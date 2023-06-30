Агент Обрадовича заявил, что «Черноморец» и «Явор» обсуждают трансфер футболиста

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что переговоры между «Черноморцем» и «Явором» по трансферу Милана Обрадовича продолжаются.

«Клубы начали переговоры, обсуждается трансфер, различные опции, ждем, к чему это приведет. Как только они согласуют трансферную стоимость, можно будет обговаривать уже следующие шаги», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Явор» 34 матча. Действующий контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года.