 лет, на вскидку, только два молодых центральных полузащитника смогли закрепиться по-настоящему, без оговорок. Алан Дзагоев и Александр Головин. Павел Мамаев, например, не смог.

Фото ФК «Родина»

Спартаковский дух. Игроки Романцева

— Султонов не примет участия в стыках из-за травмы. Не боитесь, что эта потеря станет для вас роковой?

— Никто ничего не боится и об этом не думает. Просто когда футболист получает травму, нам прежде всего жаль самого игрока, и переживаем мы вначале за него, а потом уже за команду. Да, Муха поломался, но сидеть и рвать на себе волосы, что он нам не поможет... Зачем? Лучше подумать, как его поддержать, как найти хорошую клинику, как его побыстрее восстановить. К счастью, реабилитация идет хорошо.

Выбыл Султонов — значит, другой исполнитель получит шанс себя проявить. Рабочие моменты. А Муха вернется и будет с нами. Хочу отметить не только его игровые качества, а ментальность. Он лидер по духу. Муха трижды выходил с командами из ФНЛ в РПЛ и еще один раз, теперь уже два, попадал в стыки. Довольно уникальная история. То есть человек пять сезонов успешно решал поставленные задачи. Он вообще не умеет проигрывать!

— Вопрос про ментальность. В тренерском штабе «Родины» работают люди, которые поиграли еще в золотом «Спартаке» Романцева, — Дмитрий Парфенов, Владимир Бесчастных, Юрий Ковтун, да и вы были в той команде. Проявляется ли в вашем клубе спартаковский максимализм 90-х? Ничьи случайно уже не приравниваются к поражениям?

— За ничьи в «Родине» премиальные не платятся, в том числе и за ничьи с теми же лидерами — «Рубином» и «Балтикой».

Футбол — это же игра на победу. Изначально, когда четыре года назад создавалась «Родина», мы обговаривали с владельцем клуба Сергеем Александровичем Ломакиным, какую игру должна показывать команда. Сразу определились с философией.

— И какая у вас философия?

— «Родина» должна стараться действовать первым номером, создавать много моментов, показывать элементы интеллектуального футбола. И думать о победе. И внутренняя система клуба, в том числе в части премиальных, должна стимулировать игроков к победе, а не подталкивать их к отстаиванию ничьей.

А кто может поставить такую игру? В частности, люди, которые выступали в романцевском, тогда еще настоящем «Спартаке». Поэтому мы привлекали специалистов с этим бэкграундом. Суммарно это большая группа. На данном этапе в первой команде это Дмитрий Парфенов, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных и Александр Павленко. Но мы не берем в «Родину» тренеров только за то, что они были в ТОМ «Спартаке». Понятно, что на первый план выходят профессиональные и личностные качества.

Однако от этих специалистов исходит нужная ментальность. Трудно представить, что Дмитрий Парфенов, который много где поиграл на высоком уровне, который, к слову, в матче Лиги чемпионов с «Баварией» при своем скромном росте выиграл четыре кряду верховых единоборства у двухметрового Янкера, будет кого-то бояться. А Владимир Бесчастных, а Александр Павленко, а Юрий Ковтун? Для них нет авторитетов. И это передается ребятам.

В футболе целый ряд слагаемых успеха. Понятно, что важна организация в клубе, атмосфера, правильная селекция и так далее. Но процентов на 30, а то и больше победы зависят от нужной ментальности, от психологии. Когда зимой мы подбирали игроков, общался с каждым из них. Важно было понять, что ребята обладают необходимым победным духом. Тому же Руслану Фищенко без разницы, кого перекусить в центре поля. Муха Султонов как решал задачи, так и будет их решать. Заур Плиев тоже максималист. Олег Дмитриев также привык решать задачи. К ним присоединились ребята, которые прошли осенние жернова и адаптировались к ФНЛ. Получился такой неплохой сплав. Теперь предстоит следующий шаг — игры с «Пари НН». Настраиваемся в стыках сыграть в свой футбол. А там как получится... Никаких прогнозов с нашей стороны тут, конечно, быть не может.

Фото ФК «Родина»

«Алания», стадион

— В комментариях люди нередко «подтравливают» «Родину»: если бы у «Алании» не было проблем со стадионом, то в стыках играла бы она, а не ваша команда. Вас это задевает?

— Давайте проясним два момента. Мы сейчас говорим в сослагательном наклонении. Так вот, если бы... Если бы в девяти матчах, в которых судьи получали двойки за результативные ошибки, допущенные против «Родины», они их не совершали, то, возможно, мы вышли бы в РПЛ без всяких стыков. Это раз.

— Второй момент?

— Мы сейчас в стыках играем с «Пари НН», который, если правильно помню, попал в РПЛ в схожей ситуации, когда из-за несоответствия стадиона в элитный дивизион не пустили «Оренбург».

Сочувствуем «Алании», но мы же занимаем не ее место, а опустевшее место в данной ситуации. Если бы мы предприняли какие-то усилия, чтобы «Аланию» не пустили в стыки, это одно дело — нам самим было бы противно. А в данном случае так сложились обстоятельства. Не пустили «Аланию», и кто должен играть против Нижнего Новгорода?

Мы проделали свою работу. Опередили в упорной борьбе конкурентов, которые мечтали оказаться в пятерке. Теперь регламент бросил нам вызов — сыграть в стыках. Если мы спортсмены, почему должны отказываться от этого шанса?

— Если выйдете в РПЛ, на каком стадионе будете играть?

— При прохождении процедуры лицензирования мы указывали в заявке «ВТБ Арену».

— Дорогая аренда?

— Не забывайте, кто у нас владелец клуба. Сергей Ломакин прекрасно разбирается в маркетинге. Динамовский стадион находится на пересечении двух ключевых автострад. На время проведения матча клубу достается огромный экран, который выходит на эти автострады, виден издалека. Плюс ты можешь продавать ложи, привлекать спонсоров. При грамотном подходе аренда стадиона не будет настолько тяжелой, как может показаться на первый взгляд.

Фото ФК «Родина»

Болельщики, посещаемость в РПЛ

— В этом сезоне на домашние матчи «Родины» порой приходило по 500 человек. На какую аудиторию вы рассчитываете в РПЛ?

— У нас потихоньку растет своя аудитория. Она преимущественно молодежная. Есть родственный проект «Родина-Медиа», которым роскошно руководят Дмитрий Тарасов и Александр T-Кillah. Есть много социальных проектов. Мы себя позиционируем как семейный клуб. Мат и прочие вещи не приветствуются. Стараемся создавать теплую атмосферу, устраиваем различные активности. То у нас блины пекут перед матчами, то бургеры делают, то конкурсы устраивают, фотосессии. И уже начинает появляться группа активных болельщиков. Работаем по школам, приглашаем мальчишек. Уже есть ребята, которые приезжают издалека, чтобы поболеть за «Родину». Например, из Орехово-Зуева.

— Реально ли в разы поднять посещаемость в РПЛ?

— Когда мы в этом сезоне проводили матчи на «ВТБ Арене», на нас в каком-то туре пришло больше, чем на игры РПЛ с участием «Химок» и «Торпедо». Несколько раз удавалось собрать по 3,5 тысячи. Понимаем, что премьер-лига — это уже другой уровень. Точно знаю, что трибуны на наших играх не будут удручающим зрелищем. В Москве есть клубы с историей, со своими болельщиками. Мы в этом плане только развиваемся. На первых порах нужно бороться за каждого человека, создавать ему комфортные условия. Наверное, вы удивитесь, но для целого сегмента юных болельщиков в возрастной группе от 8 до 16 лет в рейтинге самых популярных клубов стоит даже не «Спартак» и не «Зенит».

— А кто?

— Команда из медиалиги — 2DROTS. Выросло уже поколение, которое «живет» в интернете, у которого свой сленг и так далее. Этим ребятам неинтересно смотреть футбол все 90 минут. Когда мы это осознали, то пришли к выводу, что без коллаборации с медийной командой будет очень сложно достучаться до такой аудитории. Другое дело, что в «Родине-Медиа» есть разумный сплав медийных и традиционных ценностей. Семья, уважение друг к другу. Считаю, что Дима Тарасов и Саша T-Кillah — топовые специалисты, ярчайшие рулевые такого проекта.

У нас своя академия, открытый стадион. Туда всегда можно прийти, посмотреть игры, тренировки. Сказать, что мы уже готовый клуб, конечно, нельзя. Нам надо двигаться, двигаться и двигаться. Нет никакого обольщения по поводу того, где мы сейчас находимся. По большому счету это только начало серьезного пути.

— Андрей Аршавин на днях сказал, что Сергей Ломакин выстраивает в «Родине» такую же модель, как РБ «Лейпциг». Согласны?

— Не до конца понимаю, что имел в виду Андрей. РБ «Лейпциг, кстати, за последние годы видоизменился. Я неплохо знаю этот клуб на разных его этапах.

Кого-то сравнивают с «Краснодаром», кого-то еще с кем-то. Мы же хотим выстроить очень четкую вертикаль. Клуб премьер-лиги, клуб ФНЛ, клуб ПФЛ, команда МФЛ, ЮФЛ-1, ЮФЛ-2, академия, медийная команда. Хотим, чтобы вся эта структура эффективно работала и входила в систему международного холдинга, где есть клубы из разных стран. Чтобы мы, с одной стороны, делали ставку на наших игроков, а с другой — не были отгорожены от того, что есть в мировом футболе.

Мы же в «Родину-2» пригласили тренера Франка Артигу, который 11 лет проработал в академии «Барселоны», а последние четыре сезона его признавали лучшим тренером в молодежной системе каталонского клуба. Тренер по физподготовке — испанец, тоже работает у нас. Но мы не отдаем все на откуп иностранцам, они работают и взаимообогащаются знаниями с нашими тренерами. Задача — не сваливаться в какую-то крайность, а искать оптимальный прогрессивный баланс.

В общем, идем своим путем. Клуб был, по большому счету, создан 1 июля 2018 года. Первые два сезона мы являлись отчасти социальным проектом. У нас играли ребята, которые получали крохотные зарплаты. Многих нашли в КФК. Лешу Каштанова, которого потом купил «Урал». Или, например, Жору Юдинцева, который пришел на просмотр на самую первую тренировку, прошел все этапы, до сих пор с нами и сегодня играет в стартовом составе. В прошлом сезоне у нас стояла задача выйти в ФНЛ. Мы ее решили. Дальше в течение двух лет мы должны решить задачу выхода в РПЛ. Если вдруг нам удастся раньше времени, это будет... Наверное, это будет маленькое чудо, которое ускорит развитие клуба.