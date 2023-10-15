Вратарь «Енисея» едва не разрывает бол-боя. Евсеев побеждает «Торпедо». Яркие события 14-го тура ФНЛ

Матчи 14-го тура Мелбет — Первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко.

Скандал в Химках

«Химки» дома взяли верх над «Енисеем» — 1:0. Матч закончился большим скандалом.

Хозяева мощно провели первый тайм. Бильярдный удар Магомедова на 11-й минуте со средней дистанции вытекал из логики событий. 1:0. До перерыва команда Андрея Талалаева могла сделать счет неприличным. Но Степанов с линии вратарской зарядил выше цели, а чуть позже Ставер, совершив блестящий прыжок, не позволил Магомедову оформить дубль.

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Во втором тайме Ставер записал в свой актив еще один добротный сейв, в полушпагате справившись с выстрелом Яковлева в противоход. Голкиперу гостей вообще суждено было стать самой заметной фигурой этой встречи. Cразу после финального свистка Евгений, разъяренный поведением бол-боя на протяжении всего матча, полетел на него с кулаками. По выражению лица Ставера казалось, что он просто разорвет юношу. К счастью, арбитра остановили, задержали, а арбитр Низовцев показал ему красную карточку.

— То, что произошло после матча, не красит ни нас, ни соперника, — признал на пресс-конференции Андрей Талалаев. — Мы вели себя не очень красиво, в наши времена было принято ранжировать: тренер говорит с тренером, игроки с игроками, бол-бой максимум говорит с администратором команды. Но футболисты не должны бежать разбираться с бол-боями. Не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол, скажем так. Хочется остаться профессионалами.

Щербаченко: — В первом тайме «Химки» здорово прихватили «Енисей». Хозяева вообще не давали гостям разворачивать свои атаки. Красноярск выглядел очень робко, совершенно не понимал, как ему действовать впереди. До перерыва Иванов и Ломакин, к моему удивлению, растворились на поле.

Подопечные Талалаева закономерно вышли вперед, а Степанов мог и вовсе отправлять «Енисей» в нокаут, но не реализовал вернейший момент. В обороне гостей отметил бы Стежко, который страховал партнеров, подчищал их огрехи, пластался, бросался под удары.

Во второй половине второго тайма «Енисей» перехватил инициативу, а в концовке и вовсе имел два убойнейших момента. «Химки» выстояли, но последние минуты точно не могут занести себе в актив. Считаю, хозяевам в центре обороны не хватило Волкова, который сейчас находится в расположении сборной Белоруссии.

Евгений Ставер. Фото ФК «Енисей»

История с бол-боем меня возмутила до глубины души! Я же уже говорил, что надо с ними что-то делать после ситуации в Хабаровске. Проблема серьезнейшая! Почему бол-бой так долго подавал мяч? Почему кидал его в другую сторону? Видимо, этот пацан хотел показать свою крутость?!

Навел справки и выяснил, что по ходу матча бол-бои пять раз бросали мячи либо на сетку ворот «Енисея», либо в другую сторону, специально затягивая время. Игроки Красноярска обращали внимание Низовцева на происходящее, но он ничего не смог сделать. Арбитр показал Ставеру красную карточку. Надеюсь, вратарь не получит дополнительной дисквалификации. Ведь именно арбитр допустил такую ситуацию своим бездействием!

Надо ужесточать регламент, наказывать клубы за поведение бол-боев. Не стоит превращать футбол в сплошные скандалы. Я связался с руководителем лиги Наилем Измайловым. Он в курсе ситуации. Все осознают, что нужно что-то делать. Концовка игры, а вратарь должен бегать за мальчиком, чтобы тот отдал ему мяч? Пора вводить большие штрафы или дисквалифицировать стадионы. Клуб должен нести ответственность за такой цирк! Ну и было бы неплохо внести в регламент пункт, касающийся мальчиков, подающих мячи.

Евсеев: «Почему прижались к воротам после гола? Вы в курсе, какой бюджет у «Торпедо»?»

«Торпедо» в Краснодаре уступило «Кубани» — 1:2.

Исполняющий обязанности главного тренера автозаводцев Артем Горлов не мог рассчитывать в этой встрече на перебравшего карточек Рейну и уехавших в сборную Белоруссии Юзепчука и Громыко. В итоге в стартовом составе гостей появился отбывший дисквалификацию Бородин, а также Чурич и Полоз. Компанию Стефановичу в центре нападения на этот раз составил не Лебеденко, а Гонгадзе. Наставник краснодарцев Вадим Евсеев не включил в число первых 11 футболистов одного из самых нестандартных игроков лиги Абдокова.

В первом тайме гости запомнились двумя плотными ударами в исполнении Стефановича и Гонгадзе, а сразу после перерыва москвичи уже были ближе к голу. Пришедший в чужую штрафную Бородин левой ногой немного недокрутил — мяч просвистел рядом с «девяткой».

«Кубань» терпеливо ждала своего шанса впереди и в итоге подкараулила «обрез» Калугина. Рейхмен домчался до лицевой, прострелил, и Мосейчук расстрелял ворота Бабурина. 1:0.

После пропущенного гола Горлов заменил Полоза и Гонгадзе на Горбунова и Лебеденко. Выход Горбунова должен был себя оправдать практически мгновенно. Как Стефанович с двух метров не замкнул его передачу?! Горлов выпустил Червякова, и 18-летний хавбек едва не отличился первым же касанием. И опять — после паса Горбунова. Впрочем, Червяков вскоре реабилитировался, выполнив зрячий навес на Стефановича. Форвард все выполнил просто шикарно, головой по недосягаемой для Нестеренко траектории отправив мяч в дальний угол.

Сравняв счет, торпедовцы тут же пропустили. Аплодисменты Мосейчуку! 23-летний футболист, получив мяч на правом фланге, элегантно ушел от опеки двух соперников и с левой ноги пробил в левый от себя угол. 2:1!

Пока смена главного тренера моментального эффекта «Торпедо» не принесла. Автозаводцы располагаются в таблице на весьма скромном 11-м месте.

После матча Горлов посетовал на невысокую реализацию моментов:

— Мы играли с большим преимуществом, били по воротам. Одна ошибка — так всегда бывает в футболе. Мы не добились результата, подвели друг друга, болельщиков. Теперь нужно это все проанализировать и готовиться к следующему матчу.

— Чего вам не хватило?

— Я думаю, реализации. Матч сложился так, что мы много владели мячом, быстро его отбирали. Когда «Кубань» подсела, наше территориальное преимущество было все больше и больше. Это не значит, что мы могли забить множество мячей, но были моменты, подходы. Хотя, опять же, это все неважно: соперник реализовал один из своих немногочисленных шансов. Наш игрок совершил ошибку, «обрезался»... Контратака, гол... Есть комплекс каких-то игровых проблем. Реализация у «Кубани» сегодня была на высочайшем уровне. А мы из выгодных позиций били мимо.

Вадим Евсеев. Фото ФК «Кубань»

А теперь слово тренеру победителей.

— Мы терпели. Забили на один мяч больше. Возможно, после первого гола стали играть на удержание счета. Зато, пропустив, тут же вышли вперед, разыграв мяч с центра поля. Мосейчук наконец-то вышел на свой уровень. Абдоков не играл, потому что в недельном цикле испытывал проблемы со здоровьем. Медицинский штаб его, в принципе, подвел к матчу, но мы не стали рисковать. Немного перестраховались, — объяснил Евсеев.

— Почему после забитого гола команда все-таки прижалась к воротам? Возможно ли поменять психологию футболистов в матчах против таких соперников, как «Торпедо»?

— А вы в курсе, какой бюджет у «Торпедо»? Вы хотите, чтобы мы с ними соревновались по бюджетам? А игроки у них какие? Много получают, много стоят...

Щербаченко: — Вот так сюжет! Похоже, игроки «Торпедо», что называется, пошли в бар после того, как Стефанович счет сравнял. Рановато расслабились и тут же получили гол. Как говорится, «Кубань» прорвалась к воротам москвичей, не встретив сопротивления. (Улыбается.) В принципе, игра была ничейной. Но краснодарцы, конечно, лучше использовали свои шансы. При Горлове «Торпедо» немного ожило, стало конкретнее в атаке. Но пока новому наставнику не хватило времени, чтобы кардинально изменить ситуацию.

Бердыев: «Аллах помог нам»

Махачкалинское «Динамо» дома вырвало победу у «Черноморца» — 1:0.

Героем первого тайма стал голкипер гостей Фролкин. 22-летний воспитанник «Ростова» дважды вытащил мяч из-под перекладины после ударов Гречкина (по своим воротам) и Шумахова (Храмцов мог записать в свой актив голевой пас, далеко бросив мяч из аута).

А вот после перерыва подопечные Константина Зырянова ничего не позволили создать у своих ворот команде Курбана Бердыева. До 91-й минуты, когда арбитр встречи посчитал, что Фомин сфолил на Касинтуре в своей штрафной. Пенальти! Юсупов переиграл Фролкина, который в этом сезоне уже отразил три удара с точки. 1:0.

— Это была одна из тех тяжелых игр, в которых нужно терпеть, — заметил на пресс-конференции Курбан Бердыев. — Рад, что ребята дотерпели, особенно в концовке, когда боролись за безнадежные мячи. Я думаю, что Аллах помог нам, потому что мы больше хотели победить.

Щербаченко: — Трансляция матча началась через 15 минут после стартового свистка. Это нонсенс, антиреклама лиги какая-та, ей-богу! На будущее: надо искать тогда какие-то альтернативные каналы вещания. Считаю, руководство лиги должно было оповестить зрителей о том, что дело именно в передаче сигнала, в «картинке», что проблема именно на стадионе. А то многие заволновались, состоится ли вообще эта игра... Зачем держать людей в неведении? Принесите извинения и пообещайте, что скоро трансляция все-таки начнется.

Хотел бы поправить комментатора матча, который не разобрался в тактической схеме «Черноморца». По его мнению, команда Зырянова играла по системе 4-3-3. Это не так! Тренер «моряков» отзеркалил схему «Динамо» и выпустил в старте трех центральных защитников. При этом гости играли не в одного форварда, а в двух. 5-3-2.

В первом тайме Фролкин мог пропустить только от своих игроков. (Улыбается.) Дважды мяч после рикошетов летел в ворота, но голкипер оказался на высоте. «Динамо» очень грамотно прессинговало соперника в центре поля, гости с огромным трудом выходили из-под такого давления. Бердыев с первых минут сделал ставку в атакующей линии на Сердерова и Касинтуру.

Фото ФК «Динамо» Махачкала

В начале второго тайма получил травму полузащитник гостей Саадуев — один из самых ярких игроков лиги. Здоровья ему. Отрадно, что футболисты махачкалинского «Динамо» подбадривали парня, когда он покидал поле на носилках. Напомню, что Шамиль сам родом из Дагестана.

Я как-то уже заострял внимание на одном наблюдении и готов повторить. За последние годы менталитет и поведение махачкалинских футболистов поменялись в лучшую сторону. Если раньше, приезжая на игры в Дагестан, ты порой сталкивался с грубостью на поле, с давлением, со словесными перепалками, то сейчас этого нет и в помине! Очень сдержанные, воспитанные, интеллигентные ребята, которые с уважением относятся к сопернику. И тут надо отдать должное и руководству «Динамо», и всем тренерам академии клуба, которые уделяют большое внимание моральному облику своих подопечных.

Вернемся к игре. Во время матча камера крупным планом несколько раз показывала Зырянова. Обратили внимание, какая у Константина Георгиевича мышечная масса на ногах? Просто какой-то Атлант! Так вот если бы у его подопечных были бы так же накачаны ноги, они бы точно не испытывали проблем с «физикой». Нынешнему поколению футболистов, увы, часто не хватает взрывных качеств, выносливости. Зырянов — продукт старой школы.

В целом его план на игру работал. Схема с тремя центральными защитниками себя оправдала. Махачкала добилась победы, реализовав пенальти в самой концовке. Но повторы по ходу игры не давали четкого ответа на вопрос, а был ли фол на Касинтуре. Не подрисовал ли легионер падение? Меня сильно удивила реакция комментатора, который утверждал, что это был 100-процентный 11-метровый. Так нельзя! Уже на следующий день после матча увидел эпизод с другого ракурса. Мое мнение: такие пенальти в компенсированное время ставить нельзя.

Кротов принес «Алании» победу над «Ленинградцем»

«Алания» в Грозном одолела «Ленинградец» — 1:0. Наставник «барсов» Олег Василенко во втором матче кряду оставил в запасе своего лучшего бомбардира (6 голов) Машукова. Может быть, его как раз и не хватило хозяевам в первом тайме. Владикавказцы больше владели мячом, но до по-настоящему острых моментов у ворот Зайцева дело не доходило.

Ситуация не сильно поменялась и после перерыва. Гости даже стали чувствовать себя вольготнее впереди. На выручку «Алании» пришел стандарт. Гурциев ударом со штрафного попал в штангу. Зайцев справился с добиванием Гиоргобиани, но мяч отскочил к Кротову, который дослал «сферу» в сетку. Таким образом, аренда у «Пари НН» опытного форварда оправдывает себя уже во втором матче кряду. В прошлом туре, напомним, Вячеслав принес «барсам» ничью в поединке с «Химками».

Фото ФК «Алания»

После пропущенного гола «Ленинградец» раскрепостился и должен был забивать. Самый убойный момент имел уже в компенсированное время Колеcниченко. Хавбек, принадлежащий «Родине», бил из-под защитника на исполнение в дальнюю «девятку» с левой ноги. Мяч облизнул штангу. А ведь до этого хозяев еще спасла и перекладина!

— Мы очень долго взламывали эшелонированную оборону соперника. В принципе, парни действовали правильно. Может быть, в первом тайме следовало чаще бить со средней дистанции. Хорошо, что забили. Немножко не разобрались в концовке. Рады, что взяли три очка в такой вязкой игре. Самое главное — мы пытаемся атаковать, — подчеркнул после матча Василенко.

Щербаченко: — В первом тайме «Алания» столкнулась с плотной обороной гостей и порой не знала, как ее вскрыть. «Ленинградец» же в одном из выпадов чуть не ужалил. После перерыва хозяева забили со стандарта. Считаю, в том эпизоде им на руку сыграло мокрое скользкое поле. Зайцеву тяжело было намертво взять мяч после удара Гурциева — последовало два добивания. «Ленинградец» мог спастись в концовке. Хозяевам улыбнулась удача.

«Алания» уже достаточно давно не феерит и не фестивалит. Очки команде Василенко даются с большим трудом. Команда не играет в удовольствие, а вымучивает свои голы. Уже даже некоторые болельщики недовольны качеством футбола «барсов». Красивая игра в исполнении «Алании» куда-то испарилась. При этом главную задачу — набор очков — команда выполняет. Это важно.

А где пожарная машина?

На этой неделе «Родина» рассталась с тренерским штабом Дмитрия Парфенова. Теперь задачу по выходу в РПЛ поручено решить испанцу Франку Артиге, который ранее тренировал вторую команду москвичей. В послужном списке специалиста — работа с юношами «Барселоны».

Дебют иностранного наставника на новой должности был отложен аж на 41 минуту. На «Сапсан Арене» не оказалось пожарной машины, без которой проводить матчи запрещено. Это однозначно конфуз тура!

У матча с необычным началом по всем законам жанра должна быть невероятная концовка. Она вышла просто сумасшедшей! «Акрон» получил право на штрафной на 7-й компенсированной минуте. За пять секунд зрители увидели все: потрясающий сейв голкипера «Родины», две перекладины и удар головой Чудина, после которого мяч все-таки пересек линию ворот.

На пресс-конференции Артига заявил, что гол гостей нельзя было засчитывать.

— Команда не заслуживала поражения. Нашего голкипера с фолом затолкали в ворота в эпизоде с голом, — заметил испанец. — У меня нет никаких вопросов по самоотдаче моих футболистов. 70 минут команда играла очень хорошо — именно так, как требовал наш тренерский штаб. Может быть, только в последние 15 минут снизилась наша интенсивность и агрессия. Но, считаю, мы на правильном пути.

Щербаченко: — Да уж. Какой-то тур недоразумений... На стадионе не оказалось пожарной машины, матч задержали на 41 минуту. Безобразие! Почему заранее не заказали машину? Сегодня вскрылись все негативные стороны проведения турнира в ФНЛ. Отсутствие интернета в Махачкале, безобразное поведение бол-боев, опоздание пожарной машины...

Что касается самой игры, то в первом тайме москвичи действовали с позиции силы. «Акрон» с трудом справлялся с таким давлением. Каких-то серьезных изменений в тактике «Родины» я не заметил. Артига по объективным причинам не успел внести какие-то существенные изменения в рисунок игры команды. Бросилась в глаза только новая роль Дмитриева — блуждающего форварда. Он играет и второго нападающего, и глубоко садится вниз.

«Акрон» вырвал победу в концовке. Гол Чудина забит без нарушения правил. Никто вратаря не атаковал. «Родина» не может выбраться из пике. Сработала тройная замена Калешина, которая освежила игру гостей впереди.

Окоронкво — лидер гонки бомбардиров

Нападающий «Арсенала» Окоронкво вышел в лидеры бомбардирской гонки ФНЛ. 20-летний нигериец забил свой 8-й гол в сезоне на 63-й минуте гостевого матча со «СКА-Хабаровск» (команда Александра Сторожука отлично разыграла стандарт). Правда, «оружейники» радовались недолго. Подопечные Романа Шаронова практически тут же счет сравняли.

Щербаченко: — Игра началась в 11.30 по московскому времени. То есть СКА уже не получил такого преимущества, как это было в домашних матчах с «Химками» и «Кубанью». В итоге в первом тайме «Арсенал» был на голову сильнее. Перекладина плюс два спасения Имамова. Туляки здорово контролировали мяч. После перерыва гости великолепно разыграли стандарт, что привело к очередному голу Окоронкво. Хозяева быстро счет сравняли. Концовка получилась очень нервной, с обилием карточек. По предупреждению получили оба тренера. Боевая, хорошая, честная, жесткая ничья!