Алаев: «Поддерживаю реформу второй лиги. Соревнование будет более интересным»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что поддерживает решение по реформе второй лиги.

«Голосовал за, реформу поддерживаю. Могу много говорить о ней, потому что был вовлечен на начальной стадии, но будет неправильно высказываться до того, как это сделают представители ФНЛ и клубов. Формат действительно непростой, надо простым болельщикам рассказать о нем. Считаю, что при правильной реализации спортивное соревнование будет более интересным, коммерчески выгодным и повысить уровень турнира», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

С сезона-2023/24 Вторая лига разделится на дивизионы «А» и «Б». Соревнования в дивизионе «Б» будут проходить по системе «весна — осень».