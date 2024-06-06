Сергей Шишкарев: «Мечтаю услышать на новороссийском стадионе гимн Лиги чемпионов»

Программное интервью председателя наблюдательного совета новороссийского «Черноморца».

В сентябре 2022 года Группа компаний «Дело» и ее основатель Сергей Шишкарев объявили о взятии под свой патронаж новороссийского «Черноморца». За это время команда, которую тренировал Константин Зырянов, завоевала путевку в первую лигу и в непростой борьбе, но уже под руководством Вадима Гаранина, сохранила там место. Перед моряками поставлена серьезная задача — за два сезона клуб должен выйти в премьер-лигу.

— Два последних сезона для «Черноморца» выдались непростыми. Команда с большим трудом сохранила прописку в ФНЛ. Не пожалели, что спустя два десятка лет вновь взяли на себя бремя ответственности за результаты и развитие клуба?

— Не стану скрывать, что в течение долгого времени я жил с мыслью, что никогда не вернусь в «Черноморец». Непросто давались воспоминания о том периоде, когда поддерживал клуб в начале 2000 х. В то же время постоянно интересовался делами «Черноморца», общался с жителями города, мэром Андреем Кравченко. Очень важно было понять — для чего вновь начинаю заниматься проектом развития «Черноморца».

В один момент осознал, что с учетом моих амбиций и уже реализованных достижений в области гандбола в этом есть смысл. Напомню, что за короткий срок руководства Федерацией гандбола России нам удалось добиться значимых результатов и вывести на другой уровень восприятие этого вида спорта болельщиками. Женская сборная России завоевала золотые и серебряные медали на двух последних Олимпиадах, и это, безусловно, грандиозный успех. Женский и мужской гандбольные клубы ЦСКА выиграли множество трофеев за последние несколько лет. На гандбольной карте страны появились такие клубы, как новороссийская «Черноморочка» и казанский «Зилант».

В футбольном хозяйстве мне также очень интересно ставить высокие цели. Для себя я уже определил рубежи развития «Черноморца» — как спортивные, так и инфраструктурные.

— Новороссийский клуб очень быстро решил задачу выхода в ФНЛ. На ваш взгляд, не было ли в связи с этим завышенных ожиданий от выступления команды в более сильном дивизионе?

— Осенью 2022 года сработал эффект появления нового тренера, известного в прошлом футболиста Константина Зырянова. Хочу еще раз выразить ему благодарность за то, что команда смогла оперативно добиться поставленной цели. Если мое мнение будет кому-то интересно с точки зрения дальнейшей тренерской карьеры Зырянова, то от меня будут исходить слова признания его профессиональных заслуг. Тогда мы прыгнули выше головы. Определенное стечение обстоятельств и спортивное счастье были на стороне «Черноморца».

Хотя удача, или, как говорит Владимир Салманович Максимов, надежда на потусторонние силы, на мой взгляд, не является ключевым фактором при достижении результата. Везет сильнейшим. У многих были сомнения, что игроки, обеспечившие завоевание путевки в ФНЛ, способны так же эффективно играть на более высоком уровне. Я тоже отдавал себе в этом отчет. В нескольких матчах это можно доказать, на длинной дистанции — реализовать гораздо сложнее. Из-за того, что многое не получалось на футбольном поле, стала появляться апатия. Возможно, решение по замене тренера необходимо было принять на две-три игры раньше. Тогда было бы не столь тяжелым окончание осенней части первенства.

Кадровые вопросы, тем более в спорте, всегда актуальны. Нужно спокойнее относиться к таким моментам. Решения направлены прежде всего на поддержку клуба и достижение результата.

Защитник «Черноморца» Денис Фомин (слева) в матче против «Кубани». Фото Пресс-служба ФК «Черноморец»

— При новом главном тренере Гаранине команда провела отличный отрезок, но не избежала в концовке сезона борьбы за выживание. Наверняка вылет из ФНЛ был бы для вас сродни трагедии.

— Ситуация еще требует анализа и понимания, почему после столь впечатляющего отрезка «Черноморец» затормозил и в итоге был втянут в сложнейшую концовку и борьбу за сохранение прописки в первой лиге. Череда травм системообразующих футболистов не могла не сказаться на игре команды, которая зимой очень сильно видоизменилась.

Знаю, что многие футболисты приходили, понимая требования Вадима Гаранина, и им еще нужно было сыгрываться. Вообще мне ближе неспокойный характер Гаранина, чем безразличие, апатия и пустой взгляд на поле, которые мы видим иногда у наших тренеров, смирившихся со своей судьбой. Я сам в любых делах привык биться до последнего вздоха, до последней секунды. И это мы, кстати, увидели в игре женского и мужского гандбольных клубов ЦСКА. Определенные параллели футбола и гандбола мне приходится проводить, исходя из специфики тех направлений, в которые я вовлечен.

Финиш сезона действительно для «Черноморца» получился сложным, игра стала менее цельной, хватало различных проблем. Но вылетать из первой лиги и вспоминать ошибочно назначенный арбитром Низовцевым в Астрахани пенальти было бы несправедливо. Новороссийск не заслуживал того, чтобы опуститься вниз. Главное сейчас — сделать правильные выводы из прошедшего сезона.

— Буквально на днях объявлено, что «Черноморец» покидает генеральный директор Валентин Климко. Правильно было бы объяснить подробнее, с чем связана замена руководителя клуба.

— Организация клубного футбольного хозяйства, которую увидел, меня, безусловно, не устраивает. В последнее время стало заметно выяснение отношений, соперничество — причем неспортивное. Анализируя то, что происходило в «Черноморце», видел, что футбол часто отходит на второй план. И это при том что стояла задача попадания в десятку сильнейших. Мы подтверждаем свои амбиции и планы, а для этого нужно, чтобы каждый сотрудник клуба, каждый игрок был частью команды и работал на результат. Со своей стороны, я благодарю Валентина Климко и остальных покидающих «Черноморец» сотрудников за работу в непростой период, когда формировались новые цели клуба.

Болельщикам хотел бы пояснить, что это не спонтанное действие, не эмоции в чистом виде. Я — не сторонник импульсивных решений. Мой опыт позволяет ориентироваться в массе входящей информации, принимать во внимание составляющие успеха или же, напротив, причины неудачной работы.

На сегодняшний день финального решения по кандидатуре генерального директора нет. Мы имеем список из пяти-шести кандидатов, планируем тщательно проработать этот вопрос, перед тем как будет назначен новый руководитель клуба. Ведем консультации с РПЛ и ФНЛ, общаемся с менеджерами Группы компаний «Дело». Важно, чтобы специалист понимал все нюансы профессиональной спортивной деятельности и обладал качествами, которые необходимы руководителю высшего звена.

Сергей Шишкарев. Фото Пресс-служба ФК «Черноморец»

— Ваши амбиции наверняка подразумевают выход в сильнейший эшелон российского футбола. В пресс-релизе на сайте «Черноморца» говорится о том, что задачу необходимо выполнить в течение двух сезонов. Это действительно так?

— Один рубеж командой был взят. Она вышла в первую лигу, и это еще больше подогрело желание продолжать выбранную линию развития «Черноморца» и достигать максимально возможного результата за определенный временной промежуток. Любой проект имеет свою цель. Сейчас мы планируем создавать не только новый коллектив, но и писать новую историю. В предстоящем сезоне станем ориентироваться на стыковые матчи, важно начинать формировать психологию победителей.

При этом понимаем, какой состав участников будет в первой лиге, если брать в расчет покинувшие РПЛ «Урал», «Балтику» и «Сочи». Речь о повышении в классе будем вести по итогам двух сезонов. Важно провести грамотную селекционную работу, чтобы подобрался коллектив единомышленников, а игроки были готовы к выполнению серьезных задач.

— Каждый клуб по-своему видит путь выхода в РПЛ. Это можно сделать за один сезон, приобретя большое количество высококлассных игроков. Другие решают задачу постепенно, шаг за шагом, развиваясь по всем направлениям и приводя в порядок инфраструктуру. Какой формат видится оптимальным для «Черноморца»?

— Комбинированный. В планах есть укрепление состава и постановка задач, о которых я говорил выше. Это не исключает параллельного развития и совершенствования клуба во всех отношениях. Одно другому не мешает. Новороссийск — футбольный город, здесь очень хорошие традиции и желание улучшать инфраструктуру. Укрепиться, выйти в элиту и быть там калифом на час не входит в наши планы.

Понимаем, что клуб высокого уровня должен иметь современный стадион. В этой связи имеем в виду несколько вариантов дальнейших действий. Это реконструкция старой арены либо строительство новой в районе Алексино. На данный момент склоняемся ко второму. В ближайшее время договоримся о визите в Новороссийск губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, чтобы принять окончательное решение, взвесив все за и против. Кстати, по недостроенному Дворцу олимпийских видов спорта «Черноморский» тоже пора определиться.

Болельщики «Черноморца» на трибуне с баннером. Фото Пресс-служба ФК «Черноморец»

— Изменится ли что-то в модели управления «Черноморца»?

— Отмечу момент, о котором еще публично не говорилось. Мы будем создавать единый центр управления спортивными проектами Группы компаний «Дело». Объединять отдельные направления, бренды, например мужской и женский гандбольные ЦСКА, а также футбольный «Черноморец» и гандбольную «Черноморочку».

В Новороссийске футболисты и гандболистки с удовольствием посещают игры друг друга, это такая большая спортивная семья. Важна ориентированная на клиента общая маркетинговая стратегия. Консультируемся по ряду вопросов, смотрим, как функционируют лучшие профессиональные клубы за рубежом. Та же дортмундская «Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, в этой же системе успешно функционирует женская гандбольная команда, встречавшаяся ранее с ЦСКА и «Ростов-Доном». Ставим задачу создания клубной модели, где будут команды по разным видам спорта — на данный момент речь о футболе и гандболе.

— Какая у вас мечта, если говорить о новороссийском «Черноморце»?

— Чтобы «Черноморец» сыграл в Лиге чемпионов, а Новороссийск услышал этот прекрасный гимн. Хотелось бы, чтобы это произошло при моей жизни и при поддержке моих соратников.

Игорь Владимиров