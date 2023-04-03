«Рубин» не побеждает три тура. Поражения «Алании» и «Арсенала». Невероятный Абдоков

Яркие моменты 25-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и Мордовии" Федором Щербаченко.

«Рубин» не обыграл «Велес»

«Рубин» не может победить уже в третьем матче кряду. После ничьих с «КАМАЗом» и «Аланией» подопечные Юрия Уткульбаева дома потеряли очки в поединке с «Велесом» (1:1). И вот этот результат уже можно назвать сенсацией.

«Рубин» вновь не показал зрелищной игры и открыл счет после подачи углового. Отличился Тесленко. Правда, еще до перерыва казанцы едва не получили мяч в свои ворота. Грубо ошибся Грицаенко, однако Саркисяна подвело исполнение.

После перерыва «Рубин» не спешил увеличивать преимущество, на поле шла довольно вязкая борьба. Казалось, хозяева доведут дело до победы. Все в принципе к этому и шло, пока Бацуев не сотворил шедевр. На 69-й минуте атакующий хавбек «Велеса», сместившись справа в центр, из-за пределов штрафной неотразимо по обводящей траектории с левой ноги выстрелил в левый от себя угол.

«Рубин» приходил в себя почти 20 минут, а потом едва не вырвал победу. Мартынович после подачи Кабутова со штрафного бил головой по науке, в нижний угол. Косаревский совершил блестящее спасение. Гости ответили ударом Бацуева со штрафного — Дюпин не оплошал.

1:1. Казань буксует.

— Сегодня сработало старое футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе», — заметил Уткульбаев. — В отличие от нас, «Велес» свои минимальные шансы использовал. Просто нам не стоит надеяться, что одного гола хватит для того, чтобы завоевать три очка.

Щербаченко: — «Рубин» начал матч очень активно, играя в свою схему. Забив со стандарта, казанцы перешли к излюбленному каттеначо, пытаясь поймать гостей на контратаках. У «Велеса» долгое время мало что получалось впереди — не хватало конкретики.

И здесь нужно отдать должное наставнику москвичей Артему Куликову, который еще в первом тайме произвел перестановку в составе. В частности, перевел Макеева из защиты в опорную зону. Это дало свои плоды. Гости и в отборе прибавили, и в атаке смотрелись уже интереснее. Появилась острота у ворот Дюпина.

Самое любопытное произошло в перерыве, когда Куликов одновременно провел четыре замены, выпустил игроков, которые считаются ключевыми. Гости в итоге сравняли счет, создали проблемы «Рубину». Гол Бацуева — настоящий шедевр! Казанцы огрызались, но почему-то запарывали контратаки. Форварды действовали не лучшим образом. Лисакович далековато отпускал мяч от себя. Вышедший на замену болгарин Митков был тяжеловат, не обострял...

Тем не менее концовка в исполнении «Рубина» мне понравилась. Вот такого футбола все ждут от этой команды! Однако Косаревский не позволил отличиться Грицаенко. В целом результат закономерен. Хотелось бы отметить уверенное судейство Сергея Куликова.

ФК «Балтика»

«Балтика» не забила в Махачкале

«Балтика» на выезде не смогла переиграть махачкалинское «Динамо» (0:0). В этом матче почти не было опасных моментов. Запомнился разве что эффектный удар Малярова «ножницами» — в руки голкиперу.

Отрыв «Балтики» от третьего места остался прежним — 9 очков.

Щербаченко: — Было понятно, что увидим на поле футбольные шахматы. Команды здорово изучили друг друга. Да, опасных моментов почти не было, однако игра все равно получилась качественной. Порадовала физическая готовность и «Динамо», и «Балтики». Гости действовали осторожно. При этом не могу сказать, что команда Игнашевича приехала в Махачкалу за ничьей.

Нет, она организовала финальный штурм, пыталась вырвать победу, но не получилось. «Динамо» мне даже больше понравилось в атаке, махачкалинцы показались более изобретательными впереди. Ни в коем случае не критикую схематичность «Балтики». Добыто одно драгоценное очко, которое с учетом ничьей «Енисея» против «Краснодара-2» приближает Калининград к РПЛ.

«Енисей» не наиграл на победу в поединке с «бычками». Молодежь неплохо потрепала команду Вадима Гаранина, могла даже увезти три очка из Красноярска. Махачкала же на глазах становится более зрелой командой с крепким костяком. И заявление о том, что в следующем сезоне перед «Динамо» будет стоять задача по выходу в РПЛ, уже не кажется утопией.

Вообще стоит пожурить две первые команды в лиге — «Балтику» и «Рубин» — за недостаточную зрелищность футбола. Пока мы не играем в еврокубках, хочется, чтобы наш внутренний продукт — и первая лига в том числе — развивались. Но, положа руку на сердце, вряд ли болельщик после сегодняшних игр получил удовольствие от футбола Калининграда и Казани.

ФК «Алания»

«Алания» уступила в Челнах...

Если говорить исключительно о результате, то смена тренера в «Алании» пока ни к чему не привела. Команда Олега Василенко на выезде уступила «КАМАЗу». Самый результативный игрок лиги Галоян вернулся в стартовый состав, но ничем на поле не запомнился. До перерыва «барсы» создали один опасный момент. Гурциев после передачи Машукова бил из убойной позиции — выше цели.

А в середине второго тайма гости получили два болезненных удара. Сначала Гаглоев, проводивший 100-й матч за «КАМАЗ», прострелил с левого фланга, Серченков по мячу не попал, пас дошел до Рейхмена, который забил первый гол челнинцев этой весной — 1:0.

А через три минуты Машуков схлопотал глупую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Тем не менее концовка встречи осталась за «Аланией». Гости могли добыть очко на четвертой компенсированной минуте, когда Гиоргобиани со штрафного с 17 метров послал мяч в перекладину.

«Алания» — четвертая, отставание от «Рубина» — 6 очков.

— Поражение поражению рознь. Нам немного не хватило времени. Да. мы допустили ошибку. Разберем ее. Но в целом ребята и в первом тайме, и во втором контролировали темп игры. Двигаемся поступательно. Мы споткнулись, но не сдались. Даже в меньшинстве были целостными, — сказал на пресс-конференции Василенко.

Щербаченко: — Возможно, самая боевая игра в этом сезоне в первой лиге. И по накалу, и по борьбе, и по карточкам. Радует, что встреча не закончилась массовой дракой. Футболисты показали себя профессионалами.

«Алания» дерзко начала этот матч. Много била, нагнетала, однако супермоментов не создала. Вспоминается только выстрел Гурциева.

Несмотря на кадровые потери, «КАМАЗ» очень грамотно выстроил игру, нейтрализовал сильные качества соперника. Челнинцы не прижались к воротам, а сами пытались высоко прессинговать. Обилие карточек? Считаю, Игорь Низовцев в целом грамотно отработал в этом матче. Вот Машуков расстроил. Два совершено глупых «горчичника». Это не дело!

В первой половине второго тайма «КАМАЗ» уже доминировал. Чувствовалось, что у «Алании» пропала уверенность, что гости подсели. Челнинцы организовывали свои атаки через юбиляра Гаглоева, который проводил свой сотый матч за «КАМАЗ». Именно Александр стал автором голевой передачи. В концовке «Алания» могла спасти матч, но, думаю, «КАМАЗ» наиграл на победу. Хозяева терпели, перевернули ход встречи, забили.

ФК «Арсенал» (Тула)

...а «Арсенал» — в Нижнекамске

Не работает пока ставка и руководства «Арсенала» на нового наставника Александра Сторожука. После трудной домашней победы над «Уфой» у болельщиков туляков появилась надежда, что команда зацепится за стыки. Она не умерла и сейчас ввиду осечек «Алании» и «Енисея». Вот только игра «оружейников» не слишком-то убеждает.

На выезде подопечные Сторожука уступили «Нефтехимику» — 0:1. Единственный гол забил на 27-й минуте Галиуллин — в падении головой после закидушки Базелюка.

Нельзя сказать, что «Арсенал» был безнадежен. Голубев выручил хозяев после выстрелов Панченко и Ткачева. Только ведь и о двух великолепных спасениях Левашова забывать тоже не стоит.

«Арсенал» — шестой, отставание от «Алании» — пять очков.

Щербаченко: — Тула показала неплохую игру. Несмотря на поражение, наблюдается положительная динамика в плане качества футбола. Возможно, сказалось хорошее искусственное поле в Нижнекамске. Уже просматривается почерк Сторожука — игра в пас, комбинации. Однако пока не хватает завершения.

Не стоит умалять заслуг и «Нефтехимика». В первом тайме подопечные Новикова гнули свою линию, играли организованно, не только защищались, но и огрызались. Удивил тот факт, что в эпизоде с голом Базелюк навешивал, а один из самых невысоких игроков Галиуллин замкнул эту передачу.

В принципе проблемы «Арсенала» в обороне никуда не делись. Команда хороша на мяче, но хотелось бы видеть большей остроты в атаке. Ставпец органично вошел в игру, как всегда, нагнетал Луценко. Однако самым опасным в составе гостей вновь был Панченко. Кирилл пытался завязывать игру в атаке.

Концовка осталась за хозяевами. Думаю, результат закономерен. Похоже, «Арсеналу» стоит думать уже о создании команды на следующий сезон. Наверное, надо больше доверять молодым, наигрывать состав, искать костяк.

ФК «Кубань»

Очередной гол Абдокова

«Шинник» Вадима Евсеева, которого сватают в «Нижний Новгород», проиграл в Краснодаре «Кубани» — 0:2.

Основные события развернулись после перерыва. В начале второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Кубани» после сутолоки во вратарской хозяев (повторы так и не дали четкого ответа на вопрос, что же там произошло. Чья-то рука?). Но вскоре под давлением краснодарских футболистов Юданов свое решение поменял.

На 63-й минуте гости имели великолепный шанс открыть счет. Грузнов после навеса Чуканова бил в упор — Нестеренко выгреб мяч буквально с ленточки (или мяч все-таки полностью пересек линию ворот?) Опять вопросы к арбитрам?

Очередной сильный матч провел Абдоков. 10-й номер «Кубани» оказался самым расторопным в чужой вратарской на 73-й минуте и вонзил мяч под перекладину. Атакующий хавбек, которым, по слухам, зимой предметно интересовался «Урал», забил уже в шестой игре кряду!

Жирную точку в матче поставил Родин. Полузащитник подхватил мяч в центре поля, протащил до штрафной и заставил капитулировать Филиппова, пробив с 25 метров в правый от себя угол. 2:0.

Щербаченко: — «Шинник» при Евсееве играет в разные схемы. Сегодня ярославцы применили систему 4-4-2, которая трансформировалась в 4-5-1. «Кубань» неплохо защищалась, выбегая в контратаки.

В итоге Абдоков подкараулил отскок. Видно, что он чувствует момент, забивает разные голы. Молодец! В целом можно констатировать: Сосницкий справился с первоначальной задачей. Его команда играет в добротный футбол.

Но надо сказать и о судействе. Арбитр Юданов начудил. Помню, к нему были вопросы, когда я работал в «Роторе» и мы играли на Кубок как раз с «Шинником». Сегодня этот рефери сначала назначил пенальти в ворота хозяев, потом отменил свое первоначальное решение... Где логика? Почему он ничего не объяснил? Что там ему подсказали... Так нельзя. ВАРа на игре не было, никто не понял логики в действиях судей. Безобразие.