«Года три назад я бы вас послал...» Григорян негодует. У «Алании» бронза, но в стыках сыграет «Родина»?

Яркие события 32-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Рубин» — чемпион!

«Рубин» выиграл турнир в первой лиге. При Рашиде Рахимове казанцы одержали семь побед в семи матчах! Очередной их жертвой стало крепкое махачкалинское «Динамо» — 2:0.

Первый гол «Рубин» забил в стиле «Балтики» в конце первого тайма. Самошников бросил аут, Тесленко головой перевел мяч дальше, и Фамейе, опять же головой, мощно пробил под перекладину. А сразу после перерыва африканский легионер оформил дубль, с линии вратарской замкнув прострел Кабутова.

Счет мог быть и крупнее. Вышедший на замену Лисакович отличной передачей разрезал оборону гостей, вывел Самошникова один на один с голкипером. Однако крайний защитник казанцев немного замешкался, и его все же накрыли. Казус матча — удаление Апшацева. Хавбек схлопотал две желтые карточки в свой день рождения.

— Догонять всегда тяжело. Но у вас было это желание, — обратился Рахимов в победной раздевалке к своим подопечным. — Знаю, что тренировочный процесс для вас во многих моментах был достаточно сложный. У нас было много интенсивной работы, вам пришлось перестраиваться, у вас болели все мышцы и вы сомневались в каких-то вещах... Но самое важное заключается в том, что вы выходили на игру, выкладывались, умирали, убивались на поле. Вы добывали эти победы, и этого никто у вас не отнимет!

Щербаченко: — В футболе нередко бывает, когда команде остается сделать для цели последний шаг, но из-за нервозности она его не делает. Такое, например, случилось с дортмундской «Боруссией», которая упустила чемпионство. Махачкалинцы провели очень качественный отрезок до перерыва. Впереди они были даже поострее хозяев, раскованнее. Очень показательны слова Мартыновича во флеш-интервью, который подчеркнул, что «Рубину» нельзя так подходить к ответственным играм — фестивально, расслабленно...

«Рубин» все же вышел вперед, забив гол в раздевалку. Хотя этот эпизод можно еще пересмотреть. Не до конца понятно, фолил ли Фамейе на защитнике. Когда же Джоэль оформил дубль, то на радостях надел белую тюбетейку. Однако все тот же Мартынович подошел к нему, снял ее и дал понять, что игра еще не закончена. Очень профессионально со стороны Александра! Это вызывает уважение. Такие люди, как Мартынович в «Рубине», Кашчелан в «Балтике», создают в командах правильную атмосферу.

Нужно отдать должное Рашиду Рахимову. Руководство клуба сделало правильный выбор. Как говорится, угадали с тренером на все деньги. Состав у него был тот же, что и у предшественников, но он выжал из него максимум. Рашиду Маматкуловичу, насколько я знаю, не разрешили привести в «Рубин» своих помощников. Он работал с Олегом Кузьминым, Александром Дутовым, с которыми я пересекался в «Москве» и «Мордовии» соответственно. Считаю, эти специалисты точно его не подвели, они отлично знают атмосферу в команде. И теперь Рахимову нужно подумать, а надо ли менять ассистентов в РПЛ? Заслуга помощников в чемпионстве тоже очевидна.

Ну и хотел бы добрые слова сказать в адрес Махачкалы. Дагестанским ребятам обычно присуще взрывное поведение, споры с арбитрами и так далее. Но сейчас мы этого не видим. Воспитанные футболисты, строго соблюдающие игровую дисциплину, уважающие соперников, не проявляют агрессии. Причем это сейчас уже идет с детского уровня. А что касается непосредственно «Динамо», то такой вектор поведения игроков задал Гаджи Муслимович Гаджиев.

Фото ФК «Рубин»

«Пустите «Аланию» в стыки»!

«Алания» в Грозном переиграла «Балтику» и гарантировала себе бронзовые медали. Нужно отдать должное подопечным Олега Василенко. Команду с вероятностью в 95 процентов не допустят до стыковых матчей из-за неготовности стадиона во Владикавказе. Однако внешне это никак не влияет на мотивацию и настрой футболистов, которые нокаутировали калининградцев уже к 12-й минуте. 2:0!

Первый гол, правда, стал результатом грубой ошибки Осипова, который неосторожно скинул мяч на ход Гурциеву. А вот во втором случае «Алания» провела блестящую контратаку — ее завершил Галоян. Это первый весенний гол Артура, в первой части сезона он набрал 19 баллов по системе «гол плюс пас».

Гиоргобиани мог снимать все вопросы о победителе еще до перерыва — Латышонок справился с непростым ударом из пределов штрафной. «Балтика» возродила интригу на 58-й минуте. Сработал стандарт. Гузина отличился в 14-й раз в сезоне и на сутки вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

Гости завладели мячом, пытались давить, но до конкретики дело не доходило. У Василенко же сработала замена. Свежий Машуков в компенсированное время продавил защитника и перекинул голкипера. 3:1. Красивая победа «Алании» с горьким привкусом. Шансов на то, что владикавказцы сыграют в стыках, по-прежнему крайне мало.

— Мы очень хорошо сегодня играли, заслуженно победили, — констатировал на пресс-конференции Олег Василенко. — Надежно действовали в обороне, не дали «Балтике» разбежаться. Сами забили качественные голы, имели еще моменты. Какая у нас сейчас мотивация? Мы должны были сохранить свой стиль на поле. Мы так настраиваемся на каждого соперника, не только на «Балтику», которую я поздравляю с выходом в РПЛ. Это был наш крайний домашний матч. Понимали, что можем завоевать медали. Это важно для «Алании».

— Поздравляю «Аланию» с победой. Сегодня был не наш день. Но это не отменяет того, что это был наш сезон, — заметил в свою очередь Сергей Игнашевич.

Щербаченко: — По-моему, все понимают, что по спортивному принципу «Алания» точно заслужила место в стыках. Сейчас некоторые специалисты проводят параллели с «Тамбовом». Считаю, это некорректно. «Тамбов» скитался по другим городам, а стадион в этом городе не перестраивался. Во Владикавказе совершенно иная история. Там стадион строится в режиме 24/7. Ну пусть «Алания» первую часть сезона проведет в Грозном, а потом переедет в родной город. Ничего страшного в этом нет. Уверен, что трибуны на играх «Алании» в столице Чечни точно не будут пустыми.

У нас тренеры учатcя на категорию Pro, и пока они ее не получают, им же все равно разрешают тренировать в РПЛ. Так и здесь. Можно сделать некоторое послабление, чтобы столь яркая команда хотя бы пока сыграла в стыках. Стадион строится! Призываю всех своих коллег также поддержать «Аланию» через СМИ.

Теперь о самой игре. Обе команды вышли в сильнейших составах. Понравилось, что «Балтика» не стала никого беречь, выставила всех лидеров, пыталась играть в агрессивной манере. Но ошибка Осипова в начале встречи, конечно, дала хозяевам психологическое преимущество. Замечу, что «Алания» выбрала тактику игры вторым номером, на первых минутах футболисты нервничали. А тут, конечно, успокоились. «Балтика» давила, но ничего мудреного не придумала. Стандарт гостей превратился в классную контратаку «Алании». И вот уже 2:0 к 12-й минуте.

Дальше пошла вязкая игра, которая вновь обнажила проблемы калининградцев. Нет, катастрофы пока никакой нет. «Балтика» — системная команда. Фундамент есть, но надо вносить коррективы в селекцию. Ведь под прессингом подопечные Игнашевича плохо играют в пас, команде явно не хватает скоростных исполнителей. Вот это летом обязательно надо учесть. Балтийцы здорово продавливают соперников, но вот нестандартных ходов им недостает. В концовке сработала замена Василенко. Машуков поставил точку в матче. Бросилось в глаза, что уже во второй половине второго тайма владикавказцы смотрелись свежее. Закономерная победа «Алании».

Фото ФК «Алания»

Григорян: «Енисей» жал «Кубань»? А мы не жали? Какой футбол вы смотрели?"

«Енисей» дожал в Краснодаре «Кубань» и обеспечил себе место в стыках.

Первый тайм проходил без моментов вплоть до 38-й минуты, когда Глушков пустился в дриблинг, уложил на газон троих (!) соперников и немного не выцелил в ближний угол. И почти тут же Кичин решился на удар с 25 метров — Нестеренко вытащил мяч из «девятки».

После перерыва автором красивейшего гола мог уже стать Таказов, но с его ударом через себя с большим трудом справился Ставер. «Кубань» все же забила, но судья на линии зафиксировал у Архипова офсайд.

Далее наступило долгое затишье, нарушенное неугомонным Глушковым. Атакующий хавбек вновь пустился в дриблинг, его накрыли, но мяч достался Иванову, который вывел Никиту на ударную позицию. Глушков убрал мяч под правую ногу и отправил его под дальнюю штангу. 28-летний полузащитник забил уже в третьем матче кряду!

Развязка игры получилась что надо. Один из самых ярких футболистов этого сезона в первой лиге Абдоков обязан был сравнивать счет на второй компенсированной минуте, однако с пяти метров c левой ноги не попал в створ. Через четыре минуты «Енисей» поставил жирную точку в игре. Да какую! Глушков от бровки пяткой отпасовал к штрафной Ушатову, тот в одно касание убрал защитника, перевел чуть назад на Ивакина, который расстрелял ворота Нестеренко. 0:2!

«Гейм — сет — матч. «Енисей» в стыках. Включите музыку!» — воскликнул комментатор встречи.

Несмотря на поражение, «Кубань» осталась на спасительном 14-м месте. «Велес», ведя в счете, проиграл дома «Акрону» (1:2) и отстает от краснодарцев на одно очко. «Уфа» на выезде уступила «Нефтехимику» (0:2) — у нее на два балла меньше, чем у подопечных Александра Григоряна. В последнем туре нас ждет битва за выживание: «Уфа» — «Кубань». «Велес» же отправится в гости к «Балтике».

Пресс-конференция Григоряна вновь не разочаровала.

— Почему «Енисей» все-таки дожал «Кубань»? — вопрос тренеру краснодарцев.

— Хм... А «Енисей» нас жал?

— Атаковал, у него были моменты.

— Считаю, что как минимум было территориальное равенство. И у нас было очевидное преимущество по опасным моментам. Не знаю, какой футбол вы смотрели. Кто там жал... А «Кубань» не жала? Ключевой момент матча — когда не засчитали наш чистый гол. 100-процентный гол Архипова. Пусть меня вызывают на КДК, да куда угодно... Такие ошибки допускать нельзя. Судья должен пострадать!

— Вы вообще свободны в принятии решений по составу? Зачем вы поставили на эту игру Стаменковича? Этот товарищ привез три гола в четырех матчах...

— Отвечу вам на первую часть вопроса не как тренер, а как человек. Я эволюционирую. Это можно объяснить тем, что я уже три года, как являюсь дедом. Поэтому не буду вас никуда посылать. А так бы, как в старые добрые времена, послал бы... Задам встречный вопрос: когда и где, при каких обстоятельствах кто-то навязывал мне состав? Вы знаете? Назовете? Если у вас нет таких данных, тогда вы несерьезный человек, так как просто задаете провокационные вопросы.

Щербаченко: — «Кубань» активно провела первые минуты. «Енисей» не сразу адаптировался к такому давлению. Переломным моментом в этом плане стал водопой на 23-й минуте, после которого гости встрепенулись и стали действовать с позиции силы. Красноярцы создали три отличных момента, должны были забивать. У «Кубани», как всегда, здорово смотрелся Абдоков. Однако на него, да и на других игроков краснодарцев, давила ответственность за результат.

После перерыва «Енисей» окончательно разбегался, стал играть в свою игру. Мы ее называем «манежная». Много тонких передач, комбинации, владение мячом. Все это вылилось в великолепный гол Глушкова. «Кубань» могла спасти эту игру. Абдоков не попал в створ из убойной позиции. «Енисею» в том моменте улыбнулась удача. Вообще Красноярск провел цельный матч, хорошо подготовился к сопернику. Тренерский штаб в лице Ивахова-Санаи разобрал «Кубань», нейтрализовал того же Щеткина. Красноярск заслужил место в стыках.

Фото ФК «Кубань»

«Родина» — пятая. И сыграет в переходных матчах?

В связи с тем что «Алании» не разрешают пока сыграть в стыках (апелляция будет рассмотрена 29 мая), у «Родины» появилась прекрасная возможность сыграть в переходных матчах, заняв пятое место в турнире. Команда Дмитрия Парфенова сделала уверенный шаг к этой цели, на выезде победив «Волгу» — 1:0.

Счет был открыт уже на первой минуте. Тимошенко протащил мяч к чужой штрафной и метров с 18 хлестко пробил в нижний угол. Иван сравнялся по забитым мячам с форвардом «Балтики» Гузиной. Теперь у обоих по 14 голов.

Хозяева вскоре ответили опасным ударом со штрафного в исполнении Кубышкина — мяч прошел рядом со штангой.

Игра смотрелась. Опасные моменты возникали у тех и других ворот. Климович спас хозяев, не позволив Андрееву в падении проткнуть мяч в сетку из пределов вратарской. Ульяновцы в свою очередь организовали трехходовку — Айдаров лишь со второй попытки забрал мяч после удара Кубышкина.

Второй тайм «Волга» точно может занести себе в актив. Команда Сергея Жукова имела несколько шансов спасти игру. Самый реальный был у Билалова, который не реализовал пенальти, — Айдаров был великолепен. А ведь можно еще вспомнить и мощнейший выстрел Магомадова в перекладину, и эффектный удар боковыми ножницами Аллефа.

«Родина» выстояла. За тур до конца команда Дмитрия Парфенова заняла пятое место и, по всей видимости, сыграет в стыках вместо «Алании».

Щербаченко: — Быстрый гол Тимошенко, по идее, должен был сломить «Волгу», но этого не случилось. Ульяновцы хорошо играли на встречных курсах. Я бы выделил в их составе Кубышкина. Вообще матч смотрелся, моментов хватало. «Родина» была острее в первом тайме. А вот после перерыва «Волга» имела отличный шанс вернуться в игру. Забей Магомадов пенальти — все могло закончиться по-другому. Довольно качельная игра, завершившаяся победой гостей. Этот матч высветил одну актуальную проблему в ФНЛ. Низкое качество показа игр, видеотрансляций! С этим надо что-то делать в следующем сезоне.

Фото ФК «Родина»

Браво, «Краснодар-2»!

Главную сенсацию тура сотворил «Краснодар-2». Вылетевшие из первой лиги «бычки» в Астрахани разгромили претендовавший на стыки «Волгарь» — 3:0! Первый гол в исполнении Карпова — настоящий шедевр. 23-летний форвард с 30 метров послал мяч по уходящей для Смирнова траектории в правую от себя «девятку».

Астрахань лишилась теоретических шансов на попадание в переходные игры. «Волгарь» провалил концовку сезона, потерпев четвертое поражение кряду.

— После такой игры сложно что-либо говорить... Приношу извинения нашим болельщикам. Они не заслуживали такого зрелища. Сегодня у нас практически ничего не получилось. Молодежь «Краснодара-2» быстрее думала, быстрее принимала решения, — заявил на пресс-конференции главный тренер астраханцев Андраник Бабаян.