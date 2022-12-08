В «Рубине» смена власти: Сайманов может уйти вслед за Слуцким. Клуб снова станет государственным?

Сегодня, 13:00
15 ноября «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Уткульбаев, с которым команда одержала две победы — над «Уфой» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:0).
При этом есть вероятность, что перестановки в клубе не ограничатся только сменой тренера — в ближайшее время ожидаются серьезные изменения в руководстве.
По данным «СЭ», после пяти лет работы пост генерального директора может покинуть Рустем Сайманов.
Слухи о том, что в «Рубине» грядут перестановки в руководстве, ходили еще осенью, когда команда буксовала в первой лиге, а болельщики писали петиции на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с требованием уволить Слуцкого.
Но тогда казалось, что сменой тренера дело и ограничится. В итоге Леонид Викторович сам подал в отставку, не доиграв два оставшихся матча в году. А Сайманов назначил Уткульбаева, который, несмотря на две победы, так и не дождался полноценного назначения. На паузу «Рубин» ушел без четкого понимания, кто в январе повезет команду на сборы в Турцию.
На днях экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин сообщил, что на него выходили из казанского клуба, но в переговорах возникли «нюансы, которые пока не позволяют принять решение».
Нюансы, о которых говорил Гаранин, — неопределенная ситуация с Саймановым. Именно он разговаривал с тренером, но может отойти от управления клубом. По информации «СЭ», ситуацией в «Рубине» недовольны в высшем руководстве Татарстана.
Одна из причин вероятной смены власти — у «Рубина» в следующем году истекает спонсорский контракт с СИБУРом, который вряд ли будет продлен. Речь идет о сумме около 2 миллиардов рублей в год. Частный клуб в таком случае может сменить форму собственности и снова стать муниципальным, как и было до 2017 года.
По данным «СЭ», велика вероятность, что «Рубин» вернется под управление и финансирование республики. В таком случае в руководстве клуба будет фигура от правительства, а не Сайманов, который собирал чемпионский «Рубин» в 2008/09, а в 2017-м вернулся в Казань вместе с Курбаном Бердыевым после работы в «Ростове».
Менеджеру стоит отдать должное: в свой первый год управления клубом он спас «Рубин» от банкротства и несколько лет избавлялся от долгов по старым трансферам. А в условиях небольшого бюджета и ограничений даже смог собрать качественную команду, которая вышла в еврокубки. Вероятно, если бы не европейские санкции, Сайманов вместе со Слуцким продолжили работать.
В этом году «Рубин» впервые за 20 лет вылетел из РПЛ, но не блистает и в первой лиге — формальный повод для недовольства ситуацией у властей был. Все-таки футбольный клуб — флагман республики, а негативный фон вокруг команды и ее результатов отождествляется и с Татарстаном.
При этом на текущий момент «Рубин» — это частный клуб, акции которого принадлежат Рустему Сайманову. Юридически он — собственник клуба. Но спонсирует «Рубин» компания СИБУР — в прошлом году холдинг после поглощения ТАИФа (другой спонсор клуба, который управлял «Рубином» с 2017 года) взял на себя обязательства по формированию бюджета «Рубина». Компания не встревала в управление клубом и не претендовала на то, чтобы управлять им. Источники «СЭ» отмечают, что смена власти в «Рубине» инициирована именно руководством республики.
То есть «Рубин» может вернуться к структуре управления с попечительским советом, который ранее возглавлял президент Татарстана Рустам Минниханов. Все ключевые решения (в том числе по кадровым изменениям и утверждению бюджета) до 2017 года принимались по итогам собрания попечителей. А после — уже самим Саймановым: в 2019-м он пригласил Слуцкого и в целом самостоятельно принимал решения по формированию команды.
Однако за пять лет частного управления клуб не добился стабильности в результатах и не обрел финансовую независимость. Поэтому в Татарстане видят в качестве решения проблем постепенную смену власти и формы собственности. Особенно в условиях, когда после санкций УЕФА соответствие критериям финансового фэйр-плей не имеют смысла.
«Рубин» уже получал еврокубковый бан за нарушение ФФП в 2018 году — клуб был под санкциями и вынужденно менял форму управления, чтобы оздоровить финансовую ситуацию. Теперь в Татарстане решили вернуть все, как было в чемпионские годы — отдать клуб под крыло правительства.
Вероятно, новым руководителем «Рубина» станет крупный чиновник Татарстана. «РБ Спорт» называет кандидатуру главы УФНС по республике Марата Сафиуллина. По данным «СЭ», есть и другие кандидаты на эту роль из числа государственных деятелей.
Вероятно, изменения начнутся уже в январе: «Рубину» предстоит сформировать руководство, определить дальнейшую стратегию и выбрать главного тренера, который будет возвращать команду в премьер-лигу.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)