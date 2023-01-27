Александр Шмарко рассказал о целях «Ленинградца» на сезон-2022/23

Сегодня, 13:25
Тренер «Ленинградца» Александр Шмарко рассказал о целях своей команды на текущий сезон и о премиальных за победу.
— Какие задачи ставило руководство «Ленинградца» перед началом нынешнего сезона?
— В начале сказали, что нужно быть вверху и стараться решить задачу выхода Понятно, что никто не ходил и флагом не махал: «Нам нужно обязательно выйти!»
— В «Ленинградце» предусмотрены премиальные за каждую победу или только за итоговый результат?
— За каждую победу. Ничья не оплачивается.
— Оговорены премиальные за выход в Первую лигу?
— Говорили: выполните задачу — будут бонусы, — цитирует Шмарко «Спорт День за Днем».
По итогам первой части текущего сезона «Ленинградец» занял первое место в подгруппе 2.1 Второй лиги, набрав 51 очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования