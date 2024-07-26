Безруков — о договорных матчах: «Все на уровне слухов»

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о договорных матчах в низших лигах российского футбола.

«Перед СКА ставилась задача выйти в первую лигу. Уверен: даже разговоров таких не было. Смысл, если все выиграют от повышения? Повезло быстро проскочить вторую лигу, даже историй не наслышался. Хотя друг рассказывал: из-под кого-то забили, а назавтра он приезжает на новой «бэхе». Это только на уровне слухов, конечно. Мною движет только азарт честной борьбы», — заявил Безруков Sport24.

В 2021-2022 годах Безруков выступал за ростовский СКА во Второй лиге.