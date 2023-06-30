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Сегодня, 19:18

Агент Обрадовича заявил, что «Черноморец» и «Явор» обсуждают трансфер футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что переговоры между «Черноморцем» и «Явором» по трансферу Милана Обрадовича продолжаются.

«Клубы начали переговоры, обсуждается трансфер, различные опции, ждем, к чему это приведет. Как только они согласуют трансферную стоимость, можно будет обговаривать уже следующие шаги», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Явор» 34 матча. Действующий контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obradovicha-chernomorets-i-yavor-obsuzhdayut-transfer-milana/
Футбол
Милан Обрадович
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