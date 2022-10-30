«Первое место занял Литвинов. Дзюбы и в топ-10 нет». Бакаев из «Рубина» организовал кибертурнир для футболистов

И планирует выйти на международный уровень.

26 октября прошел финал самого большого турнира по киберспорту в СНГ с участием футболистов — BakS Cup. Организатором его является действующий футболист «Рубина» Солтмурад Бакаев. Ему удалось собрать не только профессиональных киберспортсменов, но и действующих футболистов, среди которых Артем Дзюба, Александр Головин и Алексей Гасилин. После окончания соревнований Бакаев-младший поговорил с корреспондентами «СЭ» о том, как ему пришла идея организовать кибертурнир, как удалось завлечь известных футболистов и кто из них самый сильный.

«Кокорин был заявлен, но не смог принять участие из-за плохого интернета на Кипре»

— Как получилось, что ты стал организатором киберспортивного турнира?

— В какой-то момент меня переклинило. Не знаю, что произошло, но я загорелся идеей сделать медийную лигу, как в футболе, которая сейчас вовсю хайпит, но только в киберспорте.

— Расскажи подробнее: кто принимает участие и во что играете?

— Играем в Counter-Strike. Участники — футболисты и их друзья. Мы начинали все с нуля, все детали и мелочи продумывали сами. Плюс мы отлично организовали турнир, за исключением некоторых моментов. Но в целом я очень горд, что все получилось организовать, как и планировалось.

— Может ли каждый принять участие в твоем турнире?

— Нет. В основном, как я уже сказал, это профессиональные футболисты и их друзья. Но, оказывается, не так много футболистов, которые играют в Counter-Strike. Нам нужно было что-то делать с этим.

Я придумал, что в заявке должно быть три футболиста, как минимум двое должны принимать участие в турнире. На случай, если кто-то не сможет. Был сделан запас, так сказать. Чтобы был баланс, остальные участники могут быть друзьями футболистов, но они не могут быть игроками Pro. Иначе какой будет интерес футболистам принимать участие?

— А на что играете? Чисто в кайф или есть призовой фонд?

- Победитель забирает 700 тысяч рублей. Изначально было 250 тысяч, но так как получилось привести спонсоров, то призовой фонд был увеличен.

— Слышал, что в турнире принимали участие Дзюба, Кокорин, Головин. Как их успехи?

— Кокорин был заявлен, но, к сожалению, не смог принять участие из-за того, что на Кипре с интернетом не все было хорошо. Но рассчитываем, что в будущем у него получится принять участие. Головин и Дзюба могут редко заходить в игру. Но спасибо им за то время, которое они уделяют. Что касается уровня их игры в CS, то они не Pro-игроки, и они не должны хорошо играть.

Руслан Литвинов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Самый сильный — Литвинов. Дзюбы в топ-10 нет»

— Из знаменитых футболистов кто сейчас самый сильный?

— Тяжело сказать, но у меня есть общая статистика всего турнира. Опубликуем ее чуть позже у нас в соцсетях. По итогам всех матчей у нас есть топ-10 как обычных игроков, так и футболистов. Первое место занял Руслан Литвинов из «Спартака». Если честно, то я не думал, что так будет, но он лучший.

— А Дзюба на каком месте?

— В этом списке я видел и Чернова, и Головина, но Артема в топ-10 нет. Там и меня нет.

— Приносит ли тебе турнир какие-то дивиденды?

— Я не думаю об этом. Мне нравится в свободное от футбола время вести диалог с этими ребятами и придумывать что-то интересное. От футбола меня это сильно не отвлекает.

— В минус не уходишь?

— Если только в небольшой. Вкладывал какие-никакие свои денежные средства.

— А ребятам за участие нужно платить?

— Нет, ни в коем случае. Изначально я не видел этот турнир при участии спонсоров. Не знаю почему, но мне не верилось, что кто-то может поверить в нас, учитывая, что мы делали это в первый раз. Но все получилось иначе. Спасибо спонсорам за это.

— А твой родной брат Зелимхан тоже в теме?

— Да, конечно. Он тоже очень любит именно эту дисциплину. А так, конечно, в теме. С детства играет, это никак ему не мешает.

— То есть вы вдвоем организовываете этот турнир?

— Организовываю я, но если мы говорим об организации отдельных дисциплин, то он мне помогает с Counter-Strike.

Зелимхан Бакаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Цель — выйти на международный уровень»

— Есть стереотип, что киберспорт — пустая трата времени, особенно для старшего поколения. Ты можешь рассказать плюсы данной дисциплины? Почему мы должны развивать этот сегмент?

— Смотрите, я первый раз принял участие в таком масштабном турнире. Оказалось, что это не так просто. Теперь начинаю хорошо понимать киберспорт и то, насколько сложно удержать концентрацию, принимать правильные решения. На самом деле это очень интересный сегмент. Уверен, что он будет прогрессировать и что я не просто так вкладываюсь в данную индустрию. Я вижу, что за этим будущее. Если говорить о плюсах, то киберспорт очень сильно разгружает.

— Твоя цель — выйти на международный уровень?

— Конечно.

— Бывают ли среди футболистов такие зарубы, что доходит до конфликтов?

— Нет. Здесь со всем уважением все друг к другу относятся. Так же, как и на футбольном поле. Есть темы для общения, иногда матчи обсуждаем. В любом случае все прекрасно понимают, что это не то место, где ты должен плеваться и кричать.

— Мы знаем, что тот же Дзюба не любит проигрывать. Были ли с ним какие-то проблемы?

— Ни один человек не любит проигрывать. Но я думаю, Тема понимает, что тут тяжело что-то сделать. Это не чемпионат России, в котором он является лучшим бомбардиром. Если бы он был Pro-игроком, он бы злился, конечно. Он понимает, что это просто для удовольствия, что ничего такого требовать от своих партнеров не надо.