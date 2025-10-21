Видео
21 октября, 16:00

Логашов не видит смысла в возрождении «Тосно»: «Лучше просто не начинать. Хотят — пускай балуются»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Тосно» Арсений Логашов в разговоре с «СЭ» жестко раскритиковал возрождение клуба.

«Тосно» — команда, в которой я провел самый ужасный период своей карьеры. Она мне не нравится, если честно. И мне все равно, получится у них или нет. На самом деле не вижу даже смысла. Если закрываются такие команды, как «Химки», то, уверен, что и «Тосно» в лучшем случае не повторит судьбу, а в худшем — лучше просто не начинать. Нет никакой стабильности, власти не заинтересованы, опять частные деньги, которые имеют свойство заканчиваться или мнения у людей начинают меняться по отношению к своей команде, в которую вкладывают. Не вижу смысла, чтобы такие нестабильные команды существовали, если честно. Хотят — пускай балуются», — сказал Логашов «СЭ».

Команда из Ленинградской области будет играть в группе 2 дивизиона Б. Отмечается, что данное решение было единогласно принято на общем собрании руководства клуба.

В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. Вскоре команда не смогла заявиться в Первую лигу из-за долгов и была расформирована. В 2023 году она была возрождена.

Арсений Логашов
ФК Тосно
