Раздражение Игнашевича. «Рубин» выиграет турнир? Евсеев ушел в «Факел»

Яркие события 29-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Евсеев: «Спад «Шинника»? А с кем мы играли?»

Главная новость минувшего тура в первой лиге прогремела в Ярославле. На следующий день после матча «Велес» — «Шинник» (1:1) стало известно, что Вадим Евсеев расторг контракт по обоюдному согласию сторон с черно-синими. В понедельник 47-летний специалист возглавил «Факел». В последнем матче под его руководством «Шинник» упустил победу на последней минуте.

— Хорошая игра получилась, — заметил на пресс-конференции Евсеев. — Должны были доводить дело до победы. Однако футбол состоит из ошибок. Мы ее совершили в концовке. Вместо того чтобы спокойно ехать в Ярославль и готовиться к следующему сезону, мы дали шанс «Велесу» вернуться в борьбу за выживание.

— Можно ли говорить о спаде в игре «Шинника»?

— Спаде? А с кем мы играли в последних турах?

— С «Аланией» и «Рубином»

— «Рубин» — один из лидеров. Ну вот... С «Аланией» мы пропустили на 94-й минуте, сегодня — на 93-й. Это говорит о спаде в игре?

Щербаченко: — Когда работал в «Роторе», играли на Кубок с «Шинником». Общался тогда с Вадимом Евсеевым, обменивались мнениями. Знаю, что у него была договоренность с ярославским клубом: если он получает привлекательное предложение, то покидает «Шинник». Думаю, «Факел» не ошибся с выбором. Сейчас на тренерской бирже не так много специалистов, которых ты можешь назначить, не рискуя провалиться. Вот Евсеев как раз такой наставник. При нем команды прогрессируют, а не падают вниз.

Владелец «Велеса» о судействе: «Мы приезжаем на матч уже обреченными...»

После этого матча владелец «Велеса» Евгений Шиленков выступил с громким заявлением, намекнув на то, что на финишной прямой сезона на первый план выходят подковерные игры, связанные с судейством.

— Мы хотим конкурировать с нашими соперниками на футбольном поле, а не за его пределами. Как в детстве. Мы вкладывали и вкладываем в это свое время, силы, энергию, деньги. Душу, наконец. И мы хотим играть по правилам, которые написаны в регламенте лиги. Если что-то туда не внесли, то давайте рассмотрим это и добавим. Если что-то надо пересмотреть, то давайте пересмотрим и внесем. Например, гонорар за судейство. 41 тысяча главному судье, 21 тысяча помощнику и сопоставимые с этими расходами — остальным судьям. Наверное, эти цифры не соответствуют ни рынку, ни пожеланиям судейского корпуса. Это формирует черный рынок. Разумнее, на мой взгляд, его перевести в белый. Так или иначе эти расходы все равно ложатся на клуб. И можно их поднять до той величины, которая и так выплачивается судьям, но зато любой клуб может спокойнее готовиться к матчу, а не приезжать на игру заведомо обреченным на приговор. И если мы кому-то проигрываем, то это не всегда означает, что мы плохо сделали свою работу или нам безразличен результат. Мы хотим уважения к своему труду. И хотим его для всех. В том числе и для судей, которые могут и умеют работать честно и беспристрастно. И если это вопрос чека, то давайте его поднимем до уровня, на котором не будет смысла искать дополнительной выгоды. И поднимем ответственность за предвзятое судейство. Если к этому добавить еще и ВАР, то уверяю, что таблица первенства выглядела бы прямо сейчас, мягко говоря, иначе.

Мощный «Рубин»

«Рубин» на славу отметил свой 65-летний юбилей. Дома команда Рашида Рахимова смяла «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова. Интрига была убита уже к 32-й минуте — 3:0! Причем все голы были на загляденье. Сначала Апшацев метров с 25 с правой ноги поразил ближнюю «девятку».

— Это абсолютный футбольный десерт! Сочнейший чак-чак в мире голов! — воскликнул комментатор встречи.

Затем Кабутов бросил в прорыв по правому флангу Зотова, экс-спартаковец достал мяч и в подкате переадресовал его в штрафную Уридии, который в касание поразил ворота гостей. Наконец, очередной маленький шедевр сотворил Самошников. Защитник, который летом, по всей видимости, перейдет в «Локомотив», сместился со своего левого фланга в центр и из-под защитника пробил точно под правую от себя штангу.

Хабаровчане сподобились лишь на гол престижа после перерыва. 3:1.

«Рубин» одержал третью подряд победу при Рахимове. Отставание от лидирующей «Балтики» сократилось до двух очков.

— В раздевалке сказал сейчас команде, что первый тайм был совершенным. Для меня он был фантастическим, — подчеркнул на пресс-конференции рулевой казанцев. — Да, были какие-то ошибки, но как мы перемещались, как мы мяч контролировали, как мы убыстряли игру, когда разворачивали ее, какие комбинации, какие голы были! Конечно же, это было приятно.

Щербаченко: - Юбилей «Рубину» удался. Несмотря на то что параллельно «Ак Барс» играл решающий матч с ЦСКА, болельщики все равно собрались на трибунах и не прогадали. Апшацев забил гол-шедевр. Было понятно, что казанцы рано или поздно счет откроют. В дебюте встречи они просто-напросто смяли Хабаровск. «СКА» мне напомнил «Енисей», который провалил начало игры с «Родиной». «Рубин» забил в первом тайме три безответных гола, что отражало беспомощность команды Романа Шаронова. Хочется отметить атакующую линию хозяев, которая в отсутствие травмированного Лисаковича доставила сопернику много хлопот. Хозяева были мобильными, хорошо друг друга подменяли, никто, включая Фамейе, не выпадал.

Второй тайм уже, увы, не смотрелся. Хабаровск вяло пытался вернуться в игру, а «Рубин» включил эконом-режим. Довольно скучный футбол. Самошников провел весь матч ровно, продолжал радовать. Если он действительно летом перейдет в «Локомотив», то будет там на первых ролях. Самыми активными после перерыва были тренеры. Если бы повесили на них датчики, то они бы пробежали больше некоторых игроков (улыбается). Шаронов очень эмоционально подгонял своих подопечных, пытался вселить в них уверенность, однако игроки мало что показали. Наверное, в Хабаровске грядут изменения. Ну и я не понял обратной замены Шарля (на пресс-конференции Шаронова об этом не спросили. — Прим. «СЭ»). Парень вышел, забил, нагнетал, а тренер вновь посадил его на лавку. Странно...

Игнашевич: «Балтика» играла академично? Посмотрите в турнирную таблицу »

Лидер турнира «Балтика» на выезде не смогла одолеть «Нефтехимик» (0:0). Игра смотрелась. Первыми едва не ужалили гости. Гузина скинул мяч головой на Мусаева, отрезав сразу двух защитников, молодой форвард вывалился один на один с Голубевым, но из выгодной позиции не попал в ближний угол. Сразу после перерыва Мусаев не реализовал еще один момент после классного паса Пряхина, не переиграв в ближнем бою голкипера.

С середины второго тайма инициатива уже перешла к «Нефтехимику». Латышонок, вытянувшись в струнку потащил мяч после удара Зорина, первым на добивании оказался Базелюк, который умудрился не попасть в створ с двух метров! Уже в компенсированное время Барсов, получив пас на линии штрафной, резко ушел от опеки Пуцко и хлестко пробил с правой ноги — Латышонок выручил гостей.

В итоге сочная нулевая ничья, после которой возникают сомнения в том, что «Балтика» выиграет турнир в первой лиге. «Рубин» накатывает на финише и уже очень близко.

— Достаточно равная игра. Счет, наверное, закономерен, — признал Игнашевич. — Немного расстроило то, что мы провели сегодня не так много позиционных атак, как хотелось бы. Не извлекли пользы из тех моментов, когда перехватывали вертикальные забросы соперника через центр. Отсюда мало остроты...

— Со стороны показалось, что «Балтика» действовала академично и вам не хватило скорости. Так ли это?

— (После паузы.) В турнирную таблицу посмотрите.

Щербаченко: — «Балтика» очень хорошо начала эту встречу, проводила симпатичные атаки, в которых участвовало большое количество игроков. Хорошее движение, выделялся Мусаев. «Нефтехимик» выдержал это давление, выравнял игру. Вчера мы увидели две тренерские команды. «Нефтехимику» непросто, потому что почти каждый год клуб расстается с ведущими футболистами. Так, вчера примерно в одно и то же время в параллельных играх за «Балтику» вышел Кленкин, а за «Рубин» — Уридия — экс-футболисты «Нефтехимика». Символично. Нижнекамцы неплохо заработали на продаже последнего, перестроились и сейчас дают бой лидерам турнира. Стратегия работает.

Вчера вновь поймал себя на мысли, что «Балтике» не хватает импровизации, футбольного хулиганства. Калининградцам все сложнее и сложнее удивлять соперников. Их уже здорово изучили. Стандарты не так эффективны, к ним многие приспособились. Нужно придумать что-то новенькое. Результат закономерен. Надо отдать должное Латышонку. Он подтаскивает «Балтику» к РПЛ, вытащил несколько сложных мячей. Вообще в первой лиге хватает вратарей, которые способны играть в премьер-лиге, — Латышонок. Ставер, Волков. Они заслуживают внимания со стороны клубов элитного дивизиона.

Понравилась борьба со стороны обеих команд. Прессинг и контрпрессинг. «Балтика» и «Нефтехимик» здорово готовы физически. Нижнекамск не пропускает уже в пятом матче кряду. Новиков поставил игру в обороне. Что касается раздражения Игнашевича на пресс-конференции, когда он посоветовал журналисту посмотреть в турнирную таблицу... Тут, как говорится, не поспоришь. Счет на табло. И результаты «Балтики» этой весной явно не те, на которые рассчитывали калининградцы.

Сумасшедший гол Гиоргобиани. «Алания» в меньшинстве победила «Арсенал»

После осечки «Енисея» «Алания» получила шанс закрепиться на третьем месте, оторвавшись от Красноярска. Для этого команде Олега Василенко нужно было в Грозном обыграть «Арсенал», который проваливает эту весну. Под руководством Александра Сторожука туляки в 8 турах набрали лишь 5 очков и оказались на 10-м месте. В заявке владикавказцев не оказалось Галояна, который, впрочем, весной далеко не всегда проходит в стартовый состав «барсов». Сторожук не мог рассчитывать в Грозном на травмированных Луценко и Ткачева, на острие атаки вновь вышел Деспотович.

Первый тайм остался за хозяевами. Их высокий прессинг давал свои плоды. Туляки частенько теряли мяч на своей половине поля. На 20-й минуте «Алания» открыла счет, однако работавший на игре ВАР все же посчитал, что Гиоргобиани при добивании залез в офсайд. Николай не расстроился и через 15 минут сотворил шедевр. Машуков на правом краю штрафной накрутил Кулешина, навесил в центр, где Гиоргобиани ударом через себя поразил ворота Шамова — 1:0. Лучший гол тура!

Однако перед самым перерывом преимущество команды Василенко стало не таким уже впечатляющим. После вмешательства ВАР Сиденков решил удалить Тарбу за то, что тот на фланге в борьбе открытыми шипами вонзился в ногу Кулешина.

Тула разыграла лишнего в самом начале второго тайма. Немного жаль в этом эпизоде Солдатенко, который неимоверным образом среагировал на удар Большакова с трех метров. Однако первым на добивании оказался Кайнов, который протолкнул мяч в сетку. Подумалось, что теперь «Арсенал» дожмет хозяев. Только вот потери туляков на своей половине поля никуда не делись. Таким подарком на 55-й минуте и воспользовался Цораев, протащив мяч до чужой штрафной и пробив в дальний угол. Шамов с выстрелом справился, но защитники не успели прикрыть набежавшего Гиоргобиани, оформившего дубль 2:1.

Гости ответили сочным ударом Панченко из-за пределов штрафной — в штангу. До конца матча «оружейники» играли с преимуществом, но на второй гол так и не сподобились. В итоге «Алания» в меньшинстве удержала победу и теперь оторвалась от «Енисея» на 6 очков. Но успеют ли владикавказцы перестроить стадион и пройдут ли лицензирование, в случае если попадут в РПЛ напрямую или в стыки? Пока это вопрос века.

— Простейшие ошибки... Как можно быть довольным? Очередной матч мы проиграли сами себе, — сказал во флеш-интервью Сторожук.

Щерабченко: — «Арсенал» остался верен себе. Команда Сторожука играла через короткий и средний пас. Но «Алания» была намного конкретнее впереди. Уже в первом тайме владикавказцы могли забить больше одного мяча. Отмененный гол Гиоргобиани — такой, на тоненького. Удаление Тарбы, конечно, сказалось на игре хозяев. Но в действиях туляков чувствовалась какая-то безысходность, не хватило эмоций для положительного результата даже в большинстве. Итог встречи справедлив.

«Родина» расколдовала манеж «Енисея». Ставер интересен «Локо»?

«Енисей» потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Чудо в красноярском манеже смогла сотворить «Родина» Дмитрия Парфенова. Москвичи интереснее смотрелись в начале игры. Тимошенко вываливался один на один со Ставером, мог догнать в списке бомбардиров Гузину. Однако проиграл эту дуэль вратарю. Гости нагнетали, но пропустили контратаку. Окладникова вывели один на один с Сангаре, форвард прокинул мяч мимо голкипера и упал. Арбитру показалось, что не без помощи стража ворот «Родины», — пенальти!

Ломакин сильно пробил в левый от себя угол — туда же прыгнул Сангаре, совершивший суперспасение.

До перерыва команды обменялись опасными моментами. Ставер вновь сыграл выше всяких похвал, прочитав замысел Калмыкова. А хитрому удару Маркова в дальний угол чуть-чуть не хватило точности.

Во втором тайме зрители увидели два забитых мяча. Но если гол Окладникова был отменен (арбитр посчитал, что форвард бил головой из положения «вне игры»), то вышедший на замену Андреев реализовал свой выход один на один, не нарушая правил. Гостевая победа «Родины» с минимальным счетом.

Положение Красноярска становится тревожным. Подопечные Ивахова-Гаранина не могут выиграть в шести последних встречах и потерпели второе поражение кряду. В итоге «Волгарь», который спасся в поединке с КАМАЗом (2:2), уже подобрался к «Енисею» на расстояние одного очка.

Щербаченко: - В первые минуты матча «Родина» выглядела хозяином положения. Нагнетала, обостряла. Тимошенко, Калмыков могли открывать счет, выжимать из своих моментов гораздо больше. Ставер выручил. Слышал, что этим голкипером уже интересуется «Локомотив». Если это правда, то железнодорожники сделают хороший выбор.

Пенальти в ворота «Родины»? На мой взгляд, арбитр Куликов на протяжении всех 90 минут принимал верные решения. Некоторые говорят, что касание Сангаре не могло повлиять на падение Окладникова. Я с этим мнением не согласен. Форвард летел на высокой скорости, вратарь повлиял на то, что он оказался на газоне. Если сравнивать с пенальти, который поставили в ворота Самары в матче с «Зенитом», то этот 11-метровый просто железобетонный! При этом Сангаре спас гостей, отразив удар Ломакина.

Во втором тайме с выходом на замену Кичина «Енисей» стал играть строже, смотрелся солиднее. Однако, видимо, сказалось то, что Вадим Гаранин вроде бы неделю отсутствовал, не принимал участия в тренировочном процессе. В итоге в концовке «Родина» забила. На гол гости наиграли, а вот на победу — не уверен.

Я не намекаю на то, что Красноярск не хочет в РПЛ. Но команда попала в яму. Думаю, тренерский штаб понимает, что игроки, которые сейчас есть в наличии, не готовы решать поставленную задачу. И это уже серьезная проблема.

Махачкале могут засчитать поражение

«Уфа» и махачкалинское «Динамо» обошлись без голов. Однако после игры появилась информация, что хозяева, не забив, могут рассчитывать на победу. Клуб из столицы Башкирии подал протест в РФС на результат встречи.

В «Уфе» посчитали, что махачкалинцы шесть минут играли без футболиста 2001 года рождения или младше, что запрещено по регламенту турнира. На 65-й минуте встречи на поле появился Руслан Лисакович. Он вышел на замену вместо Эрбола Атабаева, который внесен в заявку как молодой игрок. Лисакович заявлен как легионер, хотя он является гражданином Белоруссии, а игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются легионерами. Атабаев родился в 2001 году, Лисакович — в 2002-м.

Решение по этому матчу примет КДК.

Щербаченко: — Весной Махачкала пропустила всего четыре гола. Очень серьезный показатель. Этой команде неимоверно сложно забить. Динамовцы не позволяют соперникам даже моменты создавать. Это заслуга тренерского штаба. Научить команду так слаженно действовать в обороне дорогого стоит. В «Динамо» много футболистов кавказского происхождения, склонных прежде всего к игре в атаке. Но тренерам удалось поменять их менталитет. Сейчас московскому «Динамо» стоит поучиться у «Динамо» махачкалинского, как следует играть в защите. Что касается судейства, то у меня вопросов к Волошину нет. Были небольшие шероховатости, но серьезных ошибок он не допустил. По пятибалльной системе это 4,5.

Теперь о протесте «Уфы». Когда я работал в Белоруссии, то там даже игроки из дружественных стран считались легионерами. Поэтому я не понимаю логики тех, кто считает, что белоруса Лисаковича тоже можно называть лимитчиком. Я с этим в корне не согласен. Эта история была придумана для развития российского футбола, для прогресса российской молодежи! Лимитчиками должны быть только граждане России. Если это не так, то нужно четко прописать положение для всех стран.