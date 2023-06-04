Григорян спасает «Кубань». «Уфа» вылетает. Крах «Арсенала»

Яркие события 34-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Последний тур в «лучшей лиге мира» должен был ответить на два важных вопроса. Во-первых, кто сохранит прописку в лиге? Во-вторых, будет ли определен лучший бомбардир турнира?

«Кубань» остается, «Уфа» — за бортом

За одно место под солнцем развернулась битва между «Кубанью» (34 очка), «Велесом» (33) и «Уфой» (32).

«Уфа» с «Кубанью» выясняли отношения между собой в столице Башкирии, «Велес» же отправился в Калининград к «Балтике».

«Уфу» устраивала только победа. Хозяева сделали ставку на навесы и забросы в штрафную краснодарцев с флангов, но это не работало. Хотя наставнику «Кубани» Александру Григоряну пришлось пойти на вынужденную замену уже на 7-й минуте — вместо травмированного Щеткина на острие атаки вышел Архипов.

Первый тайм получился осторожным. Запомнился выстрел Махатадзе со средней дистанции. Мяч попал в бросившегося под него защитника, изменил направление и пролетел над перекладиной.

Все катилось к ничейному исходу в первом тайме. Однако уже в добавленное время Сидоров прострелил с левого фланга, мяч угодил в отставленную руку Никитина, и арбитр Любимов указал на точку. Абдоков забил 11-й мяч в сезоне — 0:1.

Первые 15 минут второго тайма «Уфа» провела мощно. Карп дважды мог сравнивать счет. В первом случае Нестеренко справился с его неприятным дальним выстрелом, а во втором хавбек после подачи углового не выцелил в ближнюю «девятку» с трех метров.

«Уфа» все-таки своего добилась. Карп, видимо, понял, что в этот день он не забьет, и выступил в роли ассистента. Его отличный заброс нашел голову Сандарчука — 1:1!

«Уфа» на кураже ринулась вперед и... пропустила. Мосейчук протащил мяч почти до чужой штрафной и жахнул под перекладину — 1:2. Удар получился сочным, но, пожалуй, можно задавать вопросы Хамхоеву — мяч пролетел над его руками.

После этого «Уфа» надломилась и почти ничего не смогла создать впереди.

«Мужики вы или нет?!» — раздавалось с трибун в адрес игроков хозяев. Однако «Кубань» была ближе к третьему голу, чем «Уфа» ко второму.

Абдоков вывел Архипова один на один с Хамхоевым — голкипер вышел победителем в этой дуэли, самоотверженно бросившись в ноги форварду. А чуть позже все тот же Абдоков мощно пробил со штрафного с 25 метров — штанга!

Фото ФК «Уфа»

Григорян спас «Кубань». «Уфа» так и не наиграла на ответный гол. За два года команда проделала печальный путь из РПЛ во вторую лигу...

— Мы, конечно, счастливы, что остались в первой лиге, — сказал после игры Александр Григорян. — Ведь клуб с такими традициями висел на волоске... Как, собственно говоря, и «Уфа». Я в такой гонке на выживание принимал участие уже пятый раз подряд. Могу сказать точно, что мне в пятый раз повезло с командой. Игру я комментировать не хочу, считаю, что это никому сейчас не нужно.

Щербаченко: — Такие игры сродни финалу. Тренеры находятся под огромным давлением, но Александр Витальевич Григорян с ним великолепно справился. Игроки не вышли на матч зажатыми, не нервничали, у ребят не было гирь на ногах. Бросилось в глаза, что «Кубань» знает, что необходимо делать для нужного результата. Не летела вперед с шашками наголо, но и не отсиживалась сзади. «Уфа» тоже качественно подготовилась к матчу, однако краснодарцы в отдельных эпизодах выглядели конкретнее. Гости открыли счет с пенальти. Да, 11-метровый необязательный, по неопытности защитника, но он был назначен верно. Молодой Абдоков все исполнил четко, хладнокровно, лишний раз доказав, что является лакомым кусочком для клубов РПЛ.

Первые минуты второго тайма «Уфа» провела мощно, сравняла счет. Но пропустила выпад краснодарцев. Шикарный удар удался Мосейчуку. Да, пожалуй, отчасти в этом голе виноват голкипер «Уфы», однако мяч был послан по довольно сложной траектории. После этого хозяева, похоже, бросили весла, не смогли что-то соорудить впереди. Не хватило им ресурса. Хотя в старании этой команде не откажешь. Выделялся Касинтура, в первом тайме он выглядел очень прилично. Думаю, летом на него будет серьезный спрос в ФНЛ. «Кубань» сыграла солиднее, закономерно победила и осталась в лиге. Поздравляю Григоряна. Он поступил достойно, согласившись подписать контракт на три игры, чтобы решить задачу. Цель достигнута, теперь ему, думаю, предложат новое соглашение. Молодец!

Фото ФК «Балтика»

Ассистентский дубль Мусаева

«Велес» сделал серьезную заявку на то, чтобы остаться в лучшей лиге мира, поведя в счете в матче с «Балтикой» в середине первого тайма. Сарксиян замкнул отличную передачу из глубины в исполнении Смирнова.

Сергей Игнашевич выставил на игру смешанный состав. В число первых 11 попали Кленкин, Кашчелан и Тишкин, которые в этот день прощались с «Балтикой». Первый из этой троицы и сравнял счет после паса Мусаева в начале второго тайма. Габаритный форвард «Балтики», который в результате голосования на сайте ФНЛ был признан лучшим игроком этого сезона, после перерыва оформил ассистентский дубль, позволив Пряхину пополнить свой лицевой счет, — 2:1. А вот Гузине отличиться в этой встрече не удалось. Впрочем, как и форварду «Родины» Тимошенко, который не поразил ворота «Рубина» (0:0). В итоге эти двое и поделили звание лучшего бомбардира турнира.

«Велес», как и «Уфа», отправляется во вторую лигу.

Щербаченко: — Понравилось, как «Балтика» тепло простилась с Кашчеланом, Тишкиным, Кленкиным. Мне приятно, что Тишкин начинал карьеру у меня в «Мордовии». Очень честный, правильный парень. Он принес большую пользу «Балтике».

Хозяевам немного не хватало резкости, скоростных качеств. Тем не менее калининградцы доминировали, «Велес» в дебюте встречи ничего не мог предложить, не мог толком выйти из обороны. Однако именно гости неожиданно для всех открыли счет, забив довольно красивый мяч. До перерыва у команды Игнашевича не было опасных моментов. Да, «Балтика» давила, нагнетала, боролась, но без особой конкретики.

После перерыва сказались все-таки более четкие, слаженные игровые связи «Балтики» — у Игнашевича все знают, где должны находиться в той или иной фазе атаки. Кленкин красиво простился с командой, сравняв счет. «Велес» подустал и уже не мог сдержать натиск хозяев, которые ожидаемо дожали гостей. Какой-то эстетики от «Балтики» мы не увидели, но ей этого и не требуется. Команда-машина, играющая на результат.

Здорово, что игру посетило 15 тысяч болельщиков. Не сомневаюсь, что РПЛ получила второй Воронеж. Аншлаги на домашних встречах Калининграда будут обеспечены. Единственное — хотелось бы, чтобы подопечные Игнашевича играли в более зрелищной манере. Понятно, что легко рассуждать со стороны, гораздо сложнее поставить красивый футбол. Я не критикую «Балтику», а анализирую тактику, рисунок, стиль и качество игры, ее зрелищность.

Фото ФК «Арсенал» Т

Унижение «Арсенала»

Ключевые игроки «Арсенала» — Панченко, Ткачев, Луценко — не прилетели в Хабаровск на заключительный матч сезона. Не исключено, что футболисты бойкотировали выезд из-за серьезных задержек по зарплате. Результат не заставил себя долго ждать. 6:0 — победа СКА. Команда Романа Шаронова уничтожила гостей, потерявших какую-либо мотивацию из-за полной неразберихи в клубе. Хет-трик оформил Алиев. 6-й гол хозяев — «сухой лист» в исполнении Петрова, после чего обескураженного Шамова в воротах заменил Левашов.

«Арсенал», перед которым стояла задача вернуться в РПЛ, позорно завершил сезон на 13-м месте. Будущее туляков — в тумане. Останется ли президентом клуба Гурам Аджоев, продолжит ли работу Александр Сторожук, кто покинет команду? Вопросы без ответов...

Хабаровск, впрочем, тоже едва ли может занести себе это первенство в актив. Весной команда «просела» и в итоге заняла лишь 10-ю позицию.

- Cложно сейчас подбирать слова. Хочу извиниться перед болельщиками. Они такого не заслужили, — сказал на пресс-конференции старший тренер «оружейников» Александр Орехов. — Что касается игры... Вы все сами видели. Так играть нельзя. У нас сейчас много молодых футболистов. Им еще расти и расти. Но, честно говоря, некоторым из них пока рано выступать в ФНЛ.

Щербаченко: — Многие понимали, что Тула испытает проблемы в Хабаровске. До игры в команде начались брожения. Футболисты думали, лететь или не лететь на матч из-за долгов по зарплате. Насколько я знаю, ребята получили пока только один оклад за три месяца.

В итоге футболисты, которые вышли в составе «Арсенала» на этот матч, оказались не готовы конкурировать. Вся эта ситуация в клубе весной — полное безобразие. Скандалы, долги, сложные отношения главного тренера с ведущими футболистами. В итоге команда, которая претендовала на попадание в РПЛ, стала самым большим разочарованием в нынешнем сезоне. Занять с такими изначальными возможностями 13-е место... Нет слов.

При этом хочется отметить Хабаровск. Армейцев не должны были касаться проблемы гостей. Они забили красивые голы, Алиев оформил хет-трик. Да, сезон у СКА тоже вряд ли можно назвать удачным. Приходится признать, что команда испытывала проблемы после сборов. Да, хабаровчане могут сетовать на то, что они не могли долгое время играть дома. Но это все-таки не отменяет того, что СКА довольно тяжело давались очки этой весной, команда в ряде встреч не показала содержательного футбола.

При этом считаю, что руководству клуба нужно оставлять Романа Шаронова на посту главного тренера, не надо сейчас шарахаться. Думаю, он сделает работу над ошибками и будет двигаться дальше. Сегодня его команда порадовала и губернатора, и болельщиков. В принципе, состав у Хабаровска крепкий, возможности — большие. Считаю, перед СКА в следующем сезоне будут стоять самые серьезные задачи.