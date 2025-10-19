«Алания» обратится в ЭСК РФС после матча с «Велесом»

В «Алании» сообщили, что планируют обратиться к Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча против «Велеса» (0:4) в 14-м туре дивизиона «Серебро» второй лиги А.

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в первом тайме увел команду с поля после назначения пенальти в ворота владикавказцев. Спустя несколько минут футболисты вернулись, но голкипер «Алании» Давид Бязров показательно встал к штанге и не стал реагировать на удар с пенальти.

«Ряд судейских решений по ключевым эпизодам матча вызывает вопросы. В связи с этим нами будет направлено обращение в экспертно-судейскую комиссию с ожиданием объективного разбирательства», — приводит ответ представителя клуба ТАСС.