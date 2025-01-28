«Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол

Пресс-служба «Анжи» анонсировала возвращение клуба в профессиональный футбол. Команда будет выступать в третьем дивизионе России.

«Это событие станет важной частью в истории клуба и знаком того, что команда готова начать новый этап своей жизни. Возвращение в большой футбол — это возможность привлечь новых спонсоров и инвесторов, что, в свою очередь, поможет обеспечить стабильность финансового положения клуба», — говорится в заявлении клуба в Telegram-канале.

Также в махачкалинско клубе отметили, что необходимо вернуться доверие болельщиков: «Кроме того, это шанс вернуть к жизни славные традиции «Анжи» и восстановить доверие со стороны болельщиков. После долгого пути восстановления и упорной подготовки мы готовы снова радовать вас яркими матчами, незабываемыми эмоциями и стремлением к победам».

«Анжи» создан в 1991 году. Махачкалинский клуб является бронзовым призером чемпионата России-2012/13, финалистом Кубка страны-2000/01 и 2012/13.

В 2022-м «Анжи» потерял профессиональный статус после того, как не смог получить лицензию для выступления в ФНЛ-2.