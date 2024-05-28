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Сегодня, 16:27

Бояринцев стал главным тренером «Ротора»

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев назначен на пост главного тренера «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградской команды.

Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Бояринцев начал свою тренерскую карьеру в январе 2020 года в «КАМАЗе». Также россиянин работал в «Родине», «Новосибирске» и «Соколе».

В нынешнем сезоне LEON-Второй лиги А «Ротор» располагается на пятом месте в турнирной таблице после 16 туров, набрав 21 очко.

В следующем матче волгоградская команда примет «Новосибирск» 3 июня.

Денис Бояринцев
Футбол
ФК Ротор
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