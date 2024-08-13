У «Урала» забивает 16-летний. Оживает ли «Сочи»? Форварда «Родины» увезли с поля в больницу. События 5-го тура ФНЛ

«СЭ» обсудил их с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Урал» победил в Уфе, отличился 16-летний Воронов

«Урал» увез три очка из Уфы.

На острие атаки «шмелей» с первых минут вновь действовал 16-летний Воронов, а не Каштанов. На позиции правого инсайда Ионова заменил Ишков.

«Урал» играл с преимуществом и открыл счет на 33-й минуте. Егорычев протащил мяч по центру и выдал пас Воронову, который из пределов штрафной хладнокровно переиграл Баклова. Напомним, во встрече с «Шинником» юный футболист отметился результативной передачей.

После перерыва характер встречи не изменился, гости вполне могли удвоить преимущество. Ионов и Мишкич имели хорошие шансы, Баклов был надежен. Ионов все-таки своего добился, после паса (второго голевого в игре) Егорычева. Алексей технично перебросил выскочившего на него голкипера. 0:2.

«Урал» победил впервые за три тура и с 10 очками делит второе место с «Нефтехимиком».

Щербаченко: — Если коротко по этому матчу, то напрашивается следующий тезис. Если «Урал» хочет и дальше побеждать, должен сохранить в команде Егорычева и Бегича. На них все держится. Егорычев вновь подтвердил свой класс, отдав две голевые передачи. Правда, когда забивал молодой Воронов, безобразно действовали защитники «Уфы»! Все были повернуты лицом к своим воротам, никто не успел помешать пробить 16-летнему мальчику...

«Уфа» совсем не убедила. «Урал», впрочем, тоже не феерил. После замен Аверьянова во втором тайме гости прибавили. У «шмелей» начали проходить быстрые атаки. Где-то хозяев выручил Баклов, где-то уральцам не хватало точности. Но гол назревал, и он случился. Хотя счет должен был быть и крупнее. Боюсь, с такой игрой «Уфа» может и не решить задачу на сезон.

Спасение «Торпедо»

«Торпедо» в Челнах сыграло вничью с местным «КАМАЗом». Рулевой автозаводцев Олег Кононов все еще ищет оптимальный вариант в центре нападения. На этот раз он дал шанс колумбийцу Апонсе. И легионер мог красноречиво ответить критикам уже на 11-й минуте встречи. Южноамериканец прокинул мяч мимо защитника, выскочил один на один с Анисимовым, но пробил мимо створа.

Увы, это был единственный опасный момент в первом тайме.

«КАМАЗ» здорово начал вторую половину встречи. Подопечным Ахметзянова хватило двух попыток, чтобы открыть счет. Если с плотным ударом Акбашева Бабурин справился, то через две минуты Абрамов на дальней штанге головой замкнул подачу Почивалина. 1:0.

Кононов пошел на тройную замену, сняв с игры Апонсу (агент Селюк опять торжествует?), Шамкина и Червякова. На поле появились Чупаев, Корян и Горбунов. Позже Кононов выпустил и Максимова. Однако автозаводцы вообще ничего не могли создать у ворот Анисимова. Вплоть до 94-й минуты, когда сработала последняя замена москвичей.

Галкин спас гостей, оказавшись самым расторопным в чужой штрафной. «Торпедо» прошло по лезвию ножа.

Щербаченко: — Кононов опять захотел всем доказать, что Апонса — не его трансферная ошибка. Однако «Торпедо» вновь играло вдесятером... Ну всем же очевидно, что у колумбийца просто нет футбольных качеств для розыгрыша, приема мяча и развития атаки.

Но если уж Олег Георгиевич так верит в этого футболиста, надо было наигрывать фланговые подачи с учетом роста легионера. Я этого вообще не увидел. Тогда зачем надо выпускать Апонсу? У меня только одна версия. Кононов желает всех убедить в том, что его креатура не так уж и плоха. Пока, мягко говоря, у него это не получается.

Максимов, к слову, обошелся клубу недешево, но пока и он не забивает. С ним «Торпедо» тоже ошиблось? После пяти туров проблема центрального нападающего никуда не делась.

Кроме того, в игру не попали два лидера — Червяков и Шамкин. И тут нужно отдать должное «КАМАЗу». Челнинцы здорово разобрали сильные стороны этих исполнителей, не дав им развернуться. Хозяева не позволили Червякову разбежаться на фланге. Руслану приходилось смещаться в середину, а там он уже не так хорош, как на позиции вингера. Шамкину же перекрыли пространство для передач и проникновений в штрафную.

В начале второго тайма «КАМАЗ» просто смял соперника, забил гол. Караев вышел с капитанской повязкой. Мы видим, что игрок, потерявший время в «Алании», набирает форму, обретает себя и становится лидером челнинцев. Думаю, что в скором времени и Акбашев серьезно прибавит. У Ахметзянова игроки оживают и возвращаются на свой уровень. Ильдар вообще угадал с тактикой на этот матч. «КАМАЗ» отдал инициативу в первом тайме, понимая, что после перерыва москвичи просядут.

Челнинцам не хватило буквально нескольких секунд. Галкин спас гостей уже на флажке. «Торпедо» не проиграло, но может ли быть оно довольным таким футболом?

«Нефтехимик» остановил «Арсенал»

Победная поступь Тулы прервалась. Команде Александра Сторожука не удалось выиграть пятый матч кряду. Причина — «Нефтехимик» Кирилла Новикова.

До перерыва нижнекамцы очень уверенно смотрелись в гостях и закономерно открыли счет. Гол, забитый Шильцовым, пришел с углового. А ведь до этого мог отличиться Джамилов, не переигравший в ближнем бою Левашова.

Явно недовольный игрой своих подопечных Сторожук уже в первом тайме произвел две замены. В перерыве пошел еще на две перестановки, а к 59-й минуте исчерпал все свои опции. Помогло. Туляки перехватили инициативу после перерыва. Янович трижды выручал гостей после ударов Бердникова, Липового и Большакова. С выстрелом Кайнова метров с 25 голкипер не справился — мяч вонзился в перекладину. Хавбек был близок к шедевру.

«Арсенал» дожал соперника в концовке. Это уже становится визитной карточкой «оружейников», которые в третьем туре кряду забивают на последних минутах. Опытнейший Ткачев все исполнил шикарно. Подобрав мяч в чужой штрафной, Сергей с левой ноги уложил его точнехонько в дальний угол, пробив частокол ног соперников. 1:1.

«Арсенал» впервые в сезоне потерял очки, но остался на вершине. «Нефтехимик» отстает от туляков на три балла, деля вторую строчку с «Уралом».

— Мы безобразно начали игру, — признал на пресс-конференции Сторожук. — Разбирали соперника, работали, но такие простые потери в простейших ситуациях... Внесли коррективы, произвели замены. Вторым таймом я доволен. Обидная ничья. Однако нужно оба тайма проводить целостно! Понятно, что сейчас на нас все настраиваются, есть определенное давление. Но надо быть увереннее.

Щербаченко: — «Арсенал» и «Нефтехимик» — две исключительно тренерские команды. Было интересно понаблюдать за дуэлью Сторожука и Новикова. Забегая вперед, хотел бы похвалить обоих специалистов. У Кирилла короткая скамейка, и тем не менее его основа выдерживает структурность игры. А Александр не боится идти на перестановки, демонстрирует качественный матч-менеджмент.

Если говорить о составах, то любопытным стало появление Ндуки в линии обороны хозяев.

«Нефтехимик» очень активно вошел в игру, начал прессовать туляков по всем позициям. Подкупала заряженность команды Новикова. Хотя, казалось бы, именно «Арсенал» с первых минут должен был понестись вперед при такой отличной поддержке трибун. Но до перерыва вся острота впереди исходила только от «Нефтехимика». Гол со стандарта вытекал из логики событий. Джамилов и Алиев затерзали оборону хозяев. Две замены Сторожука, который на бровке выглядел очень злым, до перерыва говорят о том, что он не угадал с составом. Нижнекамцы выглядели гораздо более цельными.

Туляки испытывали проблемы в атаке. Не хватало идей, особенно в первом тайме. Тяжело принимался мяч между линиями, чаще играли назад, а не обостряли.

Сторожук пошел ва-банк, использовав все пять замен к 59-й минуте. Туляки по-прежнему редко просачивались в чужую штрафную и прибегали к дальним ударам. Достаточно вспомнить прекрасный выстрел Кайнова, когда мяч угодил в перекладину.

«Нефтехимик» начал охранять счет, прижался к воротам. Новиков тянул с заменами. Нападающие гостей стали опускаться слишком низко. У Тулы появлялось все больше шансов — прямые либо рикошетные. Все решило мастерство Ткачева. Нужно отметить голкипера-лимитчика нижнекамцев Яновича, который несколько раз действительно выручил свою команду. На мой взгляд, результат закономерен. В первом тайме лучше были гости, во втором — хозяева. В итоге тренеры-ровесники остались при своих (улыбается).

«Сочи» уволил Гаранина?

«Сочи» одержал вторую победу подряд. Подопечные Роберто Морено в южном дерби взяли верх над «Черноморцем» Вадима Гаранина (2:1).

Хозяева выдали ударную первую десятиминутку, воспользовавшись откровенными провалами «моряков» в обороне. Как результат — два гола: в исполнении Гуарирапы (продавил защитников и пробил головой под перекладину) и Барта (первым оказался на добивании). В активе 18-летнего вингера уже три мяча в пяти турах. Зажглась новая звездочка ФНЛ?

«Черноморец» довольно быстро мог вернуться в игру. Карабашев отбил мяч перед собой после не самого сложного удара Кротова, но в последний момент все же исправился, не позволив отличиться Гурченко. Однако неуверенность Карабашева все же сказалась на 36-й минуте. Вратарь явно ошибся на выходе, пытаясь прервать подачу с фланга, и Окладников его за это наказал. 2:1.

После перерыва новороссийцы могли счет сравнять: Хабалов ударом с лета с левой ноги не смог поразить пустой ближний угол ворот хозяев. Чуть позже Карабашев справился с сильным ударом (правда, не в угол) Уридии из пределов штрафной. Наконец на 94-й минуте Стежко с пяти метров зарядил выше цели.

Возможно, ничья стала бы более закономерным результатом по такой игре. Сочинцы выправляют положение: две победы, два поражения при одной ничьей. Разница забитых и пропущенных: 6-6. «Черноморцу» не позавидуешь: всего три очка в пяти турах. По всей видимости, в ближайшее время в клубе примут решение по главному тренеру.

Щербаченко: — Ошеломляющее начало от «Сочи». Хозяева буквально разорвали оборону «Черноморца» по своему левому флангу. Зрители увидели второй гол Гуарирапы в сезоне. Венесуэлец забил в своем фирменном стиле, головой. И вот что интересно. Я за ним наблюдал по ходу всей встречи. Легионер проигрывал много верховых единоборств при его-то антропометрии. Это странно. Вместе с тем Гуарирапа записал в свой актив голевую передачу. Так что его результативные действия все-таки, конечно, перевешивают недостатки.

Вообще качество футбола не сильно порадовало. Каких-то интересных тренерских идей не просматривалось. Порой команды играли по принципу «как пойдет»...

А ведь Морено позиционировали как специалиста, который научит нас всех, как нужно работать. Уже прошло пять туров, а воз и ныне там. И эксперты, и футболисты других команд признаются, что ничего особенного в игре «Сочи» не видят. Это уже тревожный звоночек. А испанский король-то голый? Опять приходится говорить о пресном футболе сочинцев.

Да, две победы подряд перекрывают пока невзрачное качество игры, но что будет дальше? Морено в концовках матчей с «Шинником» и «Черноморцем» переходил на схему с тремя центральными защитниками. Это уже говорит о какой-то неуверенности в своих силах. С таким подбором исполнителей и скамейкой ждешь от команды других действий на поле.

О «Черноморце». Окладников вернул интригу до перерыва. Думаю, в раздевалке Гаранину удалось встряхнуть команду. Новороссийцы имели моменты, но до второго гола дело все же не дошло. Положение сложное. Дальше у команды уже нет права на ошибку. Уже можно делать промежуточные выводы по итогам пяти туров. У «Черноморца» своеобразный лоскутный футбол, нет определенного стиля. Команда часто играет так, как получится. Иногда добротно, фрагментами очень хорошо, но временами просто никак!

У «Балтики» четыре ничьих в пяти турах

«Балтика» в Саратове упустила победу над «Соколом».

На острие атаки калининградцев с первых минут вышел не Эльдарушев, а Никишин. Экс-игрок «Акрона» сказал свое веское слово, выйдя на замену во втором тайме. После классной проникающей передачи Глушкова из глубины Саид ударом в касание левой ногой «прошил» Косаревского.

И все же вторую победу кряду подопечным Александра Грищенко одержать не удалось. На 91-й минуте после быстрой атаки гостей 20-летний Чуриков замкнул на дальней штанге скидку головой Карпицкого — 1:1.

Вообще «Сокол» атаковал в этой встрече конкретнее. Еще при счете 0:0 Максименко запорол два верных момента. Во втором случае великолепно сыграл Бориско, среагировав на удар в правый от себя угол.

Команда Алексея Баги заслуживает добрых слов. Саратовцы не уступили грандам — «Уралу» и «Балтике». К тому же поделили очки с «Чайкой» и победили КАМАЗ и «Аланию».

«Балтика» идет без поражений. Но четыре ничьих в пяти турах — многовато.

Щербаченко: — Удачный старт сезона повлиял на психологию игроков «Сокола». Команда Алексея Баги выглядела весьма уверенной в домашнем матче с «Балтикой». Видно было, как саратовцы собираются использовать свои ресурсы, козыри. Максименко должен был открывать счет, когда выходил один на один с Бориско. Но он почему-то замешкался, загубил реальнейший шанс. После перерыва Артем вновь не забил, не переиграв голкипера.

«Балтика» была беззубой. Светлое пятно — Глушков. Только он пытался креативить. Опытнейшему ветерану Дудиеву пришлось непросто, но он бился, падал, кусался, пытался противостоять балтийцу. Аслан может занести себе этот матч в актив. Думаю, спал он после игры очень крепко (смеется).

«Балтика» при Александре Грищенко хочет играть в контроль мяча, но по большому счету команда топчется на месте и не прогрессирует. К тренеру есть вопросы, а вот клуб поступил верно, заполучив Эльдарушева. Саид уже отметился голом, да и в дальнейшем, конечно, пригодится калининградцам. Грамотный трансфер.

Несколько слов о тренере «Сокола». Алексей Бага большое внимание уделяет созданию правильного микроклимата в команде, хорошей атмосфере в раздевалке. И ему это удается. Ребята верят в тактику и идеи наставника, которые действительно работают и приносят скромному по бюджету клубу очки.

«Балтика» рановато уверовала в свою победу и пропустила в самой концовке. «Сокол» на правильном на пути. Результат по игре.

Приходится пожурить пару центральных защитников гостей — легионеров Гассаму и Андраде. Ранее мы их по делу хвалили, но в этом туре они сыграли, откровенно говоря, безобразно! Опять же, стоит вспомнить про два момента Максименко, когда он вываливался по центру.

Феноменальный Юшин. Страшная травма Калмыкова

«Чайка» и «Родина» поделили очки, выдав яркое зрелище в Песчанокопском — 2:2. После первого тайма положение москвичей было угрожающим. Хохлачев и Библик (оба четко реализовали выходы один на один) создали хозяевам серьезный задел.

— Безжалостная «Чайка», просто безжалостная! Никакого уважения к сопернику. Два одинаковых гола. «Родина» в нокдауне! — комментатор встречи находился под впечатлением от кинжальных выпадов подопечных Дмитрия Пятибратова.

Но главным событием первого тайма, к сожалению, были не голы хозяев.

Рулевому гостей Владимиру Газзаеву пришлось производить вынужденную замену еще до перерыва. На 27-й минуте серьезную травму в столкновении с голкипером хозяев Штепой получил габаритный форвард Калмыков. Вратарь коленом попал сопернику в голову... Нападающий в буквальном смысле этого слова оказался в нокауте и на две минуты потерял сознание! Амура на карете скорой помощи увезли в местную больницу.

— Наш форвард находится в сознании, речь внятная. В ближайшее время у нападающего возьмут анализы и диагноз будет понятен. Наши врачи находятся на связи с докторами больницы, — говорится в заявлении «Родины».

Мало кто верил в москвичей по такой игре, но они спаслись благодаря феноменальным действиям Юшина. Оба гола 29-летний нападающий «нарисовал» за счет своего дриблинга. В первом случае он, резко уйдя от опекуна, вколотил мяч под перекладину с левой ноги с весьма острого угла. Во втором Александр оставил не у дел сразу троих защитников «Чайки» и пальнул в ближний — Штепа все-таки немного зазевался в том эпизоде. 2:2!

Щербаченко: — Первый тайм полностью остался за «Чайкой». Два гола-близнеца Хохлачева и Библика.

При этом, конечно, желаем здоровья Калмыкову, которого «Скорая» увезла прямо с поля в больницу!

Выход на замену Рейны освежил игру москвичей впереди. Но героем стал не он, а Юшин. Дубль Александра! Конечно, нужно хвалить форварда «Родины», но нельзя не сказать и об ошибках Штепы. В первом случае он присел на колени, и Юшин пробил над ним. А во втором — нападающий из не самой очевидной ударной позиции смог поразить ближний угол. Голкиперу пока еще не хватает опыта, и нужно, видимо, пропустить свое, чтобы исчерпать лимит ляпов.

Никто не хотел довольствоваться ничьей. Обе команды играли в атаку. Отсюда достаточно большие разрывы в линиях.

Добротная игра «Чайки», но Юшин выжал из своих шансов 200 процентов. С большой симпатией отношусь к «Родине», но, наверное, нужно добавлять в плане зрелищности. Любой инвестор хочет получать удовольствие от игры своей команды. Владимир Газзаев — думающий специалист, он найдет правильное решение. А Пятибратову — респект. «Чайка» ищет счастья впереди, не прогибается.