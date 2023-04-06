Белоруков — об отставке главного тренера «Амкара»: «Удивило, что его сняли после первого тура, прошедшего весной»

Бывший футболист «Амкара» Дмитрий Белоруков отреагировал на отставку главного тренера пермского клуба Рустема Хузина.

«Удивило, конечно, что тренера сняли после первого тура, прошедшего весной. Это выглядит нелогично. Можно было дать время, или тогда увольнять надо было до сборов. А так, попереживал за Хузина, порадовался за Черенчикова, потому что обоих знаю и уважаю», — приводит «РБ Спорт» слова Хузина.

Также он высказался о перспективах нынешнего «Амкара».

«Так скажу, у них есть возможность выйти в первую лигу — финансы, состав хороший подобрали. Что-то не получалось. Руководство, наверное, это увидело, и решилось на перестановки. Смена тренера — для того чтобы дать команде встряску, и я уверен, что все у них может получиться», — добавил экс-игрок клуба.

На данный момент «Амкар» занимает второе место в группе 4 второй лиги.