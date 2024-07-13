Кононов воюет с Селюком. Свинов вместо Латышонка? Кем играть «Арсеналу»? Интриги сезона ФНЛ

В субботу стартует новый сезон в первой лиге. «СЭ» рассказывает о последних событиях из жизни клубов ФНЛ.

«Балтика»: кто вместо Латышонка?

В последние 10 дней «Балтика» активизировалась на трансферном рынке.

Продав Евгения Латышонка в «Зенит», калининградцы подписали сразу двух голкиперов. У «Спартака» за 160 тысяч евро приобретен 23-летний Илья Свинов. В минувшем сезоне он принял участие лишь в двух встречах красно-белых в РПЛ и пропустил шесть мячей.

У «Тюмени» куплен 25-летний Егор Любаков. В минувшем сезоне воспитанник Академии Тольятти провел в ФНЛ 34 матча, пропустив 35 голов. В его активе 13 сухих игр. В мартовском поединке с «Аланией» он отразил два пенальти.

Балтийцы укрепили среднюю линию, заполучив одного из главных креативщиков первого дивизиона минувшего сезона. 30-летний Никита Глушков начинал прошлое первенство ФНЛ в «Енисее», а в весенней части чемпионата помог «Акрону» пробиться в элитный дивизион. Однако по-прежнему будет выступать в лучшей лиге мира.

В минувшем сезоне 30-летний футболист сыграл за «Енисей» и «Акрон» в общей сложности 32 матча, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. Никита Андреевич, как нередко величают хавбека комментаторы игр ФНЛ из-за наличия тезки и однофамильца, — автор хет-трика в ворота махачкалинского «Динамо».

Еще один новичок команды Александра Грищенко — 28-летний левый защитник Амир Мохаммад (при необходимости может сыграть и вингера, и центрального защитника). Весной он защищал цвета «Химок».

Наконец, за три дня до старта ФНЛ «Балтика» все-таки договорилась с «Торпедо» о подписании 28-летнего форварда автозаводцев Ильи Стефановича. В минувшем сезоне он забил за черно-белых 8 голов и отдал результативную передачу.

Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Селюк атаковал Кононова. Кононов отомстил?

«Торпедо» решило обновить атакующую линию команды. Клуб расстался с Дмитрием Полозом, Ильей Стефановичем, Георгием Гонгадзе, Игорем Лебеденко (последний, по-видимому, останется в системе клуба). В то же время автозаводцы подписали контракт с 24-летним колумбийским форвардом Вилинтоном, который вторую часть прошлого сезона провел в молдавском «Шерифе» (один гол в семи встречах). Статистика легионера на бумаге насторожила. А тут еще масла в огонь подлил известный агент Дмитрий Селюк.

— Вот сейчас болельщики «Торпедо» считают, что колумбиец Вилинтон — моя креатура, так как он темнокожий. Я вообще к нему никакого отношения не имею! — заявил Селюк в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Считаю, автозаводцы ошиблись, подписав этого форварда. Он играл в «Шерифе» в Молдавии, с ним клуб решил расстаться. Его привел в «Торпедо» Кононов.

Я невысокого мнения об этом футболисте. Играл в чемпионате Кореи и забил всего один (!) гол. Такая же статистика у него в Молдавии. У меня в Молдавии играет молодой паренек. Забил 20 мячей в 20 матчах вообще-то. Просто не хочется, чтобы меня связывали с Вилинтоном. Это не моя креатура.

Слова Селюка, по всей видимости, задели рулевого «Торпедо» Олега Кононова. Он, похоже, отказался от услуг 22-летнего полузащитника Нене Гбамбле — клиента данного агента.

Сложно сказать, кто выиграл во всей этой истории. По словам Селюка, со среды ивуариец уже находится в расположении «Химок», готовящихся к сезону в РПЛ. Ранее африканец уже играл в элитном российском дивизионе за «Ахмат» (15 матчей, 1 гол, 1 результативная передача).

Что касается других трансферных новостей, то автозаводцы решили отдать в аренду «Родине» 30-летнего атакующего полузащитника Йорди Рейну. В прошлом сезоне на перуанца возлагались большие надежды, однако ему не хватало стабильности. А в апреле хавбек получил перелом плюсневой кости и выбыл из строя до конца первенства ФНЛ.

В «Торпедо» вернулся 31-летний опытный центральный полузащитник Равиль Нетфуллин, в его активе больше 100 игр за автозаводцев. В прошлом сезоне он являлся одним из ключевых футболистов «Химок», забив 5 мячей в первой лиге. В том же направлении проследовал и 29-летний Аршак Корян (может играть как второго нападающего, так и вингера).

Владислав Левин. Фото ФК «Арсенал» Тула

«Сочи» забрал у Тулы «центр поля»

«Сочи» продолжил точечно укреплять состав. Новичками команды Роберта Морено, в частности, стали полузащитники: 29-летний Владислав Левин и 28-летний Анатолий Макаров. В прошлом сезоне оба отвечали за центр поля в составе тульского «Арсенала». Белорус Макаров забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Статистика воспитанника «Динамо» — 2+4.

Интересным приобретением южан может стать герой «Ротора», 25-летний атакующий полузащитник Илья Сафронов. Именно его хет-трик в ответном стыковом матче с «Сибирью» вывел волгоградцев в лучшую лигу мира.

Александр Сторожук. Фото ФК «Арсенал» Тула

В «Арсенале» очередная перестройка

Александру Сторожуку не привыкать выстраивать в Туле новую команду. За месяц до начала прошлого сезона в ФНЛ в интервью «СЭ» он заявил, что на контракте в клубе осталось пять футболистов. Однако в срочном порядке «оружейникам» удалось укомплектовать состав, и они в итоге были близки к выходу в РПЛ. В стыковых играх лишь по сумме двух встреч подопечные Сторожука уступили «Пари НН» (2:1, 0:2).

Сейчас ситуация не такая аховая, как год назад, но тоже не самая простая. Команда обновилась почти на 50 процентов. Как быстро футболисты сыграются и примут идеи Сторожука?

Вместо ушедших семи футболистов, о которых мы писали в прошлом обзоре, клуб подписал 27-летнего голкипера «СКА-Хабаровска» Владимира Сугробова, 28-летнего хавбека «Родины» Олега Дмитриева, 25-летнего полузащитника «Алании» Алана Цараева, 26-летнего форварда «Уфы» Романа Минаева (ранее уже выступал в «Арсенале»). 23-летнего атакующего полузащитника «Мурома» Илью Азявина (19 (!) голов в прошлом сезоне во второй лиге). Кроме того, «Арсенал» арендовал у «Локомотива» 23-летнего вингера Андрея Никитина (прошлый сезон провел в «СКА-Хабаровске»), продлил аренды 24-летнего защитника «Алании» Александра Короткова и 20-летнего опорника Давида Ндуки, права на которого принадлежат «Краснодару».

И все бы ничего, если бы не одно большое «но». В четверг «Чемпионат» сообщил о том, что на клуб наложен запрет на регистрацию новичков из-за долга перед бывшим нападающим команды Джордже Деспотовичем. По данным тульских СМИ, сумма задолженности составляет около 170 миллионов рублей.

— Да, это действительно так, — говорит эксперт «СЭ» по первой лиге Федор Щербаченко. — Первый звонок прозвучал в «Кубани». Краснодарцам сейчас запрещено регистрировать новичков за долг перед бывшим футболистом Неманьей Анджелковичем. Причем в течение двух трансферных окон!

Теперь ситуация повторилась и в «Арсенале»... В прошлом сезоне туляков не наказывали так жестко, потому что была достигнута устная договоренность с футболистом. Сейчас же проблема заключается в том, что «Арсенал» готов выплатить долг частями, а Деспотович хочет все и сразу. Причем, похоже, он в данной ситуации просто слушает людей, которые им руководят: агентов, представителей и так далее.

Вообще в российском футболе много балканцев, которые привозят сюда игроков, тренеров и уверенно себя чувствуют в разных командах...

Непонятно, почему прежнее руководство «Арсенала» заключало с сербом такой жирный контракт! Полное безобразие. Почему никто не проконтролировал подписание такого соглашения? Где был попечительский или наблюдательный совет? Натуральная диверсия против клуба! Ясно, что эти деньги получит не только Деспотович, но и целая группа лиц, которая работает с ним.

Что теперь делать Сторожуку? По моей информации, у него в строю сейчас только девять человек основы. Новичков, как мы понимаем, заявлять нельзя. Придется выставлять необстрелянную молодежь из системы клубы.

Надеюсь, эти две истории — в «Кубани» и «Арсенале» — станут хороши уроком для руководства клубов РПЛ и ФНЛ, которые впредь не будут заключать такие необдуманные контракты.

Илья Порохов (слева) стал игроком «Урала». Фото ФК «Урал»

«Урал» арендовал Порохова и сохранил Каштанова

8 июля состоялось заседание попечительского совета «Урала», в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поставил перед командой задачу за сезон вернуться в РПЛ.

В интервью «СЭ» президент клуба Григорий Иванов говорил о том, что не так-то просто сейчас найти забивного форварда. «Шмели» хотели видеть в своих рядах 30-летнего нападающего «Факела» Евгения Маркова. Но не сложилось. Зато удалось заполучить 23-летнего Илью Порохова. В прошлом сезоне он забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в составе «Тюмени».

Интересно, что в июне Порохов на правах свободного агента перешел в «Химки» (договоренность об этом трансфере была достигнута еще зимой). Однако, если верить порталу Transfermarkt, в статусе игрока красно-черных Порохов пребывал всего... 19 дней. После отставки Андрея Талалаева он перестал входить в планы руководства клуба и тренерского штаба и был отдан в аренду в «Урал».

Остался в клубе и 28-летний Алексей Каштанов. В недавнем контрольном матче с «Равшаном» из Таджикистана он оформил дубль.

Андрей Тихонов. Фото ФК «Енисей»

«А у Андрея Валерьевича случайно дочки нет»?

Весной «Енисей» Андрея Тихонова оставил очень приятное впечталение. Многие предрекали «львам» серьезные проблемы после ухода из команды ключевых футболистов — Никиты Глушкова и Олега Ланина. Однако красноярцы завершили сезон на шестом месте. Под руководством легенды «Спартака» они одержали 8 побед в 14 турах.

Значительный вклад в весенние результаты команды внес младший сын главного тренера — 21-летний вингер Денис Тихонов, в активе которого 4 гола и 2 результативные передачи. А на днях клуб подписал контракт и со старшим отпрыском Андрея Валерьевича — 25-летним защитником Михаилом Тихоновым, последней командой которого был «Пари НН-2».

Красноярские болельщики в социальных сетях по-доброму «обыграли» эту новость: «Вот это номера! У Андрея Валерьевича случайно дочки нет? Ну так, до кучи, в женский ФК «Енисей».