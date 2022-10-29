Евсеев зажигает в Ярославле: удаление, селфи с болельщиками и безумная концовка «Шинника»!

В меньшинстве обыграл «Арсенал» Олега Кононова.

После победы над «КАМАЗом» в 15-м туре Вадим Евсеев роскошно анонсировал следующий матч.

«В ближайшую пятницу «Шинник» покажут по федеральному каналу. В 16-м туре — дождались... Покажут «Шинник» наконец-то! Всех приглашаем на искрометный футбол».

Вадим Валентинович не обманул. Матч с тульским «Арсеналом» получился что надо! С сюжетом, развязкой, неоднозначным судейским решением.

В основу «оружейников» вернулась главная ударная сила в атаке — отбывший дисквалификацию Луценко. А вот тренерскому штабу ярославцев пришлось перекраивать линию нападения уже в дебюте встречи. Гонгапшев получил травму и уступил место на поле Самойлову. З нал ли тогда Евсеев, какого джокера выпускает? При этом в игре остался другой номинальный форвард хозяев — Грузнов, который и открыл счет на 12-й минуте, головой замкнув подачу с фланга.

У команды Олега Кононова мало что получалось в атаке. Ярославцы очень плотно играли против Панченко, пару раз накрыв его удары из-за пределов штрафной. А вот стандарты принесли «Арсеналу» остроту. Так, в середине тайма после подачи со штрафного и скидки на дальнюю штангу Луценко оказался в отличной позиции, но не попал в ближний угол.

А перед перерывом на первый план вышел арбитр встречи Зияков. Гости готовились к стандарту с правого фланга, но еще до подачи судья усмотрел фол в штрафной «Шинника» — Семенов попал локтем в лицо Соколу. Вердикт рефери: красная карточка (не слишком ли строгое наказание?) защитнику хозяев и... перебить штрафной, так как фол был совершен еще до ввода мяча в игру.

Получив численное большинство, во втором тайме «Арсенал» начал давить соперника, в первые 10 минут создав два шикарных момента. Но сначала Луценко не смог переиграть Вамбольта, а затем Хабибов попал в штангу.

Гол назревал. И его ожидаемо организовали ветераны туляков. Вышедший на замену Ткачев великолепной передачей «шведой» вывел Панченко один на один, и Кирилл оказался точен — 1:1.

В этот момент показалось, что «Арсенал» увезет из Ярославля три очка. Однако развязка получилась просто сумасшедшей. Антигероем встречи, пожалуй, можно считать Деспотовича. Форвард, который отказался покидать тульский клуб из-за жирного личного контракта, мог выводить свою команду вперед, но из убойной позиции пробил в штангу.

Возмездие за упущенный шанс наступило мгновенно. Самойлов, получив передачу на входе в штрафную, сначала зарядил с правой ноги, но удар накрыл Григалава. Но мяч снова отлетел к полузащитнику хозяев, который, переложив корпус, уже с левой ноги пробил в дальний угол. Шамов выручить не смог — 2:1!

Сложно сказать, что на радостях с бровки кричал в этот момент Евсеев (может быть, повторил свою легендарную фразу после гола в ворота Уэльса?), но арбитр показал ему прямую красную карточку. Вадим Валентинович не растерялся и пошел в народ — досматривать игру рядом с болельщиками. А после финального свистка, возвестившего о героической победе «Шинника», никому из зрителей не отказал в совместном фото.

Похоже, в первой лиге появились свои наглецы — из Ярославля! И народный тренер.

Кононов на пресс-конференции, впрочем, заметил, что «Арсенал» не заслуживал поражения:

— Начало матча было не за нами. Пропустили быстрый гол. Потом полностью взяли инициативу в свои руки. Доминировали. Создали множество моментов. Две штанги... Не забиваем. Пропускаем. У соперника два удара — два гола. В принципе, что тут еще сказать... Мы владели преимуществом. Ребята играли хорошо. Где-то нам не везет в последнее время. Фарт и счастье были на стороне «Шинника». Но я считаю, мы полностью переиграли соперника.

«Арсенал» занимает промежуточное шестое место, всего на одно очко опережая «Шинник». Туляки потерпели третье поражение в последних четырех турах.

А вот разбор матча от Евсеева — по горячим следам из раздевалки (на пресс-конференции он присутствовать не мог):

— Играли сегодня великолепно. Первый тайм особенно. И перебегали Тулу! Но тут вмешались...

— Потусторонние силы?

— Да... Второй тайм сыграли, можно сказать, в «автобус». И победили. Но про «автобус» говорить не стоит. Мы играли очень мастеровито.