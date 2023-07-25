«Торпедо» вырвало победу у «Химок», мощный «Акрон» и Бердыев не взял Тулу: события 2-го тура первой лиги

Яркие события 2-го тура первой лиги «СЭ» разобрал с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Химкам» не хватило Мирзова. Браво, Лебеденко! "

На неделе с «Химок» сняли запрет на регистрацию новичков, и на битву с «Торпедо» главный тренер красно-черных Андрей Талалаев уже смог выставить гораздо более боеспособный состав по сравнению с тем, который играл в Тюмени (1:3). В частности, с первых минут вышли Хосонов, Нетфуллин, Кулишев и Архипов. А вот Панченко остался в запасе.

Рулевой автозаводцев Пеп Клотет сделал ставку на тех же игроков, которые начинали победную встречу с махачкалинским «Динамо» (2:0). На острие — снова опытнейший Лебеденко.

В матче команд, в минувшем сезоне выступавших в РПЛ, «Торпедо» открыло счет уже на 6-й минуте, очень эффективно разыграв угловой. Рейна оказался в одиночестве на линии вратарской после скидки Шлякова — 1:0.

«Химки» организовали свой ответ в середине тайма. Архипов передачей из глубины вывел на ударную позицию Коряна, но тот не переиграл в ближнем бою Бабурина. Через 5 минут все тот же Архипов мог записать в свой актив уже вторую голевую передачу. Кулишев перебросил не только Бабурина, но и ворота.

Так что по количеству моментов до перерыва «Химки» «Торпедо» превзошли, но вряд ли этот факт грел душу подопечным Талалаева.

После возобновления игры «Химки» полностью захватили инициативу. Нетфуллин решился на удар метров с 25, мяч пошел по замысловатой траектории, однако Бабурин в отличном прыжке отвел угрозу. А вот в середине тайма Егор однозначно свою команду подвел.

Гости получили право на штрафной. Все ожидали, что вышедший на замену Берковский будет подавать в штрафную с левого фланга. А он перекинул стенку и поразил ближний угол, застав голкипера врасплох — 1:1.

«Химки» на кураже понеслись вперед, Талалаев выпустил Панченко и Руденко. Нетфуллин вновь выстрелил издалека, Бабурин на сей раз не оплошал. Казалось, красно-черные доведут дело до второго гола. А в итоге чуть не пропустили. Браво, Митрюшкин! Экс-голкипер «Спартака» успел среагировать на удар Юзепчука из убойной позиции после передачи неувядающего Лебеденко. Белорусский защитник мог сделать себе шикарный подарок на день рождения...

Развязка получилась сумасшедшей! Уже в компенсированное время Рейна заработал очень перспективный штрафной. Перуанец подал во вратарскую, мяч от защитника «Химок» отскочил к Москвичеву, который, как показалось, потерял равновесие, споткнулся. Однако хавбек все-таки успел ударить левой ногой и поразить правый от себя угол. 2:1!

За 15 секунд до финального свистка Нетфуллин в чужой штрафной освободился от опеки соперников и послал мяч точно в руки Бабурину, хотя ничья, наверное, была бы более справедливым результатом.

Суперматч, украшение всего турнира!

«Торпедо» берет шесть очков на старте сезона, «Химки» — на дне турнирной таблицы.

Щербаченко: — «Химки» уже выставили довольно боевой состав. Видны результаты качественной селекции, однако команда еще не достаточно сыграна. Поймал себя на мысли, что сегодня «Химкам» не хватило ушедшего Мирзова. Он как раз может взять игру на себя, нарисовать момент из ничего.

Стандарты — грозное оружие «Торпедо». Оба гола автозаводцы забили после их розыгрышей. Очень понравился Рейна. Наверное, именно его назову лучшим игроком матча. Перуанец был везде, особенно в первом тайме. Играл и 9-го номера, и 10-го, и 8-го. Огромный объем работы легионера!

«Торпедо» забило быстрый гол, а затем «Химки» перехватили инициативу. Однако можно предположить, что автозаводцы, как в игре с Махачкалой, сами сели назад и ждали своего шанса. В итоге красно-черные создали два хороших момента до перерыва, но не забили.

Отдельных слов заслуживает Лебеденко, который в свои 40 лет держит темп. Во втором тайме он отдал шикарный пас на Юзепчука. Но Роман не реализовал момент в свой день рождения. Вообще Лебеденко — очень важная фигура в «Торпедо», заряжает партнеров на борьбу.

Гол Берковского — конечно, вина Бабурина. Вообще в этом туре голкиперы многовато ошибались. Выход на замену Панченко и Руденко не принесли Талалаеву дивидендов. Развязка наступила в компенсированное время. Вновь в центре внимания оказался Рейна, заработавший этот штрафной. Считаю, ничья стала бы более закономерным результатом. Удача улыбнулась подопечным Клотета.

В целом обе команды, опустившись в первый дивизион, приняли правила игры этой лиги. Было мало ажурности, комбинаций, зато много вязкой борьбы.

«Акрон» взял Астрахань

После домашней победы над КАМАЗом (2:0) «Акрон» в Астрахани разгромил «Волгарь» (4:1). Героем матча стал 21-летний форвард Эльдарушев, оформивший дубль. Красивым получился второй его гол — после удара головой мяч вонзился под перекладину. «Волгарь» расклеился и почти тут же привез себе третий мяч. Опытный Килин четко реализовал выход один на один, забив уже третий гол в сезоне. Жирную точку в игре поставил Песегов великолепным выстрелом с левой ноги из-за пределов штрафной.

Щербаченко: — В первом тайме «Волгарь» показывал симпатичный футбол, создавал моменты, пытался действовать первым номером. Однако пропустил быстрый гол. Отличился Эльдарушев, хотя многие ждали в стартовом составе Понсе. Но этот ход Калешина себя оправдал. «Акрон» здорово использовал скоростные качества этого молодого форварда. Эльдарушев грамотно открывался, принимал мячи, защитники не могли с ним справиться.

Астрахань не раскисла, могла отыграться до перерыва, Ткачук упустил отличный шанс. Непонятно, как такой мастер не попал в створ из убойной позиции. И все-таки в раздевалку хозяева свой гол забили.

Правда, пропустили сразу после перерыва. Эльдарушев оформил дубль, великолепно пробив головой. Вот этот мяч надломил хозяев. Тут же Килин увеличил отрыв гостей, забив свой третий мяч. Ну и четвертый гол в исполнении Песегова — настоящий шедевр. Во втором тайме «Волгарь» уже выглядел неубедительно. Перестройка пока не закончилась каким-то положительным исходом. Фрагментами астраханцы выглядели неплохо, но общей картинки нет...

Бердыев не взял Тулу

Махачкалинское «Динамо» при Курбане Бердыеве набрало первое очко. Матч в Туле против «Арсенала» Александра Сторожука завершился нулевой ничьей.

В первом тайме команды создали по одному опасному моменту. В центре внимания оказались легионеры. Сначала Окоронкво после заброса Гелояна из глубины поля принял мяч спиной к воротам, резко развернулся и в падении пробил в дальний угол — штанга! А затем моторный Касинтура раскачал защитника и из пределов штрафной пальнул чуть выше створа ворот гостей.

После перерыва расклад сил на поле не сильно изменился. Пожалуй, «Динамо» выглядело чуть агрессивнее, но забить могло лишь однажды. Шумахов протащил мяч от центра поля до радиуса штрафной и пробил в противоход Левашову. Голкипер успел сложиться и отвезти угрозу. Туляки ответили своим моментом: на этот раз уже Волк справился с неприятным ударом Короткова из-под защитника. В итоге закономерная ничья.

— Если говорить коротко, есть удовлетворение от игры, которую мы начинаем ставить. Но нет удовлетворения результатом, — заметил на пресс-конференции Бердыев.

— По сравнению с матчем против «Торпедо» есть какие-то положительные моменты?

— Ну да, не было тех грубых ошибок, которые мы сделали в игре с «Торпедо», когда пропустили два мяча. Показали более надежный контроль, и я думаю, ребята уже понимают, как атаковать, как прессинговать.

Щербаченко: — В принципе, ожидал, что «Арсенал», который только строится, не будет «гусарить». Появилось больше прагматизма. Александр Сторожук понимает, что сейчас надо вырывать очки. В первом тайме хозяева создали один голевой момент — Окоронкво попал в штангу. Туляки уже показывают неплохое движение, но сыгранности пока, конечно, не хватает. Любопытно, что в первых двух турах «оружейники» не пропустили ни одного гола. Команда сейчас пляшет от «печки».

Что касается Махачкалы, то команде Бердыева пришлось играть в несвойственной для нее манере. Надо было действовать с позиции силы, но «Арсенал» не спешил оголять свои тылы. В позиционном нападении у гостей далеко не все получилось. Поэтому матч вышел немного скучным. В концовке команды создали по моменту. В целом ничья — справедливый итог встречи. Никто никого не переиграл.

Два удаления, классный гол Машукова. «Алания» побеждает «Нефтехимик»

«Алания» в Грозном переиграла «Нефтехимик» — 1:0. Победный гол на счету Машукова, который в конце первого тайма из пределов штрафной с правой ноги мощно пробил в ближнюю «девятку». К этому моменту гости уже остались в меньшинстве. Арбитр Антон Фролов решил показать Морозову прямую красную карточку за довольно грубый фол в центре поля против Цаллагова.

На 63-й минуте арбитр уравнял составы. Фролов посчитал, что Гиоргобиани симулировал в чужой штрафной, и предъявил ему вторую желтую карточку. В целом после перерыва зрители опасных моментов не увидели. «Алания» довела дело до победы.

Щербаченко: — Команды начали матч в неспешном темпе. Сказалась жаркая погода. Вратари не торопились вводить мяч в игру, давали своим футболистам время перевести дух.

«Алания» пыталась гнуть свою линию. По первым двум турам можно сделать вывод, что Машуков уже набрал очень хорошую форму. Габаритный форвард все время напрягал защитников не только на втором этаже, но и внизу. В итоге он и забил победный гол.

Удаление Морозова? На мой взгляд, здесь нужно говорить о безрассудстве хавбека гостей. Зачем лететь в колено сопернику в центре поля?! Совершено безответственный поступок. Справедливая прямая красная карточка.

Оставшись в меньшинстве, «Нефтехимик» отошел назад, окопался, но «Алания» все-таки забила. В этом эпизоде сложно предъявить претензии вратарю Голубеву. Просто Машуков все исполнил классно. Быстро принял решение и пробил в ближнюю «девять». Гол-красавец!

В середине второго тайма арбитр посчитал, что Гиоргобиани «нарисовал» падение в чужой штрафной и показал ему вторую желтую. После матча пересмотрел повтор. Мне лично кажется, что Фролов плохо разобрался в моменте. Защитник неаккуратно выставил ногу и сфолил на атакующем хавбеке «Алании». Это пенальти, а не удаление!

И вот тут началось самое интересное. Напряжение возникало то у одних ворот, то у других, только вот до конкретики дело не дошло. В целом результат закономерен

Мужество Зырянова. «Черноморец» притормозил «Родину»

Накануне матча с «Родиной» у главного тренера «Черноморца» Константина Зырянова случилось горе — умерла мама. Тем не менее он нашел в себе силы руководить командой в домашней встрече с москвичами. И подопечные его не подвели, добыв важное очко в поединке с одним из фаворитов турнира.

«Моряки» перестроили схему, сыграли в три центральных защитника против заточенной на атаку команды Дмитрия Парфенова, которая в первом туре разгромила другого выходца из второй лиги — «Сокол».

Это принесло свои плоды. Правда, полностью исключить опасные моменты у своих ворот хозяева не смогли. Так, в середине первого тайма южане дали Тимошенко принять мяч в центре штрафной, но один из двух лучших бомбардиров ФНЛ прошлого сезона не выцелил дальний угол. А в начале второго тайма могучий удар Калмыкова приняла на себя штанга.

Хозяева, впрочем, не отсиживались сзади, пытались огрызаться. Понравился Саадуев, который перед перерывом проскочил троих соперников, но не переиграл Городового. В концовке встречи «Черноморец» выглядел даже предпочтительнее.

— Мы сегодня сыграли по новой схеме, чтобы противодействовать «Родине». Думаю, нам удалось таким образом нивелировать преимущество соперника. Матч получился более-менее равным. Результат закономерен. Где-то не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Сказал футболистам в раздевалке, что надо из головы выветривать второй дивизион, — подчеркнул после матча Зырянов.

Щербаченко: — Сейчас в Новороссийске установилась жара, обеим командам пришлось непросто. Знаю, так как самому приходилось играть в таких условиях. Накануне матча у Константина Зырянова умерла мама. Костя — молодец, нашел в себе силы руководить командой, хотя, конечно, имел полное морально право этого и не делать.

Впервые увидел, что при Зырянове «Черноморец» сыграл в три центральных защитника. Этот ход себя оправдал. Хозяева не пропустили. Новороссийск впервые за долгие годы приобрел легионера. Черногорец Кумбурович вышел с первых минут в центре защиты и картины точно не испортил.

Конечно, «Родина» создала больше моментов, смотрелась впереди содержательнее, острее. Но это и понятно — ресурс у москвичей повыше. До перерыва хозяева соорудили три хороших момента. В частности, Тимошенко простил свой бывший клуб. Вновь выделялся Гордюшенко.

«Черноморец» сейчас стал более сбалансированной командой. «Моряки» обороняются качественно, при этом не ставят «автобус», коллективно атакуют. В итоге подопечные Зыранова отобрали очки у двух команд, которые ставят задачу по выходу в РПЛ — у «Алании» и «Родины».

Нужно понимать, что у «Черноморца» будут самые сложные выезды в лиге, непростая логистика. Здесь и тренерскому штабу, и медицинскому, и административному надо четко, слаженно сработать. В составе хозяев понравился Саадуев. По своей манере игры, по мысли он мне напомнил Нарвика Сирхаева. Шамиль здорово проявил себя в прошлом сезоне в «Форте». И сейчас очень быстро влился в новую команду, вписался в состав, берет игру на себя. Техничный, обученный парень.

«Енисей» — академики с тросточками "

«Енисей», который показал, пожалуй, самый симпатичный футбол в первом туре, победив на выезде «Кубань», неожиданно уступил в родном манеже «Ленинградцу». Красноярцы провели два разных тайма. До перерыва хозяева должны были забивать. Уже на 4-й минуте умница Глушков каким-то невероятным финтом ушел от двух защитников и с угла вратарской левой ногой послал мяч в дальний верхний угол — немного неточно. Вскоре Ломакин пробивал с 10 метров после прострела с фланга — 21-летний Карабашев показал, что с реакцией у него все в порядке.

А вот вторая половина встречи осталась за гостями. На 54-й минуте им удалась отличная контратака. Жиронкин вывел Ильина на ударную позицию, тот послал мяч мимо выскочившего на него голкипера, но попал в штангу. Через 10 минут «Ленинградец» вновь был близок к взятию ворот — хозяев выручил Ставер, один из лучших вратарей лиги прошлого сезона. Тем удивительнее его грубейшая ошибка через 5 минут после спасения.

Находясь под давлением и пытаясь отдать передачу на фланг защитнику, Евгений просто-напросто не попал толком по мячу и подарил его Бачинскому. В пожарном порядке исправляя ситуацию, голкипер сфолил на форварде в своей штрафной. Суханов реализовал пенальти.

До финального свистка хозяева в себя так и не пришли. 0:1. Довольно громкая сенсация. «Ленинградец» в двух гостевых встречах набирает 4 очка.

Щербаченко: — По телекартинке мне показалось, что игроки «Енисея» вышли на игру с «Ленинградцем» слишком уверенными в своих силах, где-то даже расслабленными. И матч подтвердил мое наблюдение. Вспомнились слова Валерия Газзаева, который после одной из игр своей команды заметил: «На поле вышли 11 академиков с тросточками». Похоже, у хозяев в голове сидела опасная мысль: что бы ни случилось, мы свои три очка в любом случае возьмем...

В первом тайме «Енисей» играл в своей манере. «Ленинградец» спокойно защищался, ждал своего шанса впереди. Не могу сказать, что хозяева создали неимоверное количество опасных моментов. Думал, что после перерыва красноярцы прибавят. Прежде всего в настрое, в агрессии.

Но «Ленинградец» уже приспособился к игре в закрытом помещении. Ведь в чем особенность выступлений в манеже? Его можно сравнить со среднегорьем. И если ты бодро начинаешь матч, то вскоре выдыхаешься. Гости здорово учли этот момент и стали добавлять в движении постепенно. В итоге не просели во втором тайме, а напротив, действовали резче и быстрее, начали создавать моменты. Гол стал следствием ошибки Ставера, киксанул...

При этом хозяева ничего не смогли соорудить впереди во втором тайме! Думаю, красноярцам надо было решительнее проводить замены. Вышел Окладников, который не подошел «Пари НН». Похоже, эта ситуация выбила его из колеи, он не смог себя толком проявить в этой игре.

«Ленинградец» показал себя гибкой командой, способной действовать и строго от обороны, и в позиционной атаке. Очень понравился вратарь гостей Карабашев. И на линии ворот уверен, и на выходах хорош, и с подсказом у него все в полном порядке.