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26 октября, 19:41

«Амкар» представил комплект формы, посвященный дислексии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Комплект формы «Амкара», посвященный дислексии.
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«Амкар» представил третий комплект формы, посвященный дислексии.

Презентация формы прошла в рамках V Всероссийской недели осведомленности о дислексии. Комплект был разработан дизайнером, страдающим дислексией.

Номера и имена футболистов на форме «Амкара» написаны специальным шрифтом. На форме хорошо видно, как дислексики воспринимают информацию — например, некоторые буквы отзеркалены. Вместо фамилий футболистов на форме их имена или короткие прозвища: так спортсмены хотели показать свою открытость и близость к проблеме.

Каждый комплект формы «Амкар Пермь» разыграет на специальном аукционе. Средства отправят на поддержку исследований дислексии.

Также «Амкар» проведет в новой форме матч 16-го тура второй лиги против «Салюта», который состоится 28 октября (начало — в 16.00 мск).

Футбол
ФК Амкар
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