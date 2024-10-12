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Матюнин — о голе рукой нападающего барнаульского «Динамо»: «Ошибка арбитра очевидна, но не думаю, что его сильно накажут»

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Бывший арбитр Алексей Матюнин прокомментировал для «СЭ» забитый рукой гол в матче второй лиги между барнаульским «Динамо» и казанским «Соколом» (3:2).

«Ошибка арбитра действительно очевидна, и гол был забит рукой. Однако для судьи в такой ситуации, особенно с его позиции, сложно увидеть все детали. Наказание от руководства, скорее всего, последует, но на мой взгляд, арбитра не сильно накажут, учитывая тяжелые погодные условия и то, что он мог быть перекрыт, что затрудняло объективную оценку эпизода», — сказал Матюнин «СЭ».

На 21-й минуте Артем Яркин рукой направил мяч в ворота соперника, забив в стиле аргентинца Диего Марадоны. Судья засчитал этот гол.

Даниил Нахлесткин

ФК Динамо (Барнаул)
Алексей Матюнин
ПФЛ

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