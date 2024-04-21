Яркие события 28-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Талалаев: «Спасибо лиге. Мы играем то в 8 утра, то в 9 вечера»

Программу 28-го тура открывал матч «Родины» и «Химок». Встреча началась в 21.00. Нужно сказать спасибо обеим командам. Несмотря на непростые погодные условия (довольно сильный ветер, мелкий дождь), представители Московского региона показали футбол весьма добротного уровня.

Главный тренер «Родины» Франк Артига «отзеркалил» схему соперника и сыграл в три центральных защитника. К Крижану и Тананееву добавился Клещенко. В атаке вместо Калмыкова вышел Тимошенко.

Рулевой «Химок» Андрей Талалаев произвел перестановку на последнем рубеже — Митрюшкин вместо Обухова. Роль левого латераля была в этот раз доверена Юзепчуку. Пропускавшего игру из-за перебора карточек Терехова в защите подменил Журавлев.

«Родина» быстрее приспособилась к погоде. Митрюшкину пришлось вступать в игру уже на 5-й минуте: будущий вратарь «Локомотива» вытащил мяч из-под перекладины после смачного удара Бакаева метров с 15. «Химки» ответили довольно быстро. И сразу же голевой атакой. Трехходовка Журавлев — Магомедов — Руденко завершилась точным выстрелом экс-игрока «Спартака-2» в касание под левую от себя штангу — 0:1. Хозяева обязаны были сравнивать счет буквально через минуту: как Тимошенко не попал в пустой угол с метра?!

Зато Бакаев может занести себя этот матч в актив. Как лихо ушел он от Журавлева на 30-й минуте и мощно жахнул над рукой Митрюшкина (в данном случае возникают вопросы к голкиперу гостей) — 1:1!

Красно-черные еще до перерыва показали: процент реализации моментов у них просто феноменальный. Последовала быстрая контратака, Руденко отличным пасом нашел на дальней штанге Берковского, который первым касанием убрал «в буфет» Клещенко, а вторым уложил мяч в дальний угол. 1:2.

Несмотря на счет, Талалаев, а не Артига, произвел двойную замену в перерыве: Журавлев и Исаенко уступили место на поле Степанову и Нетфуллину.

В начале второго тайма команды обменялись уколами. Корякин и Митрюшкин справились с ударами Магомедова и Тимошенко. А дальше наступило затишье. Вплоть до концовки встречи, которая осталась за «Родиной». Митрюшкин был бессилен, когда Сокол внешней стороной стопы закручивал мяч в левый от себя угол — штанга! А уже в компенсированное время вратарь «Химок» в течение минуты дважды выручил свою команду, не позволив отличиться Калмыкову (его выход на замену оправдал себя на 100 процентов) и Кузнецову.

Важнейшая победа «Химок», которые на сутки возглавили турнирную таблицу, но после побед махачкалинского «Динамо» и «Акрона» откатились на третье место. «Родина» потерпела первое поражение этой весной, подопечные Артиги — пятые.

— Мне матч понравился, особенно первый тайм, — заметил на пресс-конференции Талалаев. — Во втором мы больше оборонялись, не доводя атаки, к сожалению, до логического завершения. Сами себя поставили в непростое положение, уступив несколько матчей, но поговорили внутри коллектива, и сегодня я снова увидел свою команду. Ту, которую видел осенью, когда каждый понимает, зачем он выходит на поле. «Родина» — крепкий соперник. На сборах мне казалось, что этот испанский стиль, контроль мяча, — он неактивный, без моментов. Высказался, что мне не очень нравится такой футбол. Однако по ходу турнира «Родина» поменялась, вертикализировала игру, добавила в единоборствах. Важно было не уступить в этом компоненте, и мы в нем не уступили.

Тренер вратарей посоветовал поставить Митрюшкина, проявив доверие к футболисту, который по окончании сезона уйдет в другой клуб. А доверие окрыляет. Неплохой матч провел Руденко, он подходит к своему уровню. А с завершением Рамадана для Абдуллахи и Магомедова мы получили возможность что-то поменять в атаке. Вещателю и лиге отдельное спасибо за столь поздний матч, мы играем то в 8 утра, до в 9 вечера. Сейчас почти полночь, поэтому не забрасывайте вопросами, если можно.

Щербаченко: — Если говорить о составах, то главным сюрпризом стало появление в воротах «Химок» Митрюшкина, который, как известно, летом присоединится к «Локомотиву». Что касается «Родины», Артига тоже решил сыграть в три центральных защитника, «отзеркалил» схему соперника. Ждал в старте Дмитриева, но он остался в запасе.

По первым минутам стало понятно: «Родина» решила подстроиться под «Химки». При этом нарушилась стройность игры при переходе из обороны в атаку, как это было, когда команда действовала в четыре защитника. Конек красно-черных — прессинг и перехваты. Подопечные Талалаева сыграли на своих сильных сторонах. Как результат — гол Руденко после перехвата Журавлева и передачи Магомедова. Наставник гостей все время требовал от своей команды играть максимум в два касания, отдавать передачи только вперед. «Химки» не играли в контроль, а постоянно пытались нагнетать впереди.

Понравились фланги «Родины». Ориньо и Бакаев доставляли защитникам соперников много хлопот. Считаю, в плане креатива они превосходили своих визави — Исаенко и Юзепчука. Вся игра москвичей строилась через Гордюшенко. А вот к Тимошенко могут возникнуть вопросы. Его непопадание в ворота с двух метров — эпизод в копилку самых курьезных моментов сезона в ФНЛ.

Что касается гола Бакаева, то, на мой взгляд, недоработал Митрюшкин. Да, удар у хавбека «Родины» получился неприятным, но все-таки в ближний угол. Непонятно, почему Антон попытался отбить одной рукой. Возможно, в этом эпизоде порыв ветра сыграл за игрока «Родины», что не умаляет его блестящих действий. Сложно сказать, находился ли Руденко в офсайде, когда отдавал голевую передачу Берковскому. Повторы не дают четкого ответа. Тут скорее надо заметить следующее: в первом тайме «Химки» выжали максимум из своих шансов.

Лучший игрок первого тайма — Гордюшенко. Астемир буквально «разрывал» оборону гостей. Вообще не понял, почему арбитр предъявил ему желтую карточку. Никакой симуляции со стороны футболиста и в помине не было!

По большому счету мы увидели столкновение двух стилей. «Родина» любит возиться с мячом, играть в контроль. «Химки» здорово перекрывают свободные зоны, прессингуют впереди, двумя передачами доставляют мяч в финальную треть. Наверное, игра команды Артиги больше нравится болельщикам, и москвичи заслужили добрые слова за эту встречу. Однако модель Талалаева, во всяком случае в первом тайме, оказалась эффективнее.

После перерыва на поле выделялся Руденко. Александр принимал непростые мячи, обрабатывал длинные передачи. Создавал моменты и себе и партнерам. То есть в этих трех компонентах проявился весьма высокий уровень форварда «Химок».

Курьез матча: Дмитриев вышел на замену уже с желтой карточкой. (Улыбается.) Олег получил ее, находясь на скамейке запасных. Концовка осталась за хозяевами. Вышедший на замену Калмыков — король скидок и сбросов. Так, Сокол после его передачи угодил в штангу. А в компенсированное время Митрюшкин, как говорится, «подтащил» «Химки».

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев. Фото ФК «Химки»

«Кубань» получила шесть пробоин от «Акрона»

«Акрон» в Жигулевске разобрался с «Кубанью» — 6:0! Причем краснодарцы дважды в прямом смысле помогли хозяевам — Осипов и Веденеев «отметились» автоголами.

Щербаченко: — Тотальное преимущество «Акрона» обозначилось к 20-й минуте. Хозяева вдавили соперников в их штрафную. Дело даже доходило до того, что хозяева жонглировали мячом вблизи вратарской. Краснодарцы двигались тяжеловато. Гол был лишь делом времени. Правда, в первом случае подопечным Тедеева помог защитник гостей Осипов. Вообще Евгению не позавидуешь. Крайне неудачная игра в его исполнении. Автогол, желтая карточка, ошибка в эпизоде, когда Понсе удваивал преимущество «Акрона»... После второго мяча гостей в свои ворота все стало понятно. Понравилось, как Палиенко отпраздновал свой гол. Показал трибунам футболку, на которой было написано: «Мама и папа, с днем рождения!» Очень теплый эпизод. Побольше бы таких!

Ситуация в «Кубани» удручающая! Просто аховая! Впереди «тройники». У Роберта Евдокимова просто крайне мало времени для исправления ситуации... За краснодарцев тревожно. Считаю, клубу нужен новый серьезный руководитель, который наладит все процессы. Сейчас об этом в городе говорят все — болельщики, специалисты, ветераны. Нужно менять руководящий состав «Кубани».

Калешин: «Мы не собираемся скулить». «Алания» проиграла «Волгарю»

Накануне игры с «Волгарем» специалисты и болельщики «Алании» гадали, как яркая пресс-конференция Евгения Калешина после крупного поражения от «Енисея» повлияет на его подопечных. Напомним, рулевой «барсов» заявил, что команда в ее нынешнем виде прекращает свое существование, клуб ждут глобальные изменения. В заявке владикавказцев на игру с астраханцами не оказалось одного из самых ярких футболистов лиги прошлого сезона — Гиоргобиани.

«Алания» создала два убойных момента в дебюте встречи. Хадарцев едва не поразил дальнюю «девятку» ударом метров с семи, а Машуков головой пробил точно в Одоевского. На этом до перерыва запал «барсов» угас. Астраханцы же, которых на неделе возглавил Денис Клюев, вперед особо и не лезли, сосредоточившись прежде всего на разрушении.

После перерыва зрители скучали вплоть до 79-й минуты, когда Ткачук толкнул в спину в своей штрафной Качмазова и тот сразу рухнул на газон. Пенальти! Гурциев четко реализовал 11-метровый и, как показалось, принес красно-желтым долгожданную победу. Но судьба продолжает испытывать Калешина. Через две минуты Кротов восстановил статус-кво. Еще через четыре Маляров нокаутировал хозяев, замкнув головой подачу Ткачука с углового. 1:2! По-прежнему лучшая лига мира?

Статистика «Алании» этой весной просто ужасает: четыре поражения в семи турах при одной победе! Тем интереснее было послушать Калешина после игры.

— Команда сделала все, что могла. Но две ошибки привели к поражению, — констатировал Евгений Игоревич. — Реализуй мы свои моменты, победили бы крупно. Но этого не произошло. «Волгарь» воспользовался своими шансами. Нужно просто цельно играть не 88 минут, а все 90 минут. Пропустили легкие мячи...

Игра у нас плохая. Качество футбола низкое. За любую ошибку нас наказывают. Но, на мой взгляд, команда может расти, когда сталкивается с трудностями. Если кто-то думает, что нас все это нагнет... Мы не собираемся падать. Не собираемся скулить, жаловаться на то, что нет стадиона, базы. Команда не впитывает тренерские идеи... Надо доработать сезон до конца с максимальной самоотдачей, с максимальной энергией, чтобы совесть была чиста. Что будет в конце? Одному Богу известно. Ну смог соперник один раз пробить и два раза забить. У нас было 10 моментов — всего один мяч. Но кого это волнует? В футболе важен результат. Меня успокаивает то, что мы полностью развалили игру «Волгаря». У гостей не было ни-че-го.

— Два удара — два гола?

— Ну это наши ошибки. Не надо опускать рук. Работа, работа и еще раз работа.

Щербаченко: — «Алания» поддавила Астрахань в начале матча, создала несколько моментов. Хадарцев был близок к голу, Машуков не переиграл Одоевского. Самое интересное произошло в концовке встречи. Этот матч напомнил мне игру «Алания» — «Черноморец». Тогда команда Калешина, имея преимущество, пропустила атаку гостей на последних минутах и уступила. Так и здесь. Открыв счет с пенальти, хозяева в итоге не набрали даже очка. Тревожная тенденция. У команды лишь одна победа весной... В последний раз в Грозном «барсы» выигрывали в октябре.

Многие до сих пор еще находятся под впечатлением слов Калешина на пресс-конференции после поражения от «Енисея». Мои знакомые, работавшие с Евгением в «Балтике», сказали мне, что сейчас ситуация в «Алании» полностью напоминает ту, которая была в калининградском клубе. Тогда Калешин заручился поддержкой губернатора, расстался с семью игроками. В итоге у «Балтики» потом возникли проблемы с комплектацией, команда забуксовала, а Калешин покинул свой пост.

Спасение Окоронкво. «Торпедо» и «Арсенал» сыграли вничью

«Торпедо» в «Лужниках» сыграло вничью с «Арсеналом». Рулевой «автозаводцев» Олег Кононов выставил тот же состав, что и в матче с «Соколом» (2:0). А вот наставник туляков Александр Сторожук оставил в запасе Окоронкво. На острие атаки призван был сыграть Барков. В ворота «оружейников» вернулся отбывший дисквалификацию Кокарев.

Гости получили прекрасную возможность открыть счет уже на 12-й минуте. Макаров не реализовал пенальти, не переиграл Бабурина. Вскоре Зуев оказался в гордом одиночестве на линии вратарской. Экс-спартаковец пробил в касание, однако не попал в цель. Туляки с каждой минутой наращивали давление, Кононов вынужден был снять с игры Манелова.

«Автозаводцы» терпели, отмахивались и... сами забили! Сработал стандарт. Подача Чурича, удар головой Бородина, штанга, подбор Иванькова и удар Москвичева. 1:0!

В перерыве Кононов заменил Горбунова на Тугарева, Сторожук бросил в бой Окоронково. Гости долго не могли прийти в себя после укола москвичей.

Большую часть второго тайма подопечные Сторожука вообще ничего не могли соорудить впереди. Окоронкво оставался на голодном пайке. Зато Полоз едва не снял все вопросы о победителе. Экс-форвард сборной России с левой ноги со средней дистанции направил мяч рядом с дальним углом. И все-таки нигерийский форвард «оружейников» дождался своего шанса. Получив пас в от Бахара, африканец на замахе убрал защитника и мастерски поразил дальний угол. В гонке бомбардиров вновь появился единоличный лидер.

«Торпедо» могло вырвать победу. Тугарев за счет индивидуальных действий ворвался в штрафную и метил в дальний угол — не хватило самой малости. Яркая ничья в «Лужниках».

Щербаченко: — «Арсенал» мощно начал игру, создав аж три момента в первые 12 минут, да еще и заработал пенальти. Хозяев спас Бабурин. Вообще «Торпедо» очень вяло провело первый тайм, оказалось не готово к прессингу «Арсенала», к отборам. Подопечные Кононова совсем не производили впечатления хозяев поля. Мне показалось, что они тренируются в каком-то облегченном режиме, что ли... Как у нас говорят, «на фреше». «Арсенал» давил, нагнетал. В итоге наставник москвичей вынужден был снимать с игры не попавшего в матч Манелова уже на 26-й минуте. Хавбек явно был не в восторге от такого решения специалиста... Все шло к голу в ворота Бабурина, а в итоге мяч из сетки пришлось вынимать Кокареву. Абсолютно нелогичное развитие событий.

Во втором тайме «автозаводцы» стали действовать плотнее. Окоронкво все время оказывался в окружении нескольких опекунов, никак себя не проявлял Мячи до него практически не долетали. Показалось, что торпедовцы в какой-то момент уверовали в то, что доведут дело до победы. Раскрылись, стали играть уже не так строго, за что и были наказаны нигерийским форвардом гостей. Окоронкво забил свой 14-й гол в сезоне. Правда, «Торпедо» тут же могло выйти вперед. Тугарев не исполнил. Думаю, обе команды остались недовольны таким результатом. Для «Арсенала», ведущего борьбу за выход в РПЛ, потеря двух очков более болезненная.

«Торпедо» и «Арсенал» сыграли вничью — 1:1. Фото ФК «Арсенал» Тула

Махачкала — по-прежнему лидер

Махачкалинское «Динамо» в Ярославле с минимальным счетом одолело «Шинник» — 1:0. Победа позволила команде Хасанби Биджиева остаться на первом месте. После ухода Курбана Бердыева бело-синие играют чуть веселее в атаке, однако прагматизм никуда не делся.

Щербаченко: — «Динамо» сразу прибрало инициативу к своим ногам. «Шинник» пытался огрызаться, но без конкретики. Махачкалинцы поддавливали, кружили вокруг штрафной ярославцев, делали проникающие. «Шинник» не выдержал, ошибся. Зинков подарил мяч Магомедову — 0:1.

Хочется пожелать здоровья Гогуа, который получил повреждение в столкновении с Сердеровым, его унесли на носилках... Черышев перешел на игру в два форварда. Бросил в бой опытнейшего Низамутдинова, однако Махачкала довольно спокойно, без паники оборонялась и закономерно увезла из Ярославля три очка.

Тихонов: «Почему нас судит женщина?!»

«СКА-Хабаровск» Романа Шаронова разгромил «Енисей» Андрея Тихонова (3:0). Дубль в активе Петрова. После игры у легенды «Спартака» возникли вопросы к главному арбитру встречи Вере Опейкиной.

— Экспериментировать по судейским вопросам... Почему именно сюда назначают женщину? Ну назначьте ее на матч «Химок» против «Родины» или отправьте в Махачкалу. Пускай тренируется. Почему именно на нашу игру? — возмутился Тихонов на пресс-конференции.

Щербаченко: — Почему матч судила Вера Опейкина? Игра началась в семь утра по Москве. Видимо, никто из мужчин не захотел начинать работу так рано. (Улыбается.) Если серьезно, то план Шаронова на игру сработал. Тренер угадал с Шарлем, которого отрядил на острие атаки. Африканский форвард здорово врывался в свободные зоны, убегал от опекунов. Именно он заработал пенальти и положил начало разгрому. Хабаровчане очень дисциплинированно сыграли на флангах, сковав действия Тихонова, Бардыбахина и Мазурина. Тихонов-старший в итоге снял Бардыбахина с игры. В целом замены красноярцев не сработали. Лучший игрок матча — Петров. Оформил дубль, вычистил всю опорную зону. Ну и Никитины здорово отыграли на краях атаки. Нужно отдать должное Шаронову, который тактически переиграл Тихонова. Никто в составе армейцев сегодня не выпадал.

«Нефтехимик» Кирилла Новикова на выезде крупно победил «Тюмень» Игоря Меньщикова (3:0). Дублем отметился Джамилов.

Щербаченко: — За «Тюмень» этой весной действительно тревожно. После яркой осени команда буквально валится во второй части сезона. 0:3 дома — это очень серьезно. Новиков после поражения от Махачкалы пошел на серьезные перестановки в составе. И эти меры дали эффект. «Нефтехимик» заслуженно победил, положив соперника на лопатки.